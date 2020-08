Kiên quyết chống tiêu cực tại trạm BOT, đẩy nhanh tiến độ thu phí không dừng

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các nhà đầu tư dự án BOT đôn đốc công tác quản lý vận hành và giám sát chặt việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm BOT.

Cùng với đó, Bộ GTVT yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và hợp đồng dự án liên quan đến quản lý thu, chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao dự án. Nhà đầu tư BOT phải xây dựng các giải pháp quản lý nội bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm, không xảy ra tiêu cực trong quá trình thu phí.

Các nhà đầu tư BOT phải chấp hành nghiêm và phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ công nghệ thu phí theo hình thức tự động không dừng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài những vấn đề nêu trên, Bộ GTVT cũng yêu cầu các nhà đầu tư cũng cần phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương nơi đặt trạm giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình thu phí; đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông, không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở, gây phiền hà trong thu phí; xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Rà soát nâng cấp trang thiết bị tại trạm đảm bảo việc lưu trữ đầy đủ, kịp thời các dữ liệu thu theo quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Đối với phương án tài chính tại các dự án BOT cần phải minh bạch, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và quy định của Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ Giao thông Vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện việc theo dõi, giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thu, hạch toán và báo cáo doanh thu của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, kịp thời phát hiện tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm vi phạm.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải áp dụng các biện pháp khoa học và công nghệ để kiểm soát thu phí của nhà đầu tư để tránh thất thoát doanh thu. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án đối với các dự án BOT được giao quản lý. Quyết định theo thẩm quyền việc tạm dừng thu khi phát hiện nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vi phạm quy định của hợp đồng dự án và quy định của pháp luật Nhà nước.

Theo quyết định của Thủ tướng, đến cuối năm 2020, các trạm thu phí đường bộ không thực hiện việc lắp đặt hệ thống thu phí không dừng sẽ tạm dừng thu phí. Chậm nhất đến ngày 31/12/2020, các trạm thu phí đường bộ đang hoạt động phải chuyển sang hình thức thu phí tự động không dừng.



Với các trạm do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý chưa lắp đặt hệ thống ETC, Thủ tướng giao Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án.

Quyết định của Thủ tướng cũng bắt buộc các dự án xây mới chỉ được triển khai thu phí khi thực hiện lắp đặt hệ thống ETC.

Nhà nước sẽ căn cứ điều kiện cụ thể của từng trạm để quyết định việc duy trì một làn thu phí hỗn hợp (thu cả hình thức ETC và một dừng) trên mỗi chiều lưu thông; hoặc thời điểm chuyển toàn bộ các làn thu phí sang hình thức ETC, cũng như việc thực hiện lắp đặt hệ thống ETC đối với các dự án có thời gian thu phí dưới ba năm.

Nhà nước sẽ dừng thu phí đối với các trạm không thực hiện việc lắp đặt hệ thống ETC nếu do lỗi của nhà đầu tư.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, nhà đầu tư BOT có thể tự thiết kế, đầu tư xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống ETC. Tuy nhiên, hệ thống này phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống ETC của nhà cung cấp dịch vụ thu phí đang triển khai.