Du khách chán chơi đêm tại Bùi Viện, Nguyễn Huệ

Mỗi tối, từ khoảng 20h, phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) lại trở nên sôi động, thu hút đông đảo người trẻ và du khách tìm đến. Tuy nhiên, thay vì ghé một quán nhậu tại đây, nhiều khách chỉ ngắm nhìn rồi vội vàng lướt qua, tìm cho mình "khoảng thở" giữa con phố mịt mù khói và ánh đèn.



"Đây là con phố mà khách Tây thường ghé khi đến TP.HCM sao?" - Sesar (du khách đến từ Tây Ban Nha) ngạc nhiên hỏi.

Ồn ào, phức tạp

Theo "Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tháng 7/2023, đến năm 2025, TP.HCM là một trong 12 địa phương cần có tối thiểu 1 mô hình về phát triển sản phẩm du lịch đêm (từ 18h đến 6h sáng hôm sau).

TP.HCM hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đêm nói chung, du lịch đêm nói riêng. Đô thị sở hữu tài nguyên du lịch đa dạng; ẩm thực đặc sắc; thời tiết ban đêm tương đối dễ chịu; dân số trẻ, có mức độ hội nhập và toàn cầu hóa cao.

Thực tế, từ lâu, TP.HCM đã phát triển nhiều tụ điểm du lịch, giải trí đêm nhộn nhịp như phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện, phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền, chợ đêm và sự bùng nổ của hệ thống cửa hàng tiện lợi 24/7...

Tuy nhiên, mô hình du lịch ban đêm của TP.HCM vẫn còn hạn chế và đơn điệu, chưa hấp dẫn được đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Du khách, đặc biệt là khách quốc tế cảm thấy thiếu hấp dẫn vì không có nhiều lựa chọn để vui chơi, thư giãn về đêm.

Sesar (áo trắng) cảm thấy bất ngờ khi phố Bùi Viện được cho là địa điểm lý tưởng dành cho khách Tây. Ảnh: Linh Huỳnh.

Lần đầu tiên đến Việt Nam du lịch, Sesar cùng nhóm bạn dành 5 ngày tham quan, tìm hiểu về TP.HCM. Cũng như những du khách khác, anh đến các địa điểm đặc trưng của thành phố như Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, trải nghiệm nhiều món ăn Việt Nam...

Sau khi thưởng thức bữa tối, Sesar tìm đến phố Tây Bùi Viện theo như những điều được gợi ý trên mạng. "Ở đây quá ồn ào, thực sự không phù hợp với chúng tôi. Cả nhóm đã dạo hết đoạn đường nhưng không tìm được điểm dừng chân như mong muốn", nam du khách nói với Tri Thức - Znews.

Sesar cho biết anh cùng các bạn đang tìm một địa điểm để chill với không gian thoáng đãng, không quá ồn ào, âm nhạc vừa đủ để có thể uống bia và trò chuyện.

"Tôi không nghĩ khách Tây nào cũng thích nơi này, chúng tôi cần nơi yên tĩnh hơn", Sesar trò chuyện trong khi bạn anh đang tìm kiếm một địa điểm khác trên mạng.

Cũng như nam du khách trên, Kiki (đến từ Hà Lan) cùng 2 người bạn đã vội "quay đầu" khi bước vào phố Bùi Viện. Nhóm nữ du khách cho biết họ cảm thấy không phù hợp mô hình giải trí tại đây.

"Chúng tôi không thể đi hết đoạn đường này, thật sự không phù hợp. Những nữ vũ công ăn mặc hở hang nhảy múa trên bục, đám đông nam giới nhìn chằm chằm khiến tôi cảm thấy không thoải mái", Kiki chia sẻ. Ngoài ra, những nhân viên tràn xuống đường thay nhau mời chào khiến nhóm du khách cảm thấy ái ngại nên đã nhanh chóng rời đi.

Phố Tây Bùi Viện thu hút hàng nghìn người ghé đên đây mỗi đêm, đông nhất vào khoảng 21h. Ảnh: Linh Huỳnh.

Không chỉ du khách, Nguyễn Cường (sống tại TP Thủ Đức, TP.HCM) cũng lắc đầu khi nói đến việc chơi đêm tại phố Nguyễn Huệ hay Bùi Viện.

"Hoạt động vui chơi ban đêm ở TP.HCM không mấy đa dạng, tôi thích xem các buổi diễn nghệ thuật như kịch, À Ố Show... nhưng cũng không thường xuyên vì suất chiếu ít, giá vé lại khá cao", Cường nói.

