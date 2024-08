"Điểm mặt" du khách mặc phản cảm gây bức xúc khi du lịch Việt Nam

Nữ du khách nước ngoài mặc bikini vô tư đi dạo trong phố cổ Hội An (Quảng Nam). (Ảnh: D.T)

Những lần khách du lịch mặc phản cảm gây bức xúc trong dư luận

Còn nhớ năm 2023, trên mạng xôn xao hình ảnh một nữ du khách nước ngoài vô tư đi dạo trong phố cổ Hội An (Quảng Nam) trong trang phục bikini. Ngay khi hình ảnh này lan truyền trên mạng đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích và cho rằng phố cổ Hội An vốn là một trong những điểm đến nổi tiếng hút khách quốc tế, sở hữu nhiều công trình di tích trăm năm tuổi. Cách ăn mặc của nữ du khách nước ngoài được cho là không phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa của người Việt.

Trước sự việc, lãnh đạo UBND TP Hội An cho hay, lực lượng chức năng chưa thể áp dụng các biện pháp xử lý vì pháp luật chưa có quy định.

Chế tài quy định khi vào các di tích, điểm tham quan thì buộc phải ăn mặc nghiêm túc, còn ở ngoài đường phố thì không có quy định nào, do đó khó trong việc quản lý, xử lý. Du khách ăn mặc phản cảm thuộc phạm trù đạo đức.

Nữ du khách có tên Siew Pui Yi, ngồi trên ghe mặc áo dài truyền thống của Việt Nam và cố tình để lộ vòng 3 gây phản cảm thuần phong, mỹ tục. (Ảnh FBNV)

Trước đó năm 2022, nữ du khách có tên Siew Pui Yi đến từ Kuala Lumpur, Malaysia, "gây bão" trên mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh thả đèn hoa sen ở Hội An với lời chú thích "Mong mọi người tìm thấy hạnh phúc thực sự".

Tuy nhiên, hình ảnh nữ du khách ngồi trên ghe mặc áo dài truyền thống của Việt Nam và cố tình để lộ vòng 3 gây phản cảm. Nhiều cư dân mạng bức xúc và khó chịu trước những hình ảnh này của cô gái.

Cách ăn mặc của hai cô gái trẻ với áo dài truyền thống Việt Nam gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. (Ảnh: cắt từ clip nv)

Tháng 6/2022, đoạn video ghi cảnh hai cô gái trẻ mặc áo dài truyền thống của Việt Nam kết hợp với quần đùi, tạo dáng chụp hình trên đường Nguyễn Thái Học nằm ở trung tâm phố cổ Hội An (Quảng Nam) và nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến cho rằng, hành vi này thiếu tôn trọng với trang phục truyền thống của người Việt và điểm đến Hội An.

Tháng 2/2021, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người phụ nữ "thả rông" vòng 1, tạo dáng ở di tích Chùa Cầu, phố cổ Hội An (Quảng Nam). Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh phản cảm của nữ du khách đã khiến dư luận phản ứng dữ dội. Bên dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận nhằm bày tỏ sự phản đối gay gắt trước hành động cô gái khi ăn mặc lố lăng ở chốn tôn nghiêm.

Hình ảnh phản cảm của nữ du khách trong clip gây phẫn nộ. (Ảnh: Cắt từ clip nv)

Trước nữa, vào tháng 9/2019, mạng xã hội lan truyền đoạn clip khoảng 23 giây quay cảnh 1 cô gái không mặc áo, quần cởi hờ, dùng nón lá che vòng 1 "hững hờ" rồi uốn éo tạo dáng, khoe thân phản cảm trên nóc một ngôi nhà cổ ở Hội An.

Theo tìm hiểu, cô gái này được biết đến là một diễn viên, người mẫu sở hữu cả trăm ngàn followers. Ngay sau khi đăng tải clip, hầu hết dân mạng đều để lại bình luận "ném đá" cô gái vì cho rằng cô đang phá huỷ hình ảnh di sản Hội An.

Nhiều bạn trẻ bình luận, không nên lấy lý do đó là hành động 'nghệ thuật', bởi cái đẹp phải được đặt đúng chỗ. Vẻ đẹp của Hội An là cái đẹp thầm kín, trầm mặc chứ không thô lỗ, xác thịt. Do đó, dù có đẹp đến mấy nhưng việc khoe hình ảnh phản cảm của nữ du khách giữa phố cổ như vậy thì thật quá kệch cỡm, thô thiển.