Mới đây, hơn 100 du khách đã phải chịu đựng thời gian dài bị mắc kẹt tại Greenway, nơi từng là tổ ấm của nữ nhà văn trinh thám nổi tiếng người Anh Agatha Christie. Căn nhà nằm trong vùng nông thôn tại Devon, phía tây nam nước Anh. Điều đáng chú ý là câu chuyện này dường như được lấy trực tiếp từ trong những trang sách trinh thám của chính nữ văn sĩ.

Du khách "đứng tim" vì mắc kẹt trong nhà của Agatha Christie

Tình huống bất ngờ này xảy ra khi một trận bão làm đổ cây cổ thụ lớn chắn đứng đường dẫn vào khu đất, nơi ngôi nhà của Agatha Christie an tọa. Caroline Heaven, một du khách đang thăm Greenway, đã nhanh chóng liên hệ với cơ quan tin tức địa phương Devon Live để thông báo về tình hình. Ngay lập tức, đơn vị quản lý di tích lịch sử này, đã đăng thông báo trên trang web của họ về tình trạng khẩn cấp.

Ngôi nhà Greenway của nữ văn sĩ Agatha Christie. Ảnh: IT.

Với sự chăm sóc nhiệt tình của nhân viên tại Greenway, du khách bị kẹt đã tìm cách tự giải trí bằng cách thưởng thức trà và tham gia một số ván croquet trên bãi cỏ. Điều này khiến du khách cảm thấy thích thú vì nó gợi nhớ đến thời điểm Agatha Christie thường dành thời gian chơi golf và croquet tại đây. Không ít người chọn cách giải trí bằng những đoạn trích từ những cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của bà.

Mặc dù không khí ban đầu có vẻ yên bình, trên mạng xã hội, một số người không khỏi so sánh tình huống này với cốt truyện của cuốn tiểu thuyết kinh điển của Agatha Christie "And Then There Were None" (Mười người da đen nhỏ). Câu chuyện kể về mười người không quen biết bị mời đến một biệt thự hẻo lánh ngoài khơi bờ biển Devon, sau đó từng thành viên trong nhóm bị giết một cách bí ẩn.

Tuy nhiên, may mắn thay, số phận của nhóm du khách cuối cùng không đáng sợ như trong tiểu thuyết, họ đã an toàn rời khỏi khu đất vào buổi tối, sau khi các dịch vụ cứu hộ địa phương đã khẩn trương mở lại con đường bị chặn.

Dù vậy, với thiệt hại nặng nề sau cơn bão, đơn vị quản lý đã thông báo rằng Greenway sẽ tiếp tục đóng cửa trong một thời gian dài. Điều này khiến những người yêu trinh thám của Christie phải chờ đợi thêm một thời gian nữa trước khi có thể tìm hiểu về cuộc sống của nhà văn tài ba này, tại nơi từng là nguồn cảm hứng sáng tạo cho những câu chuyện trinh thám đi vào huyền thoại.