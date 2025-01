Dự án nghìn tỷ ở Hải Phòng sau 15 năm vẫn hoang tàn, đổ nát

Ngày 12/5/2010, TP.Hải Phòng khởi công xây dựng dự án đường bao phía đông nam, quận Hải An với tổng mức đầu tư hơn 886 tỷ đồng.

Nhiều khối bê tông, cọc bê tông, cống bi bị vứt chỏng chơ suốt 10 năm. Ảnh Nguyễn Đại.

Quy mô dự án gồm 2 công trình: xây dựng tuyến đê ven sông Lạch Tray từ Cầu Rào đến đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (thuộc địa bàn các phường Cát Bi, Thành Tô, Tràng Cát) và tuyến đường dưới chân đê. Công trình đê có chiều dài hơn 7,5 km, cao độ đỉnh đê đạt 6,5 m, mặt đê rộng 7 m, chiều rộng phần đường xe 5,25m.

Sau 15 năm dự án nghìn tỷ cỏ mọc um tùm có thể làm nơi thả trâu bò. Ảnh Nguyễn Đại.

Toàn tuyến được xây dựng theo kết cấu mặt đường bê tông, tường sắt sóng bê tông cốt thép. Tuyến đường dưới chân đê có chiều dài 7,1km, rộng 11,25m.

Không có dấu hiệu dự án tiếp tục thi công sau 15 năm. Ảnh Nguyễn Đại.

Nằm ở phía đông nam quận Hải An, công trình đường bao khi hoàn thành hứa hẹn sẽ có đóng góp quan trọng trong việc nâng cao khả năng phòng, chống bão, lũ, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng ven biển và phát triển kinh tế- xã hội, mở rộng đô thị quận Hải An.

Nhà chỉ huy công trường đổ nát và hoang tàn không người qua lại. Ảnh Nguyễn Đại.

Đây cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông, góp phần giải tỏa nhanh lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng Hải Phòng. Thế nhưng, sau 15 năm kể từ ngày khởi công, dự án này vẫn hoang tàn và án binh bất động.

Theo quan sát của PV Báo Dân Việt, hiện nay cỏ đã mọc um tùm dọc tuyến đường bao đông nam quận Hải An, không có dấu hiệu của việc con đường được tiếp tục thi công, nhiều khối bê tông, cọc bê tông, cống bi bê tông để chỏng chơ phơi mưa nắng, sắt thép bị han gỉ, nhiều hạng mục của con đường được nhà thầu thi công dang dở. Nhà chỉ huy công trường đổ nát, hoang tàn, không người qua lại.