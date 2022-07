Cuộc thi của các xạ thủ ở Venezuela sẽ được tổ chức vào tháng 8. Ảnh Pravda

Các cuộc tập trận sẽ quy tụ các tay súng bắn tỉa từ Nga, Trung Quốc, Iran và Venezuela.



Các lực lượng vũ trang của Venezuela, Nga, Iran và Trung Quốc, cùng với 10 quốc gia khác, sẽ tổ chức cuộc thi quân sự quy mô lớn ở Venezuela vào tháng 8 với tên gọi Sniper Frontier, Washington Free Beacon cho biết trích dẫn nguồn tin từ Trung tâm vì một xã hội tự do an toàn (SFS), một tổ chức bảo vệ an ninh ở Washington.

Sự kiện này sẽ là một phần của Đại hội Thể thao Quân đội Quốc tế mà Bộ Quốc phòng Nga tổ chức hàng năm ở các quốc gia khác nhau kể từ năm 2015.

Trước đó, Sniper Frontier năm 2021 được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của 7 quốc gia. Cuộc thi bao gồm bốn giai đoạn: đánh giá kỹ năng cá nhân, đánh giá đôi, đánh giá làm việc nhóm và đánh giá tốc độ. Các thí sinh sử dụng ba loại vũ khí: súng lục makarov k59, súng trường tấn công ak74, súng bắn tỉa 7,62 mm Dragunov.

Sniper Frontier là các cuộc thi giữa lính dù và lính thủy đánh bộ, không liên quan đến diễn tập khí tài quân sự, tuy nhiên, các nhà phân tích Mỹ đã có cái nhìn sâu rộng hơn khi lần đầu tiên Venezuela tham gia cuộc chơi. "Đối thủ của Mỹ vươn vào châu Mỹ Latinh" , là tiêu đề của một ấn phẩm truyền thông phương Tây khi viết về sự kiện này.

Theo SFS, các cuộc tập trận cho thấy khu vực đã sẵn sàng tách mình khỏi "thế giới đơn cực" ở mức độ nào. Báo cáo cũng lưu ý rằng các cuộc tập trận được coi là "một động thái chiến lược (của Venezuela, Nga, Trung Quốc và Iran) nhằm củng cố việc triển khai sơ bộ các phương tiện phản ứng nhanh ở Mỹ Latinh và Caribe."

"Nga và các đồng minh Iran và Trung Quốc chuẩn bị phô trương lực lượng lớn với cuộc thi quân sự vào tháng 8 tại Venezuela. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng lực lượng này được nhào nặn bởi thông tin kỹ thuật số, được kích hoạt mạng", Joseph Humire, một nhà phân tích an ninh quốc gia và giám đốc điều hành của think tank, nói với Washington Free Beacon.

Quân đội Venezuela là một trong những đội quân mạnh nhất và sẵn sàng chiến đấu nhất trong khu vực.

Theo tờ báo Colombia, trong 15 năm qua, người Venezuela đã đầu tư khoảng 5 tỷ USD để mua thiết bị quân sự của Nga và đào tạo nhân viên của họ với sự giúp đỡ của các hướng dẫn viên người Nga.