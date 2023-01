Đột kích Bar Grammy, Cảnh sát Hà Nội phát hiện điều bất ngờ

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, cơ sở kinh doanh "GRAMMY" (360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP.Hà Nội, hay còn gọi là Bar Grammy) mới hoạt động trở lại từ ngày 31/11/2022.

Tuy nhiên, nhà chức trách nhận thấy cơ sở hoạt động như quán Bar/vũ trường trá hình; sử dụng nhạc mạnh, lượng khách đến quán tập trung đông, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, thành phần đa dạng, chủ yếu là thanh niên độ tuổi từ 18 đến 35.

Lợi dụng sự buông lỏng quán lý của cơ sở, các đối tượng thường lén lút mang ma túy vào quán để "bay lắc", tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát phát hiện nhiều ma túy ở các bàn khách trong Bar Grammy, trong đó có ketamin. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an lập kế hoạch để tập trung lực lượng, áp dụng nghiệp vụ đấu tranh, khám phá.

Thực hiện kế hoạch, 1 giờ ngày 30/12/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Công an quận Ba Đình kiểm tra Bar Grammy.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở Bar Grammy vẫn đang hoạt động; lực lượng đưa 181 người về trụ sở (58 nhân viên, 123 khách) để kiểm tra, làm rõ, xét nghiệm nước tiểu. Kết quả 58/181 đối tượng dương tính với ma túy (4 nhân viên, 54 khách).

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 6 bàn trên tổng số 22 bàn khách có ma túy; thu giữ 1,924 gam ketamin; 1,181 gam MDMA…

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đấu tranh, củng cố tài liệu ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với 7 đối tượng là khách đến bar trên về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội đang tập trung củng cố tài liệu, làm rõ hành vi của các đối tượng đồng thời điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.