Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc: “Việt Nam sẽ có nhiều tài năng trẻ làm nên chuyện với nhạc kịch”

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tin tưởng vào tương lai của nhạc kịch Việt Nam

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc bày tỏ rằng: "Ê-kíp tham gia diễn xuất vở nhạc kịch Shrek đã có một sự phân bổ đều ở hầu hết tất cả các vai diễn. Ngay cả vai quần chúng thì các bạn cũng đều làm rất chỉn chu, rất tâm huyết. Vai Fiona, lừa Donkey đều rất ấn tượng, cả vài Farquaad, vai Shrek và rất nhiều vai khác. Kể cả vai con Rồng ra hát một đoạn thôi nhưng đều tạo cảm xúc dâng trào.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc ngồi xem nhạc kịch Shrek cùng các khán giả nhí. Ảnh: NSX



Tôi mong muốn xem những diễn viên đam mê này đang truyền tải niềm đam mê của mình như thế nào. Tôi tin là tất cả khán giả ngày hôm nay đều cảm nhận được năng lượng của các bạn diễn viên. Nhạc kịch của chúng ta ngày hôm nay sẽ khích lệ cho các bạn đang yêu thích, mong muốn thể hiện mình trong vai trò diễn viên đặc biệt là nhạc kịch - một thể loại rất nổi tiếng trên thế giới nhưng cực kỳ khó thể hiện".

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc chia sẻ thêm rằng: "Đối với tôi - một người làm kịch chuyên nghiệp, tôi cho rằng, chính những vở nhạc kịch như thế này sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng nhạc kịch tại Việt Nam trong tương lai gần. Trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ có nhiều bạn trẻ tài năng có sự học tập, trau dồi, rèn luyện… chính xác là tiếp cận văn hóa rất nhanh, sàng lọc rất nhanh, chắc chắn là nhạc kịch trong tương lai gần của Việt Nam sẽ phát triển mạnh và đầy hứa hẹn".

Vợ chồng ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh dẫn con gái và người thân đi xem nhạc kịch Shrek. Ảnh: NSX



Chị Minh Tâm (Hải Phòng) cũng bộc bạch: "Mình và gia đình lên Hà Nội chơi 4 ngày để các cho các con được tham quan và khám phá các điểm đến nổi tiếng ở Hà Nội, ngoài ra mình còn muốn cho con trải nghiệm loại hình sân khấu như Shrek. Nhạc kịch rất hay, mình thấy ban tổ chức rất đầu tư về sân khấu và ánh sáng cũng như trang phục. Mong rằng, không chỉ ở Hà Nội mà các tỉnh thành khác cũng sẽ có loại hình nghệ thuật như nhạc kịch này để các khán giả được thưởng thức".

Dương Minh Anh - diễn viên vở nhạc kịch Shrek nói rằng: "Shrek là một vở nhạc kịch có độ khó cao hơn so với vở nhạc kịch mà tôi đã từng tham gia về âm nhạc, vũ đạo, diễn xuất… Năm nay, được trở lại sân khấu và hát với các bạn bài hát "Finale" cùng với lyrics là "This Is Our Story" thì tôi đã rất xúc động. Mỗi khi chúng tôi hát cùng nhau, lúc ấy chúng tôi thấy như đã hòa làm một. Tôi nhận ra mình đã được góp một phần nhỏ cho khoảnh khắc tuyệt vời này".

Diễn viên Thu Quỳnh cũng đến thưởng thức vở nhạc kịch.

Phá vỡ những định kiến thông thường để mang lại thông điệp ý nghĩa

Nhạc kịch Shrek bắt đầu với hình ảnh vùng đầm lầy nơi mà cậu bé Shrek 7 tuổi được cho ra ở riêng một mình. Đầm lầy cũng chính là nơi mà các các nhân vật cổ tích bị gã bạo chúa Farquaad của Vương quốc Duloc trục xuất lưu đày tới. Không gian cổ tích của câu chuyện hoạt hình thân thuộc với tuổi thơ cứ thế mở ra một cách cuốn hút.

