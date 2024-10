Nghệ sĩ Tuyết Minh: Mong muốn kết nối sân khấu nhạc kịch chuyên nghiệp với khán giả trẻ

Vở nhạc kịch "Sân khấu 24h" tham gia Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2024. Ảnh: T.Đức

Thông thường, chỉ những nhà hát tầm cỡ mới dám dàn dựng nhạc kịch mang đi dự thi Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc… Từ trước tới nay, chưa có đoàn nghệ thuật tỉnh nào chịu chơi đến mức đầu tư lớn để làm nhạc kịch.

Lần này, nghệ sĩ Tuyết Minh đã mang đến một cảm hứng mới mẻ và thử thách không nhỏ nhằm tạo bứt phá đáng kể cho dàn nghệ sĩ Nhà hát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi dàn dựng, viết kịch bản và làm tổng đạo diễn vở nhạc kịch "Sân khấu 24h – Behind the Scenes".



Ca sĩ Hà Vy trong vai nữ đạo diễn trong vở nhạc kịch "Sân khấu 24h – Behind the Scenes"

Và đúng là các nghệ sĩ Nhà hát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lột xác ngoạn mục khi trình diễn vở nhạc kịch do Tuyết Minh dàn dựng tối 5/10. Cả một không gian Vũng Tàu trải rộng từ quá khứ đến hiện tại, từ lịch sử truyền thống đến nhịp sống sôi động với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế biển cùng giàn khoan dầu khí và thế mạnh khai thác du lịch…

Nhưng chưa đủ. Thông qua câu chuyện nghề của một nữ đạo diễn và phía sau những cảnh quay đầy cảm xúc, cao trào còn chứa không ít kịch tính, sự đấu tranh nội tâm để đưa sự thật, điều tốt đẹp đến với công chúng và cả những tiềm năng về văn hóa, nghệ thuật chưa được khơi thông…

Dàn diễn viên, ca sĩ tham gia nhạc kịch

Tác phẩm nhạc kịch "Sân khấu 24h – Behind the Scenes" gồm 3 hồi, 8 cảnh: "Vũng Tàu từ những khuôn hình", "Những cuộc đối thoại" và "Bay trên biển đông". Đặc biệt, hầu hết các ca khúc ở mỗi cảnh đều do nghệ sĩ Tuyết Minh viết lời.

Phần mở đầu tươi vui với điệu múa làng chài Phước Hải, ca khúc "Ngọn hải đăng" với bối cảnh mở khá linh hoạt, dàn dựng sân khấu cách điệu, phần nào diễn tả được nét đẹp của vùng biển với những thắng cảnh và thiên nhiên phóng khoáng. Hồi 2 thiên về tâm trạng và phần tĩnh lại, với các ca khúc "Vô hình", "Tiếng vọng","Dòng khí" tạo nên sự chuyển mạch của nhạc kịch, đi vào nội tâm của nhân vật. Tuy nhiên, đến hồi 3 "Bay trên biển Đông", các phân cảnh múa "Nhện biển", và "Khúc ca Biển Đông" mới tạo nên điểm nhấn và mảnh ghép hoàn hảo cho tác phẩm trong chỉnh thể một công trường lớn.

Một cảnh múa trong vở Sân khấu 24h

Thông qua ngôn ngữ nhạc kịch kết hợp giữa broadway và musical comedy, "Sân khấu 24h – Behind the Scenes" với nhịp điệu sinh động dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của nữ đạo diễn cá tính cùng hậu trường những câu chuyện nghề, những câu chuyện đời đầy trăn trở, biến động. Thông qua đó, khán giả phần nào chia sẻ những khó khăn tưởng chừng khiến các nhân vật phải bỏ cuộc, những câu hỏi làm thế nào để vượt qua giới hạn của bản thân, làm thế nào để chiến thắng nỗi sợ thất bại…

Vở nhạc kịch có thế mạnh về diễn xuất, giọng ca của các nghệ sĩ cũng như dàn nhạc thính phòng và dân tộc, kéo dài 80 phút. Tham gia diễn xuất có 120 diễn viên, nghệ sĩ.

Bối cảnh vở nhạc kịch

Khi được hỏi lý do dàn dựng vở nhạc kịch này, nghệ sĩ Tuyết Minh cho biết: "Sự chuyên ngành thường bị đóng kín, nhiều khi múa nhưng không ai hiểu, chính vì thế, tôi muốn kết nối sân khấu chuyên nghiệp với công chúng, không phải làm giảm tính chất nghệ thuật đi, mà là cố gắng tạo nên sự hài hòa. Đó cũng chính là điểm mới mà tôi và Nhà hát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu muốn đem đến cho khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên Nhà hát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thể hiện một vở nhạc kịch chuyên nghiệp. Dù mới dựng, cũng còn hạn chế và chệch choạc ban đầu, nhất là dàn âm thanh còn có chút trục trặc, song tôi rất hài lòng về sự cố gắng của các nghệ sĩ trong quá trình tập luyện cũng như trình diễn".

Trong liên hoan lần này, duy nhất đoàn Vũng Tàu làm nhạc kịch, nhưng kinh phí lại như làm chương trình ca nhạc. Đối với các đơn vị nghệ thuật, nguồn đầu tư không được xã hội hóa, không được tài trợ… nên số tiền đầu tư khiêm tốn.

"Nhiều khi chúng tôi phải cố gắng làm nhiều hơn giúp đoàn, chứ nếu mời nhiều nhạc sĩ phối khí thì chất lượng sẽ tốt hơn, làm nhanh hơn. Kinh phí đầu tư chỉ bằng 1/3 vở nhạc kịch thông thường, nhưng cũng đạt được chất lượng chuyên nghiệp. Còn muốn quảng đại với công chúng thì cần có nhiều kỹ xảo hơn, nhiều hình thức sân khấu được đầu tư hơn", tổng đạo diễn, nghệ sĩ Tuyết Minh nói thêm.

Nghệ sĩ, đạo diễn, biên đạo múa Tuyết Minh