Dự báo giá chung cư mở bán trung bình sẽ tăng lên gần 50 triệu đồng/m2

Theo báo cáo của CBRE, thị trường bất động sản Hà Nội quý II/2023 chỉ có 9 dự án chung cư mở bán mới, trong đó có 2 dự án mở bán lần đầu, 7 dự án mở bán giai đoạn tiếp theo. Tổng số lượng căn hộ chung cư mở bán tại Hà Nội là khoảng 1820 căn hộ.

Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao chi nhánh Hà Nội của CBRE cho biết tính chung trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng nguồn cung nhà ở tại Hà Nội khoảng 3.926 căn hộ, giảm 53% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là lượng chung cư mở bán 6 tháng thấp nhất từng ghi nhận trong vòng 5 năm trở lại đây.

Đáng chú ý, toàn bộ nguồn cung mở bán mới trong 6 tháng đầu năm ở Hà Nội đều thuộc phân khúc cao cấp và trung cấp, trong đó lượng căn hộ cao cấp chiếm 51%. Tại thời điểm cuối quý II/2023, giá bán sơ cấp trung bình của căn hộ chung cư tại Hà Nội khoảng 47,5 triệu đồng/m2, chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì, tăng 1,6% so với quý I/2023 và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2022 do tỉ trọng sản phẩm căn hộ cao cấp tăng lên.

"Bất chấp những ảnh hưởng của lãi suất cao và thắt chặt tín dụng, giá bán các căn hộ chung cư mới ở Hà Nội vẫn neo ở mức tương đối cao. Trong số các dự án chung cư chào bán trong quý II/2023 có khoảng 52% dự án chào bán giá trên 47 triệu đồng/m2. Các dự án còn lại chào bán ở mức từ 35 triệu đồng/m2 trở lên", bà An cho biết.

Hà Nội không còn chung cư mở bán giá dưới 35 triệu đồng/m2 (Ảnh: TN)

Còn thị trường thứ cấp, giá bán trung bình xấp xỉ đạt 31 triệu đồng/m2, giá bán gần như không đổi so với quý I/2023 nhưng tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Theo vị trí, hầu hết các khu vực của Hà Nội đều có giá bán tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông... giá bán thứ cấp tăng 5-6%.

Theo CBRE, những giải pháp gần đây của chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển mở ra kỳ vọng khả quan hơn, nhưng kết quả hoạt động của thị trường vẫn sẽ cần thời gian để có chuyển biến tích cực.

Do đó, dự báo từ nay đến cuối năm 2023, lượng mở bán mới căn hộ chung cư sẽ cải thiện, với khoảng 6.300 căn hộ sẽ được mở bán, nâng tổng nguồn cung mới cả năm đạt khoảng 10.500 căn hộ. Bên cạnh đó, phần lớn lượng chung cư mở bán mới sẽ đến từ các đợt tiếp theo của dự án tại khu đô thị phía Tây Hà Nội và thuộc phân khúc cao cấp. Do đó, giá chung cư mở bán trung bình được dự báo sẽ duy trì 47- 49 triệu đồng/m2 vào cuối năm 2023, tăng khoảng 5% theo năm.

Các chuyên gia cho rằng để tăng cung góp phần "hạ nhiệt" giá chung cư mở bán, giải pháp thực sự cần phải đi từ cái gốc là những vướng mắc pháp lý trong từng dự án bất động sản, theo từng cơ chế pháp lý, theo từng nhóm vấn đề. Từ đó mới tháo gỡ được hàng loạt dự án và tăng nguồn cung nhà ở.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhận định thị trường bất động sản đã có những dấu hiệu tích cực. Niềm tin của nhà đầu tư được phục hồi, một số dự án bất động sản được tiếp tục triển khai sau một thời gian phải tạm dừng. Lượng tìm kiếm và giao dịch bất động sản đã dần tăng lên.