Sân khấu được trang trí hết sức công phu. Ảnh: NSX

Sự đầu tư về sân khấu và cảnh trí khi vở nhạc kịch được biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia hay những cảnh trí cây cối, con rồng đều được đầu tư và hoàn thiện chỉn chu, chi tiết và hoành tráng đến mức không tưởng; khiến khán giả vô cùng choáng ngợp.

Sự biến ảo của ánh sáng kết hợp với phối cảnh đã dẫn dụ khán giả đi qua những khung cảnh cổ tích. Từ đầm lầy, đến lâu đài, và hành trình của Shrek và Donkey đến với tòa thành giam giữ công chúa Fiona… không gian được mở rộng một cách đáng kinh ngạc khiến khán giả thực sự đi cùng hành trình của vở diễn.

Khác với nhiều câu cốt truyện cổ tích thông thường, vở nhạc kịch không đề cập đến những công chúa xinh đẹp, nết na, cũng không lấy nhân vật chính là chàng bạch mã hoàng tử điển trai, tài giỏi; câu chuyện lấy trung tâm là chàng chằn tinh Shrek và nàng công chúa Fiona cá tính, phóng khoáng, có phần nghịch ngợm.

Shrek - nhân vật chính của vở nhạc kịch. Ảnh: NSX



Vở nhạc kịch đã phá vỡ những định kiến thông thường để mang lại thông điệp vô cùng ý nghĩa: "Mỗi người dù là ai, đều thật đẹp khi là chính mình và đều xứng đáng có được hạnh phúc". Và trên sân khấu, vẻ đẹp thực sự của tình bạn, tình yêu đã được bộc lộ đầy đủ.

Điều khiến những khán giả sành tai nhất cũng phải ngỡ ngàng chính là những màn hát live như "nuốt đĩa" của dàn diễn viên của nhạc kịch Shrek. "Shrek The Musical" được viết bởi David Lindsay-Abaire (kịch bản) và Jeanine Tesori (nhạc và lời). Phần nhạc của vở nhạc kịch này được xem là sáng tạo đạt mức chuẩn mực nhất trong sự nghiệp của nhà soạn nhạc Jeanine Tesori.

Những giai điệu tuyệt vời của "Who I'd Be" và "Words Fail" tương phản rất đẹp với những tiết mục hài hước hơn như "Don't Let Me Go" và "Things are Looking Up". Để rồi, khi "Freak Flag" cất lên, chính là thông điệp mạnh mẽ nhất mà vở nhạc kịch hướng tới - tôn trọng sự khác biệt. Với phần nhạc đặc biệt xuất sắc, và có độ khó cao việc trình diễn live hoàn toàn bằng tiếng Anh là một thách thức lớn với các diễn viên.

Các diễn viên chụp ảnh kỷ niệm sau khi kết thúc đêm diễn. Ảnh: NSX

Đạo diễn của vở nhạc kịch Shrek - Jesse Donaldson Jarrett chia sẻ rằng: "Một vở nhạc kịch Broadway khác biệt so với một vở kịch thông thường chính là âm nhạc và vũ đạo và cách chúng tạo ra sự thăng hoa trong cảm xúc.

Nhạc kịch Broadway yêu cầu diễn viên ngoài diễn xuất thật chân thật, cảm xúc; còn cần có vũ đạo tốt, giọng hát ổn định; cũng như biết cách kết hợp nhuần nhuyễn cả ba yếu tố để tỏa sáng trên sân khấu. Ca hát, nhảy múa, diễn xuất, đó là cách các diễn viên truyền tải cảm xúc và cốt truyện vở nhạc kịch đến với khán giả".

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc chụp ảnh với đồng nghiệp và khán giả nhí sau đêm diễn. Ảnh: NSX

Vì vậy, ngay từ khâu casting, việc chọn ra những diễn viên phù hợp với vai diễn đã được ê-kíp chăm chút và dành sự đầu tư lớn. Trong những buổi tập luyện, diễn viên luôn được luyện tập sát sao về vũ đạo, giọng hát, kỹ năng diễn xuất, đảm bảo các bạn trẻ có phần thể hiện tỏa sáng trên sân khấu và đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Để rồi, trên sân khấu, dàn diễn viên trẻ của nhạc kịch Shrek đã làm tốt hơn mong đợi.