Thay vào đó, anh thường tận hưởng buổi tối bằng cách đi uống cocktail, nghe nhạc tại các quán cà phê acoustic hoặc một số hidden bar ở Thảo Điền. "Bùi Viện chỉ dành cho du khách đến một lần cho biết. Còn người trẻ ở thành phố như tôi từ lâu đã không còn mặn mà, không khí quá ồn ào, giá cả lại đắt đỏ", Nguyễn Cường chia sẻ.

Nhiều hoạt động nhưng không khác biệt

Dạo quanh trung tâm TP.HCM buổi đêm, mọi người dễ dàng bắt gặp những nhóm bạn trẻ tụ tập ngồi uống trà chanh, trò chuyện quanh khu vực hồ Con Rùa, Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ... Nơi nào cũng đông đúc, nhưng trải nghiệm không khác biệt, phần lớn chỉ thưởng thức cà phê, trà chanh cùng các món ăn vặt như bánh tráng trộn, cá viên chiên.

"Đa phần chúng tôi sẽ đi cà phê vào buổi tối vì không biết làm gì hơn. Có hôm chúng tôi ngồi cà phê bệt ở Nhà thờ Đức Bà, thi thoảng lại đổi sang ngồi ở khu vực Nguyễn Gia Trí, Hàng Xanh (quận Bình Thạnh)", Hoàng Ngân (ngụ TP Thủ Đức) cho biết.

Hoàng Ngân (thứ 2, từ phải sang) cũng bạn bè ngồi cà phê bệt bên hông Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngân cùng các bạn thường dành 2-3 buổi tối đi chơi cùng nhau mỗi tuần. Cả nhóm thích đến những địa điểm đông vui để ngồi trò chuyện, nhưng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ thường đông đúc, Bùi Viện lại quá ồn ào.

"Những khu đó, không cẩn thận lại bị 'chặt chém', nên chúng tôi ngồi quán nước, vừa có không gian, giá cả lại rõ ràng, hợp lý", Ngân nói.

Đi ăn tối, ngồi cà phê, trà chanh, ăn vặt... là những trải nghiệm được nhiều bạn trẻ chia sẻ khi được Tri thức - Znews hỏi về chơi gì buổi đêm ở TP.HCM. "Quay đi ngoảnh lại thì chỉ có chừng đó hoạt động, ngoài ra tôi còn đi xem phim nếu có lịch chiếu", Hoàng Nhật (ngụ TP Thủ Đức) nói.

"Tôi sẽ ưu tiên các địa điểm có phong cảnh đẹp, không gian thoáng mát, giá cả phải chăng. Địa điểm vui chơi thì nhiều, nhưng chắt lọc lại thì cũng không bao nhiêu, khi không mấy khác biệt", Nhật cho biết.

Không tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ, Jimmy (du khách Mỹ) đi mua trà sữa rồi đến ngồi chơi ở hồ Con Rùa (quận 3) sau khi ăn tối như giới trẻ thành phố. "Đến TP.HCM đã 7 lần, chuyến này tôi dành 25 ngày ở đây", ông nói.

Jimmy hài lòng với những trải nghiệm trong chuyến hành trình kéo dài 25 ngày ở TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Khi được hỏi về lí do tại sao ông lưu lại thành phố này khá lâu, Jimmy chia sẻ: "Tôi không hiểu vì sao mọi người có thể ghé thăm TP.HCM chỉ trong 1-3 ngày, thành phố này có quá nhiều thứ thú vị để khám phá, trải nghiệm. Tôi luôn thấy không đủ thời gian và muốn ở lại đây lâu hơn".

Tuy nhiên, Jimmy không muốn, thậm chí khá ghét đến phố Bùi Viện. Bập bẹ vài chữ tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh, ông nói: "Cho người Tây, bar... I don't go there, i hate that", tạm dịch: "Quán bar cho người Tây, tôi không đến đó, tôi ghét nơi đó".

Jimmy cho biết ông không muốn lưu trú ở những nơi gần Bùi Viện, quá ồn ào, phức tạp, không mang đến cảm giác "Việt Nam". Vào những buổi tối, ông tận hưởng cảm giác bình yên khi đi bộ trong trung tâm thành phố, thi thoảng cà phê cùng bạn bè, thưởng thức những món ăn ông bắt gặp trên đường.

Ngoài ra, ông còn đi xem phim Việt đang chiếu rạp. "Mai, Gặp lại vợ bầu, Đào, phở và piano, tôi đã xem hết, rất thú vị", Jimmy nói. Nam du khách cho biết ông vẫn tìm thấy những hoạt động vui chơi phù hợp ở TP.HCM vào ban đêm.