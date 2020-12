Đột kích quán karaoke lúc nửa đêm, phát hiện 16 nam - nữ mở "tiệc" ma túy

Ngày 20/12, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt xóa một tụ điểm có lượng lớn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị phát hiện quả tang "phê" ma túy tại quán Karaoke Lyn.

Trước đó, vào lúc 0h30 ngày 19/12, lực lượng Công an huyện Phú Vang bất ngờ đột kích cơ sở kinh doanh Karaoke Lyn (thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang) do ông Lê Văn Trung (SN 1982) làm chủ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện có 3 phòng karaoke đang hoạt động quá giờ quy định với tổng số 16 người đều có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Video clip 16 đối tượng nam, nữ “dân chơi” bị bắt quả tang “phê” ma túy tại Karaoke Lyn.

Qua test nhanh cho kết quả tất cả 16 người này dương tính với ma túy tổng hợp Ketamin.

Công an huyện Phú Vang đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán karaoke về hành vi "hoạt động karaoke quá giờ được phép" cùng 16 trường hợp trên về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy".

Trong số 16 đối tượng "phê" ma túy tại quán Karaoke Lyn có nhiều đối tượng nữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định.