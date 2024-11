Nghệ sĩ đang khỏe bị tung tin qua đời: Chuyên gia hiến kế “trừng trị” kẻ coi thường pháp luật

Nghệ sĩ đang khỏe mạnh... bỗng "bị" qua đời

Cách đây không lâu, nghệ sĩ Xuân Hinh lại thêm một phen "tá hỏa" khi trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn anh qua đời do đột quỵ. Nam nghệ sĩ đã phải lập tức lên tiếng để trấn an tinh thần của người hâm mộ: "Nói thật với mọi người là tôi đang khỏe mà tự dưng lại bị đồn là đột quỵ. Tôi xin khẳng định là Xuân Hinh đang rất khỏe mọi người nhé! Tôi bị cắt ghép hình ảnh nhiều rồi, nhiều trang giả mạo trang cá nhân của tôi đi bình luận lung tung nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị đồn... qua đời vì đột quỵ. Đang yên lành lại rủa tôi chết".

MC Đại Nghĩa từng là nạn nhân của những tin đồn ác ý. Ảnh: TL

Trong cùng thời gian, ca sĩ Quách Tuấn Du cũng phải đối diện với tin đồn qua đời vì tai nạn giao thông. Nam ca sĩ đã phải lập tức lên tiếng để trấn an mọi người: "Tôi còn nhăn răng nhé, nhiều người nay nhắn tôi vì tưởng chết vì tai nạn giao thông". Cùng với việc đính chính thông tin sai lệch, Quách Tuấn Du còn bày tỏ sự bức xúc khi bị hàng loạt trang mạng cố tình tung tin sai lệch về mình để câu view, điều hướng dư luận.

Quách Tuấn Du thừa nhận rằng chuyện anh gặp tai nạn là thật, nhưng sự việc này đã xảy ra từ lâu chứ không phải mới đây: "Nhiều người đồn rằng Du tai nạn, rơi chiếc xe xuống sông. Du kể câu chuyện quá khứ khiến mọi người hoang mang. Trong quá khứ Du có tai nạn kinh hoàng. Vừa rồi cũng có một số thông tin rằng mọi người nói Du ngỏm củ tỏi nên tôi cũng muốn chia sẻ thật với mọi người thật lòng là sau này chơi mạng xã hội mọi người cần cẩn trọng, đừng có vội vàng".

Hồi tháng 4/2024, Ngọc Hà – vợ của NSND Công Lý cũng đã rất bức xúc khi có một trang loan tin chồng cô chồng cô qua đời. Trang tin này diễn giải NSND Công Lý bị đột quỵ ngày 15/4 và qua đời sau hai ngày nhập viện. Hình ảnh đám tang được cắt từ bộ phim mà nam nghệ sĩ vừa tham gia. Tin đồn này gây hoang mang tới mức có nhiều người nhảy vào trang cá nhân của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung để hỏi rõ thực hư khiến nam nghệ sĩ cũng không giữ được bình tĩnh.

Bản thân Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung cũng nhiều lần trở thành nạn nhân "bất đắc dĩ" của tin đồn qua đời. Năm 2015, nam nghệ sĩ bị tung tin qua đời vì tai nạn giao thông. Bị làm phiền bởi quá nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm, Chí Trung lên tiếng: "Ơn giời, con vẫn khỏe! Sợ các "bố", các "mẹ" quá đi".

Vào tháng 12/2021, mạng xã hội lan truyền thông tin Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung bệnh nặng và đang nguy kịch, đồng thời kêu gọi mọi người cầu nguyện cho anh.

Không chỉ Chí Trung, nhiều nghệ sĩ Việt như: Hoài Linh, Việt Hương, Hồng Vân, Đại Nghĩa, Thúy Nga, Việt Trinh, Thương Tín, Duy Khánh, ca sĩ Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng… cũng thường xuyên vướng phải tin đồn qua đời. Tới mức, Thúy Nga phải hài hước lên tiếng trên trang cá nhân: "Em thực sự chết chưa? Cứ lâu lâu lại bị đồn chết miết. Vui hết biết!". Hay Hoài Linh cũng phản ứng: "Ăn rồi cứ báo tôi chết miết. Có thời gian rảnh thì nên lo làm ăn giúp kinh tế gia đình, còn nếu đăng tôi chết câu view để sống thì cứ tự nhiên, tôi không buồn đâu. Tôi coi như mình đang làm từ thiện hoan hỷ".

