Dự án Goertek tại Nghệ An sẽ giải quyết việc làm cho 30.000 lao động

Top nhà đầu tư lớn nhất vào Nghệ An

Tập đoàn Goertek là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Nghệ An với tổng số vốn "rót" lên đến 500 triệu USD. Hiện, Goertek đang triển khai giai đoạn 1 dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An trên địa bàn huyện Nghi Lộc, thuộc địa phận Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Được khởi công từ tháng 1/2021, tính đến tháng 6/2022, tiến độ triển khai dự án trong giai đoạn 1 đã hoàn thành 98%, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động.

Thiết kế dự án Goertek Vina tại Nghệ An. Ảnh: Goertek Vina

Trong chuyến làm việc tại tỉnh Nghệ An, Tổng Giám đốc Công ty Goertek Vina Yoshinaga Kazuyoshi (thuộc Tập đoàn Goertek) cho biết, hiện tiến độ đang triển khai đảm bảo, dự kiến vào đầu năm 2023 sẽ đưa vào vận hành sản xuất.

Ông Yoshinaga đánh giá cao và cảm ơn tập thể lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các Sở, ban, ngành, đặc biệt là Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã hỗ trợ tối đa cho Tập đoàn trong suốt quá trình đầu tư vào Nghệ An.

Tổng Giám đốc Công ty Goertek Vina cho biết, trong năm qua, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song doanh thu tại Việt Nam của Tập đoàn vẫn tăng hơn 20%, đạt 3,3 tỷ USD và là 1 trong 10 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam.

Toàn bộ dự án đầu tư tại tỉnh Nghệ An khi hoàn thành, đi vào sản xuất sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động.

Mong có thêm nhiều dự án như Goertek

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá cao quy mô, thế mạnh Tập đoàn về khoa học, công nghệ. Bí thư Thái Thanh Quý nhấn mạnh, liĩnh vực sản xuất của Goertek cũng chính là một trong những lĩnh vực Nghệ An ưu tiên để kêu gọi đầu tư, rất phù hợp với quan điểm phát triển của tỉnh Nghệ An vì vừa tạo thêm việc làm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thân thiện với môi trường, phát huy được thế mạnh vốn có của Nghệ An.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý mong muốn khi hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn 1 của dự án, Tập đoàn Goertek sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn 2, cũng như kêu gọi các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn và các đối tác cùng đến đầu tư tại Nghệ An; qua đó xây dựng Nghệ An trở thành địa bàn trọng điểm để mở rộng sản xuất nhằm cụ thể hoá chiến lược tổng thể của Tập đoàn là xây dựng Việt Nam thành trung tâm sản xuất lớn nhất ở nước ngoài.



Lãnh đạo Goertek Vina làm việc với Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành để cùng giải quyết các thủ tục sớm nhất cho vận hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, không chỉ bây giờ mà cả sau này, không chỉ với Tập đoàn Goertek mà còn với các đối tác, bạn hàng của Tập đoàn Goertek.

Được biết, Nghệ An có vị trí trung tâm Bắc Trung bộ, thuận lợi kết nối trục Bắc - Nam và Đông - Tây, có diện tích rộng nhất cả nước và dân số trong độ tuổi lao động khoảng 2 triệu người, tay nghề lao động được quan tâm đào tạo.

Các dịch vụ phục vụ cho quá trình phát triển như: Hệ thống tài chính, ngân hàng, thương mại, các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ… đã và đang được tỉnh quan tâm thu hút đầu tư.

Đặc biệt, cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023, đầu năm 2024; cảng biển nước sâu dự kiến khởi công vào cuối 2022; cảng hàng không quốc tế Vinh sẽ tiếp tục được mở rộng, nâng cấp, có thêm một đường băng và dự kiến sẽ mở các đường bay quốc tế. Nghệ An cũng đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm triển khai các thủ tục liên quan nhanh nhất cho các nhà đầu tư.