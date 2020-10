Tập đoàn Đất Xanh lãi hơn trăm tỷ trong quý III/2020

Lãi ròng 100 tỷ trong quý III

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020. Tại thời điểm ngày 30/9/2020, doanh nghiệp này ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 22.226 tỷ, tăng hơn 1.200 tỷ so với quý trước; mức lãi ròng đạt hơn 100 tỷ đồng. Dù lợi nhuận giảm 72% so với cùng kỳ nhưng đây vẫn là mức tăng trưởng "thần kỳ" so hơn mức lỗ 29 tỷ của quý II/2020.

Theo DXG, lợi nhuận kỳ này chưa bao gồm doanh thu, lợi nhuận từ các dự án công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công. Bên cạnh đó, sự sụt giảm trong doanh thu hoạt động tài chính (cổ tức được chia từ công ty con) cũng khiến lợi nhuận quý III chỉ dừng lại ở mức 100 tỷ.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đã giúp chỉ số lợi nhuận DXG tăng trưởng khả quan trong quý III/2020.

Theo báo cáo mới nhất, tình hình tài chính của DXG cải thiện đáng kể về khoản phải thu do tăng cường thu hồi công nợ, mang về cho doanh nghiệp 459 tỷ. Mặt khác, khoản mục tiền và tương đương tiền của tập đoàn ghi nhận tăng 364 tỷ, nâng số tiền và tương đương tiền mà doanh nghiệp này nắm giữ lên gần 2.000 tỷ.

Báo cáo cũng ghi nhận, hàng tồn kho chiếm 44% tổng giá trị tài sản, tương đương 9.756 tỷ đồng và tăng 44% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chủ yếu đến từ Gem Sky World - dự án chủ lực, được kỳ vọng đem lại lợi nhuận chính cho DXG trong giai đoạn 2020-2021. Dù lượng hàng tồn kho chiếm một phần lớn trong tổng giá trị tài sản nhưng với DXG, đây lại là tín hiệu tốt vì Gem Sky World đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng TP.HCM, nhiều tỉnh khu vực phía Nam và cả giới đầu tư miền Bắc. Hiện tập đoàn đang dồn tổng lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cũng như đẩy mạnh việc bán hàng trong quý IV này.

Dự kiến tung ra hàng ngàn sản phẩm trong quý IV

Quý III vừa qua, Tập đoàn Đất Xanh đã giới thiệu ra thị trường 2 dự án, là Gem Sky World và Opal Skyline. Năm 2020 cũng là năm đầu tiên Đất Xanh tung ra 3 dự án trong cùng một năm, đánh dấu bước phát triển lớn mạnh cũng như quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững để trở thành 1 trong 10 Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam vào năm 2025 và là 1 trong 10 công ty phát triển Bất động sản tốt nhất Đông Nam Á vào năm 2030.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của DXG đạt hơn 22.226 tỷ đồng, tăng 1.200 tỷ so với quý II/2020 và tăng hơn 2.000 tỷ so với cuối năm 2019.

Được biết, Gem Sky World có quy mô 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án được phát triển từ quỹ đất đấu giá tương đương 3.060 tỷ đồng vào tháng 8/2019. Theo đại diện DXG, số lượng khách hàng quan tâm đến dự án này ngày càng tăng cao dù chưa ghi nhận doanh thu.

Tiếp nối thành công của dòng sản phẩm Opal tại Bình Dương, DXG vừa cho ra mắt dự án thứ hai mang tên Opal Skyline trên đường Nguyễn Văn Tiết, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án được xây dựng trên diện tích đất 11.003,2 m2; gồm 2 tháp cao 36 tầng với hơn 1.585 sản phẩm.

Đánh giá của DXG cho thấy, trong năm 2020, doanh nghiệp này hoàn toàn đạt mức lợi nhuận khả quan bởi tình hình tài chính đã được cải thiện tích cực. Dự kiến trong quý IV/2020, DXG sẽ tiếp tục cung ứng ra thị trường một lượng lớn sản phẩm shophouse và nhà phố thương mại của Gem Sky World.

Nằm trong quỹ đất hiếm hoi còn lại của TP.HCM, dự án Gem Riverside vẫn đang được Tập đoàn Đất Xanh tiến hành các thủ tục cần thiết để có thể triển khai dự án và sớm ra mắt thị trường trong thời gian tới. Đại diện Tập đoàn này cũng khẳng định, việc thu hồi đất tại dự án Senturia An Phú hoàn toàn không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án Gem Riverside lẫn quỹ đất của DXG.

Bên cạnh đó, DXG cũng lạc quan tin rằng mảng dịch vụ bất động sản sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng cuối năm nhờ sự phục hồi của nền kinh tế. Lợi nhuận gộp mảng dịch vụ bất động sản của DXG bao gồm môi giới sơ cấp, môi giới thứ cấp, bao tiêu dự án thứ cấp, quản lý tài sản, dịch vụ hỗ trợ tài chính, công nghệ bán hàng bằng ứng dụng công nghệ… luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu lợi nhuận của công ty.