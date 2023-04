ĐT nữ Việt Nam gặp đối thủ xứng tầm trước ngày dự World Cup

Đây sẽ là trận đấu giao hữu cuối cùng của ĐT nữ New Zealand trước khi bắt đầu hành trình tại VCK bóng đá nữ thế giới trên sân nhà, diễn ra vào tháng 7 năm nay. Huấn luyện viên trưởng của ĐT nữ New Zealand, Jitka Klimková coi trận đấu này là một trận đấu quan trọng đối với đội bóng: “Chúng tôi muốn tham dự VCK bóng đá nữ thế giới với thể trạng tốt nhất có thể, vì vậy việc đối đầu với một đội tuyển như Việt Nam ngay trước khi giải đấu bắt đầu sẽ mang đến sự kết hợp trong việc đối chiếu các đối thủ cho chúng tôi trong giai đoạn xây dựng chiến dịch này”.

ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ New Zealand thi đấu giao hữu chuẩn bị cho VCK bóng đá nữ thế giới 2023. Ảnh: VFF.

“Chúng tôi sẽ có phần lớn đội hình chính trong vài tuần trước trận đấu, vì vậy trận đấu này là cơ hội hoàn hảo để biến những gì chúng tôi nỗ lực thực hiện thành hiện thực. Chúng tôi cũng biết mọi thứ đã khó khăn như thế nào đối với người dân Hawke’s Bay trong năm nay, bao gồm cả bạn bè và gia đình của các cầu thủ trong khu vực, vì vậy chúng tôi mong trận đấu công khai cuối cùng trước giải đấu sẽ là sự ủng hộ của chúng tôi đối với họ”- HLV trưởng Jitka Klimková cho biết.

Về phần mình, HLV trưởng Mai Đức Chung nhận định: “Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi kiểm tra lại những sự chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên thời gian đó cũng là sát thời gian thi đấu nên chúng tôi cũng cần có sự tính toán để bảo toàn lực lượng, hạn chế các chấn thương. Đó là trận đấu với một trong hai chủ nhà của giải đấu nên chúng tôi rất trân trọng trận đấu này”.

Thị trưởng Napier Kirsten Wise cho biết: “Napier là nơi hoàn hảo để tổ chức các loại sự kiện đẳng cấp thế giới, và các trận đấu thể thao hàng đầu là một điểm nhấn đặc biệt. Chúng tôi rất tự hào được lần đầu tiên tổ chức trận đấu của ĐT nữ New Zealand. Thật thú vị khi trở thành trung tâm của cơn sốt bóng đá, vì New Zealand đồng tổ chức một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới: VCK bóng đá nữ thế giới năm 2023”.

Trận đấu ở Napier là trận đấu quốc tế trên sân nhà thứ tám củaĐT nữ New Zealand trong 12 tháng qua sau các trận đấu ở Ōtautahi Christchurch (tháng 11 năm 2022), Te Whanganui-a-Tara Wellington (tháng 1/2023), Kirikiriroa Hamilton (tháng 2/2023) và Tāmaki Makaurau Auckland (tháng 1 và tháng 2 năm 2023).

ĐT nữ New Zealand sẽ bắt đầu chiến dịch VCK bóng đá nữ thế giới 2023 trên sân nhà khi gặp Na Uy trong trận khai mạc của giải đấu tại Eden Park vào thứ Năm ngày 20/7. Vé xem trận ĐT nữ New Zealand vs ĐT nữ Việt Nam sẽ được bán vào thứ Sáu ngày 28/4 (tại ticketek.co.nz) với mức giá từ 15$/người lớn và 5$ cho trẻ em…