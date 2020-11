Dự án thu phí tự động không dừng “trễ hẹn” 2 năm

Báo cáo tóm tắt do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trình bày trước Quốc hội sáng 6/11, nêu tóm tắt một số nội dung chủ yếu, lần lượt đề cập đến các lĩnh vực.

Trong đó, về lĩnh vực Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nói thời gian qua các dự án trọng điểm quốc gia được đẩy nhanh tiến độ đầu tư, như: Đường cao tốc Bắc – Nam, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cải tạo và nâng cấp đường băng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất...

Toàn cảnh phiên họp sáng 6/11

Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, ngành Giao thông đã tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới hạ tầng giao thông, danh mục các dự án giao thông theo thứ tự ưu tiên đầu tư và bố trí nguồn lực thực hiện.

Đồng thời hoàn thiện thể chế đầu tư theo hình thức PPP; nghiêm túc thực hiện chủ trương không đầu tư dự án BOT trên đường hiện hữu; rà soát tổng thể vị trí đặt trạm thu phí, chính sách miễn giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ; triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

"Các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tập trung xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được triển khai đồng bộ. Tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc từ năm 2016 đến nay đã giảm cả ba tiêu chí", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng thừa nhận, một số công trình giao thông trọng điểm vẫn còn chậm tiến độ; việc đầu tư, xây dựng phát triển vận tải công cộng chưa đáp ứng nhu cầu; tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng chậm 2 năm so với nghị quyết của Quốc hội; tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp...

Kế hoạch thu phí tự động không dừng “trễ hẹn” 2 năm

Liên quan đến việc triển khai thu phí tự động không dừng, trước đó, theo Quyết định 19/2020 về thu phí tự động không dừng Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Đối với các trạm thu phí đã lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng.

Đối với các trạm thu phí đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng, chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải chuyển sang thu phí tự động không dừng. Trong trường hợp đến thời điểm nêu trên, nếu việc triển khai thu phí tự động không dừng chậm trễ do lỗi của nhà đầu tư, BOT sẽ dừng thu phí.

Đáng nói, chỉ còn hơn 2 tháng nữa, năm 2020 sẽ kết thúc đồng nghĩa với việc dự án thu phí tự động không dừng phải cán đích theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, thời gian càng về cuối, những điểm tắc nghẽn của dự án càng bộc lộ và chưa biết bao giờ mới tìm thấy... lối ra.

Bộ GTVT cũng vừa đưa ra những thông tin không mấy khả quan về tình hình triển khai dự án thu phí tự động không dừng.

Cụ thể, theo báo cáo từ Bộ GTVT, dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 (BOO2) có tổng số 33 trạm thuộc quản lý của 22 nhà đầu tư BOT nhưng đến nay mới có 9 nhà đầu tư BOT đang quản lý 16 trạm thu phí ký hợp đồng thu phí tự động không dừng với nhà cung cấp dịch vụ.

"Với tiến độ này, nhiều lo ngại việc triển khai thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 có nguy cơ chậm, không thực hiện đúng Quyết định 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ", Bộ GTVT cho hay.

Theo lý giải của Bộ GTVT, vướng mắc trong đàm phán hợp đồng dịch vụ thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 chủ yếu do nhà đầu tư BOT yêu cầu sau khi có văn bản chấp thuận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho dự án BOT mới bàn giao trạm thu phí cho nhà cung cấp dịch vụ lắp thiết bị; hoặc do cách tính doanh thu thu phí bị thất thoát do hành vi vi phạm của các bên; nhà đầu tư BOT đề nghị vận hành trạm thu phí; mức phí dịch vụ...