Mỗi khi đối diện với những tin đồn ác ý và nhảm nhí này, mỗi nghệ sĩ đều có cách đáp trả riêng để trấn an dư luận. Song hầu hết đều tỏ ra bức xúc khi người ta lấy sinh mạng, lấy sự sống chết của mình ra để câu like, câu view.

Chuyên gia hiến kế trừng trị kẻ tung tin đồn nhảm nghệ sĩ qua đời

Tiến sĩ Trịnh Lê Anh – giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cho rằng, với sự bát nháo của mạng xã hội hiện nay thì những sản phẩm xấu nảy nòi như hiện tượng bịa đặt, tung tin đồn nghệ sĩ hoặc người nổi tiếng qua đời để câu view, câu like… sẽ không phải là chuyện hiếm.

Diễn viên Việt Trinh từng bị tung tin đồn qua đời không biết bao nhiêu lần. Ảnh: TL

"Ý thức tham gia mạng xã hội kém, văn hóa sống tùy tiện, vô trách nhiệm, lại coi thường pháp luật, coi thường cả những giá trị xã hội đã làm lung lay khái niệm về chân - thiện - mỹ.

Trong lúc chờ hệ thống luật pháp cập nhật các chế tài xử lý, cơ quan quản lý có động thái… mỗi người tham gia mạng xã hội mỗi khi gặp những thông tin đó cứ xem đó là tin đồn thất thiệt (vì chưa kiểm chứng), nhảm nhí (nếu không có nội dung phù hợp) và ngay khi thấy tiêu đề như thế đừng đọc nữa, mất thời gian.

Nếu mọi người rảnh quá, cứ vào xem rồi bàn tán hoặc lan truyền thì kẻ xấu càng có cơ hội "chơi xỏ" lại hoặc lặp lại hành động này. Tôi nghĩ, các nghệ sĩ bị tung tin dù có khó chịu nhưng họ cũng bản lĩnh lắm. Dẫu sao thì "Sống chết là chuyện ông trời/Được tin sống chết ngậm cười là xong" nên cứ an nhiên mà sống", Tiến sĩ Trịnh Lê Anh nói.

Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang khuyên rằng, với những thường có thói quen cập nhật thông tin trên mạng xã hội, khi tiếp xúc với những tin đồn thất thiệt thế này không nên đọc, không nên bàn luận và càng không nên phát tán vì rất mất thời gian. Tuy nhiên, với nghệ sĩ thì cũng nên có tiếng nói để lên án một cách mạnh mẽ những trò bịp bợm ác ý này.

Nghệ sĩ Trà My lại cho rằng, với những người nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhiều năm thì những câu chuyện này không "xi nhê" gì với họ. Vì lẽ đó, khi đối diện với những tin đồn thất thiệt này họ không có phản ứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, với những người hâm mộ thì đó là cả một chuyện tày trời…

Theo nữ nghệ sĩ, kể cả việc tung tin đồn nhằm mục đích câu like, câu view hay vì một dã tâm nào đó thì cũng cần phải có chế tài xử lí. Bởi không ai lường trước được hậu quả mà những tin đồn bất nhẫn này mang đến.

Hiện nay vẫn có nhiều người cho rằng mạng xã hội là môi trường "ảo" nên có thể tự do phát ngôn, tự do thông tin mà không phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Cao Cường, hành vi đưa tin sai sự thật, bịa đặt, vu khống nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác bị cấm, quy định cụ thể tại Điều 8 Luật An ninh mạng.

"Người thực hiện hành vi bị cấm trên không gian mạng có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, hậu quả xảy ra. Trong trường hợp hành vi được xác định là chưa đến mức nguy hiểm cho xã hội thì người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại điều 101 nghị định số 15/2020/NĐ-Cp", luật sư Đặng Cao Cường chia sẻ với Tiền Phong.

Điều 156 khoản 1, điểm a về Tội vu khống quy định rõ người bịa đặt, lan truyền điều biết rõ sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.