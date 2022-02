ĐT Việt Nam thắng tưng bừng Trung Quốc, tại sao SVĐ Mỹ Đình vắng khán giả?

Gần 7.000 khán giả đến sân cổ vũ cho ĐT Việt Nam trước cuộc tiếp đón Trung Quốc là một con số khá khiêm tốn so với sức chứa 4 vạn chỗ ngồi trên sân Mỹ Đình. Câu hỏi được đặt ra là liệu các cổ động viên có đang quay lưng với đội tuyển, hay vì lý do dịch bệnh hoặc một lý do nào đó?

ĐT Việt Nam đã có chiến thắng lịch sử tại Vòng loại thứ 3 World Cup (Ảnh SPORT)

Chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế đó là tính chất của trận đấu, ĐT Việt Nam sau 7 trận toàn thua tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã không còn cửa đi tiếp, trận đấu này diễn ra chỉ mang tính chất thủ tục. Điều đáng nói ở đây là đối thủ của chúng ta là Trung Quốc, đội bóng từ trước đến nay luôn được xem là "kỳ phùng địch thủ" của Việt Nam trên nhiều phương diện.

Chính vì vậy sức hút của trận đấu đã được đẩy lên, thêm vào đó trận đấu lại diễn ra đúng ngày ngày Tết Nguyên Đán của cả hai đất nước, nên điều đặc biệt lại càng được tô điểm ở cuộc đọ sức này.

Trước giờ bóng lăn, khoảng 14.000 vé đã được VFF phát hành tới người hâm mộ muốn đến sân Mỹ Đình cổ vũ tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, các khán giả vẫn tỏ ra e ngại đến sân xem trực tiếp.

Cùng với đó là thời tiết ở Hà Nội đang chuyển rét với cái lạnh cắt ra cắt thịt. Những ai có mặt trên sân Mỹ Đình mới cảm thấy được sự khắc nghiệt này. Vì vậy, việc nhiều khán giả lựa chọn ngồi nhà cổ vũ cho đội tuyển trên màn ảnh nhỏ cũng là điều dễ hiểu.

Nếu trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc có tính chất ở giải đấu ở một giải đấu cup, có tính cạnh tranh cao, chắc chắn sân Mỹ Đình sẽ chật kín chỗ ngồi (Ảnh SPORT)

Nhưng theo quan điểm cá nhân của một số khán giả, nếu như trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc có tính chất ở một giải đấu cup, tính cạnh tranh cao hơn, chắc chắn sân Mỹ Đình sẽ được lấp kín. Bởi ai cũng hiểu tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam là lớn thế nào.

Hãy nhìn lại quá khứ ở giải U23 tại Thường Châu -Trung Quốc, trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan cũng diễn ra cận kề Tết Nguyên Đán, nhưng đã có rất nhiều cổ động viên không quản đường xa bay sang cổ vũ cho đội tuyển. Thậm chí, lúc đó tại Thường Châu cái lạnh còn gấp 5-10 lần ở Việt Nam hiện tại. Điều đó cho thấy rằng, các cổ động viên Việt Nam chưa bao giờ quay lưng lại với đội tuyển.

Nhưng sau tất cả, chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Park Hang-seo trước ĐT Trung Quốc không chỉ giúp bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử, khi có được chiến thắng đầu tiên tại Vòng loại thứ 3 World Cup. Mà nó còn tạo ra một hiệu ứng rất tích cực với các cổ động viên để lấy lại niềm tin với đội tuyển sau chuỗi trận thất bại liên tiếp trước đó.

Hy vọng ở những trận đấu sắp tới, đặc biệt là SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, sân Mỹ Đình sẽ trở lại đúng với tên gọi "chảo lửa" với sự cuồng nhiệt trên khán đài và luôn chật kín chỗ ngồi mỗi khi ĐT Việt Nam thi đấu.