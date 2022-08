Việc du khách đổ về Hội An khiến các cơ sở kinh doanh và tiểu thương tại đây phấn khởi. Chị Nguyễn Nhàn, tiểu thương tại Hội An chia sẻ: "Nhiều tuần trở lại đây, khách quốc tế, đặc biệt là châu Âu quay trở lại Hội An rất nhiều khiến việc buôn bán của tôi và bà con tại đây cũng khởi sắc hơn. Hy vọng thời gian tới, số lượng khách đến Hội An sẽ được phục hồi như thời điểm trước dịch"