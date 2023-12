Dự án đường Vành đai 4: Khi nào người dân Mê Linh được bốc thăm tái định cư?

Theo báo cáo, năm 2023, huyện Mê Linh đã hoàn thành 16/16 chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao, 21/22 chỉ tiêu kế hoạch của huyện. Đáng chú ý, huyện có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch là giảm số hộ nghèo, tăng số trường công lập đạt chuẩn quốc gia, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vượt chỉ tiêu.



Huyện Mê Linh phấn đấu hết tháng 12/2023 sẽ hoàn thành hạ tầng, phục vụ công tác bốc thăm giao đất tái định cư cho các hộ. Ảnh: hanoi.gov.vn

Tổng thu ngân sách của huyện năm 2023 dự kiến đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng, bằng 78% so với năm 2022. Trong đó, thu từ hoạt động nhập khẩu ước đạt hơn 5,8 nghìn tỷ đồng, bằng 80,3% so cùng kỳ; thu nội địa ước đạt hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, đạt 110,4% dự toán, bằng 74,7% so cùng kỳ.

Về triển khai dự án đường Vành đai 4, đến nay, huyện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được 133,1/141,5ha, đạt 94%, triển khai thi công 3 khu tái định cư đạt 30% khối lượng, phấn đấu hết tháng 12/2023 sẽ hoàn thành hạ tầng, phục vụ công tác bốc thăm giao đất tái định cư cho các hộ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được giữ vững...

Trong khi đó, về công tác cán bộ, trong năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bổ nhiệm, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 76 người, bổ nhiệm lại 22 người, rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030 và bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với 11 đơn vị.

Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ các xã: Tráng Việt, Tam Đồng, Thanh Lâm tập trung thực hiện các nội dung cần củng cố, thành lập mới 5 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 166% chỉ tiêu Thành ủy giao.

Ngoài ra, triển khai thực hiện thí điểm mô hình "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" tại Đảng bộ thị trấn Quang Minh và Đảng bộ Công an huyện, kết nạp mới 202 đảng viên, đạt 103,6% chỉ tiêu Thành ủy giao.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm cho biết, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị.

Các phòng, ban, đơn vị trong huyện tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp dựa trên đổi mới công nghệ; đẩy mạnh quảng bá và phát triển du lịch; tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị…