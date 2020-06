Đóng vai ca sĩ của ‘Idol tỷ phú’, Võ Điền Gia Huy tiết lộ về giọng hát của mình

Vai chính do sao nam của “bom tấn” điện ảnh "Thưa mẹ con đi" – Võ Điền Gia Huy và nữ diễn viên trẻ Quỳnh Anh thủ vai.



Tại buổi công chiếu chính thức tập đầu tiên, Võ Điền Gia Huy đã thành thật tiết lộ, dù vào vai một ca sĩ nhưng anh chỉ diễn tốt chứ hát rất “dở”, và người hát thay anh là một nam ca sĩ cực điển trai. Bên cạnh đó, đạo diễn Văn Công Viễn cùng êkip sản xuất cũng có nhiều chia sẻ thú vị không kém.



Hai diễn viên chính Võ Điền Gia Huy và Quỳnh Anh.

"Idol tỷ phú" miêu tả hành trình 7 sinh viên từ những môi trường khác nhau đã đến Học viện Tổng hợp quốc gia và chinh phục ước mơ của riêng mình. Gia Khang (Võ Điền Gia Huy) - chàng trai sinh ra đã “ngậm thìa vàng” nhưng quyết bỏ nhà ra đi để trở thành Thần tượng âm nhạc; An Hạ (Quỳnh Anh) - cô gái nhà nghèo giàu nghị lực có cá tính “nổi loạn” nuôi mộng làm bà chủ; Trọng Phúc (Roy) – Thủ khoa âm nhạc của trường, không bao giờ chịu thua ai; Amy (Liz Ngụy Thùy Linh) – nữ rapper siêu thân thiện, luôn thấu hiểu tâm tư người khác.

Bên cạnh đó là Nhã Lan (Quỳnh Trang) – cô bạn thân dễ xiêu lòng trước mỹ nam của An Hạ; Bảo Duy (Nhâm Phương Nam) – thần đồng âm nhạc và là một tiền bối nhiều ẩn số của Idol Band. Tuyết Anh (Jolie Nguyễn) – một tiểu thư sang chảnh “thứ thiệt”, luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý.



Dàn diễn viên trong phim.

Tâm sự về vai Gia Khang, diễn viên Võ Điền Gia Huy nói,“Cơ bản là em rất thích hát nhưng mà em hát rất dở, nên ai hát dùm em, em mừng lắm” và anh cũng tiết lộ thêm, nam ca sĩ – người mẫu Nhâm Phương Nam chính là người đã thay anh hát trong suốt bộ phim. Anh rất cảm kích vì điều này. Tuy không phải ca sĩ, nhưng Võ Điền Gia Huy được đạo diễn đánh giá là có sự cố gắng lớn, nhanh chóng bắt được thần thái của một ca sĩ chuyên nghiệp.

Nữ chính Quỳnh Anh kể: “Ban đầu mình đi casting vai của chị Jolie nhưng khi vừa bước vào phòng, mọi người đã ồ lên và nói đây chính là An Hạ”. Trùng hợp là Quỳnh Anh và Võ Điền Gia Huy đã đi thử vai cùng một ngày và cùng được chọn vào vai chính.

Quỳnh Anh gọi đó là một cái duyên và cũng là điều may mắn của mình. Cô thú nhận bản thân tréo ngoe với nhân vật An Hạ. Trong khi nữ chính An Hạ là nhân vật giỏi về kinh doanh thì Quỳnh Anh lại mù tịt về những con số. Ngoài ra, trong quá trình quay phim, cô là người bị la nhiều nhất vì cô hơi “quậy” một chút. Nhưng theo lý giải của Quỳnh Anh, đó là cách cô giúp mọi người giải tỏa căng thẳng khi phải quay liên tục cả ngày, thậm chí là xuyên đêm.

Diễn viên chia sẻ quá trình đóng phim.

Đạo diễn Văn Công Viễn đã dành nhiều lời khen có cánh cho diễn xuất của Quỳnh Trang. Trong phim, Quỳnh Trang không có một lần nào được thể hiện thế mạnh ca hát của mình và còn thủ vai phụ, nhưng nữ ca sĩ sẽ mang đến cho khán giả một Nhã Lan khiến mọi người không thể nào quên. Cũng trong buổi ra mắt phim, biên kịch Duy Khiêm Ngố cũng đã ngầm hé lộ, vai Nhã Lan của Quỳnh Trang có khả năng sẽ là một nữ phụ phản diện.



Roy Nguyễn cho biết, anh rất mừng vì ngay khi về nước sau khoảng thời gian hoạt động tại Hàn Quốc, anh đã casting thành công vai Trọng Phúc – một thần đồng âm nhạc trong "Idol tỷ phú". Vai diễn này giúp anh vừa có cơ hội trau dồi về diễn xuất, vừa được thể hiện tài năng ca hát, trình diễn của mình.

Đoàn làm phim Idol tỷ phú.

Web-drama "Idol tỷ phú" gồm 15 tập sẽ lần lượt ra mắt khán giả vào lúc 20h thứ năm hàng tuần trên kênh POPS Drama và ứng dụng giải trí POPS từ ngày 25/6.