Dư âm từ đêm nhạc của Huyền thoại nhạc kịch Philip Quast

Philip Quast - chinh phục bao trái tim khán giả Việt Nam

Philip Quast là một trong những tên tuổi huyền thoại trong thế giới nhạc kịch Broadway và Hollywood. Ông đã có một hành trình đầy thú vị để theo đuổi đam mê nghệ thuật của chính mình. Trong sự nghiệp hơn 35 năm, ông đã chinh phục sân khấu với những vở nhạc kịch kinh điển nhất mọi thời đại, trong số đó phải kể đến màn trình diễn ngoạn mục trong vở "Les Miserable" - Những người khốn khổ hay lối diễn xuất quyến rũ uyển chuyển trong "The Secret Garden".

Huyền thoai nhạc kịch Philip Quast đã để lại những dấu ấn tuyệt vời trong "The Road I Took" - Philip Quast. Ảnh: BTC

Tài năng và giọng hát của Philip Quast đã khiến ông trở thành hiện tượng trong giới sân khấu thế giới. Không chỉ vậy, Philip Quast cũng là một giảng viên đẳng cấp thế giới hoạt động tại National Institute of Dramatic Arts (Viện Nghệ thuật sân khấu quốc gia Australia), giảng dạy chuyên ngành nhạc kịch. Ông là nghệ sĩ đầu tiên 3 lần đoạt giải Diễn viên Nhạc kịch xuất sắc tại lễ trao giải Laurence Olivier Awards danh giá của Anh.

Với sự nghiệp nghệ thuật đồ sộ và những đóng góp không ngừng cho nền nhạc kịch thế giới, ông được xem như một huyền thoại không chỉ ở Broadway mà còn trên toàn cầu. Và trên sân khấu của "The Road I Took" - Philip Quast, với giọng hát đầy nội lực và khả năng diễn xuất đỉnh cao, đã chinh phục biết bao trái tim khán giả Việt Nam.

Không đơn thuần là một đêm nhạc, "The Road I Took" là một hành trình đầy cảm xúc, tái hiện lại những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Philip Quast, và mang lại cho khán giả một cái nhìn sâu sắc về những khó khăn trên con đường ông đã đi qua để trở thành một huyền thoại nhạc kịch, có tầm ảnh hưởng khắp thế giới.

Trên sân khấu tối giản, chỉ có ông cùng người bạn diễn Anne-Maree McDonald và cây đàn piano nhưng khán giả có thể bắt gặp tất cả. Khi là một cậu bé lém lỉnh, khi như vị vua và bộ quần áo nực cười, khi như một cậu con trai nơi nông trại chấp chới đôi chân trên chiếc máy cày, khi như người cha với bàn tay ấm áp và thô nháp, khi lại như một người chồng rất đời trong cãi vã của bao cặp vợ chồng già cáu kỉnh mà ấm áp. Và hơn hết thảy, đó là một quý ông lịch lãm với thứ hào quang rực rỡ của một ngôi sao.

Philip Quast cùng bạn diễn Anne-Maree McDonald và cây đàn piano của thương hiệu Yamaha. Ảnh: BTC

Với tất cả tình yêu và sự chân thành dành cho âm nhạc, Philip Quast đã khiến khán giả không chỉ bất ngờ bởi khả năng trình diễn vượt trội mà còn bởi cách ông kết nối với mọi người, kể những câu chuyện đầy cảm hứng đằng sau từng ca khúc, từng vai diễn.

Concert "The Road I Took" không chỉ là một cơ hội để khán giả Việt Nam được thưởng thức những ca khúc nổi tiếng từ những vở nhạc kịch danh tiếng, mà còn là dịp để Philip Quast và các cộng sự của mình chia sẻ những câu chuyện thăng trầm trong nghề nghiệp và cuộc sống. Qua từng bài hát, từng câu chuyện, Quast đã đưa khán giả từ những tháng ngày tuổi trẻ đầy ước mơ đến với hành trình chinh phục sự nghiệp nghệ thuật và cuối cùng là những khoảnh khắc đầy thăng hoa trên sân khấu.

Từ Broadway đến Việt Nam… và hơn thế!

Concert "The Road I Took" do "The YOUniverse tổ chức, với sự đồng hành của Yamaha music Vietnam. Xuất hiện trên sân khấu, bên cạnh Philip Quast, tiếng đàn của nghệ sĩ Anne-Maree McDonald tạo nên sự hòa quyện tuyệt vời qua từng câu chuyện. Tiếng đàn đã cùng vui, cùng buồn, cùng háo hức mê say, cùng chuyện trò với giọng hát hay những tự sự của Philip Quast.

Concert "The Road I Took" do "The YOUniverse tổ chức, với sự đồng hành của Yamaha music Vietnam. Ảnh: BTC

Có thể thấy, Anne-Maree McDonald với ngón đàn tuyệt mỹ đã kết hợp cùng Philip Quast, tạo nên những màn trình diễn ngọt ngào và đầy cảm xúc. Nicholas Gentile, với giọng hát mạnh mẽ và kĩ thuật hoàn hảo, cũng đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của đêm diễn, mang đến một bầu không khí sôi động và thăng hoa.

Sự kết hợp giữa ba nghệ sĩ tài năng đã tạo ra một buổi tối âm nhạc đầy màu sắc, vừa lãng mạn, vừa kịch tính, vừa đầy thăng trầm, mang đến cho khán giả một trải nghiệm không thể nào quên. Những giây phút thăng hoa cùng âm nhạc đã khiến không gian Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội trở thành một nơi hoàn hảo để thưởng thức nghệ thuật, nơi mà từng nốt nhạc, từng câu hát đều chạm đến trái tim người nghe.

Huyền thoại nhạc kịch như Philip Quast đã biến sân khấu thành một thánh đường âm nhạc. Ảnh: BTC

Sự xuất hiện của những thành viên cộng đồng nhạc kịch Interstellar với phần trình diễn "Bèo dạt mây trôi" (Dân ca Bắc Bộ) qua một bản phối mới hấp dẫn đã cho thấy sự tự tin, cũng như tài năng và niềm tự hào của các bạn trẻ Việt Nam khi được đứng trên sân khấu cùng một Huyền thoại nhạc kịch như Philip Quast.

Sau gần hai giờ đồng hồ thăng hoa trong âm nhạc, concert "The Road I Took" đã khép lại trong những tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía khán giả. Đêm diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong chuyến lưu diễn của Philip Quast mà còn là một sự kiện đặc biệt, khẳng định vị thế của ông trong làng nhạc kịch thế giới.

Hơn hết, hành trình nhạc kịch của huyền thoại Philip Quast, những màn trình diễn đầy cảm xúc, sự kết nối chân thành giữa nghệ sĩ và công chúng đã mang đến những nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những người yêu nhạc kịch nói riêng, nghệ thuật nói chung, đặc biệt là những bạn trẻ đang trên con đường khẳng định mình!