Những phố ẩm thực Việt Nam khiến du khách nước ngoài mê tít

Theo đó, ẩm thực Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới. Đặc biệt khi các tỉnh đẩy mạnh kinh tế bằng các con phố ẩm thực đêm được hoạt động bày bán những món ăn từ đặc sản tới bình dân, mang nét văn hóa của ba vùng Bắc, Trung, Nam càng thu hút du khách trong và ngoài nước.

Dưới đây là những con phố ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam được du khách yêu thích.

Ẩm thực Việt Nam: Phố Hồ Thị Kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh

Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ - khu chợ nổi tiếng và lâu đời của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: @7r_zero_)

Địa chỉ: Đường Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Tp.HCM.

Một trong những phố ẩm thực ở Việt Nam nằm ở Sài Gòn, đó là phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ - khu chợ nổi tiếng và lâu đời của thành phố này. Không chỉ là chợ cung cấp hoa tươi lớn nhất thành phố, Hồ Thị Kỷ còn quy tụ nhiều khu ăn uống đậm chất đường phố, hương vị thơm ngon và giá cả hợp lý.

Nếu du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh, có thể đến phố Hồ Thị Kỷ, bởi nơi đây rất sôi động, nhiều hàng quán để du khách lựa chọn. Từ 15 giờ hàng ngày, khu chợ này đã bắt đầu nhộn nhịp bởi các hàng quán dọn hàng, thực khách lui tới. Hương thơm ngào ngạt của các món ăn lan tỏa khắp không gian khiến ai trót đi ngang đây cũng cảm thấy đói.

Khu phố ẩm thực Hồ Thị kỷ tập nập người đến ăn. (Ảnh: @tranhotruongan)

Khu phố ẩm thực Hồ Thị kỷ bán rất nhiều món ngon của Việt Nam, đủ các món ăn vặt đến món ăn no. Chỉ cần mang theo một "chiếc bụng đói" là du khách đã có thể thỏa thích an no say ở khu vực này. Nào là lẩu bò, bò nướng, thịt xiên, hủ tiếu, súa cua, ống nướng, chè, bánh rán, bánh xếp…. Các món ăn chế biến hấp dẫn, hương vị thơm ngon lúc nào cũng như đang mời gọi du khách.

Ẩm thực Việt Nam: Phố Hàng Buồm, Hà Nội

Phố Hàng Buồm, Hà Nội. (Ảnh: @xe.bonbon)

Địa chỉ: Phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Trên con phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm nổi tiếng là con phố ẩm thực với nhiều đồ ăn từ Á, Âu, Nhật, Hàn, đặc biệt các món ăn truyền thống của Việt Nam cũng được bay bán tại đây.

Có dịp du lịch Hà Nội, du khách nhất định phải đến Hàng Buồm một lần để ăn no nê các món ngon và hấp dẫn.

Con phố ẩm thực Việt Nam này chiều lòng mọi thực khách với vô số các món nem rán, khoai tây, đồ nướng,… phù hợp thị hiếu giới trẻ. Bên cạnh đó, các món phở, bò nướng, lẩu nướng,… hương thơm ngào ngạt cũng kích thích vị giác những thực khách đam mê ẩm thực. Tại thiên đường ẩm thực này, du khách dễ dàng tìm thấy mọi món ngon yêu thích.

Đến phố Hàng Buồm, du khách còn có thể thử các món cơm cuộn, tteokbokki,… của Hàn, Nhật được chế biến chuẩn vị, hình thức bắt mắt. Bên cạnh các món ăn thì menu đồ uống cũng hết sức phong phú. Các loại nước ép, sinh tố, trà sữa, nước ngọt,… hot trend được cập nhật liên tục để thực khách thoải mái lựa chọn.

Ẩm thực Việt Nam: Phố Tạ Hiện

Phố Tạ Hiện là nơi hội tụ của rất nhiều du khách nước ngoài, con phố này cũng được đặt tên là phố nước ngoài, khi lượng du khách nước ngoài đến đây thưởng thức đồ ăn nhiều hơn du khách trong nước. (Ảnh: Thanh Tùng)

Địa chỉ: 1 Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Tạ Hiện được mệnh danh là phố đêm không ngủ giữa lòng Hà Nội, nơi nhiều bạn trẻ và cả du khách Tây, Ta thích đến tụ tập.

Phố Tạ Hiện là tuyến phố đi bộ nối dài từ Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến – Hàng Bạc thông sang Hàng Ngang – Hàng Đào. Vào thời kỳ Pháp thuộc khu phố này vốn được gộp lại từ các đoạn phố cũ và mang tên là Rue Géraud. Tuy nhiên người dân nơi đây vẫn thường gọi Tạ Hiện là ngõ Quảng Lạc hơn bởi ngay giữa phố là nơi đóng đô của rạp hát nổi tiếng nhất nhì Hà thành thời bấy giờ – Rạp hát Quảng Lạc.

Đây là nơi diễn tuồng chèo nổi tiếng của Hà Nội và là chốn thưởng thức thi ca được giới thượng lưu yêu thích. Xung quanh rạp hát có đủ các cửa hàng ăn uống, giải khát phục vụ du khách dạo phố đêm. Từ những cửa tiệm bán phở, mì, cháo, quán bia đông đúc cho đến những gánh hàng rong bán chè, bánh rán… gộp lại tạo nên một khung cảnh sinh hoạt tấp nập ban đêm.

Phố Tạ Hiện mở bán 24/24, tuy nhiên sôi động nhất là bắt đầu từ 17h cho đến sáng hôm sau. Dọc con phố Tạ Hiện, từ vỉa hè tới lòng đường, các hàng quán bày la liệt bàn, ghế cùng lời mời chào ăn lẩu, đồ nướng… đi sâu vào giữa phố Tạ Hiện là những quầy bar mini, tiếng nhạc sập xình, cùng những chiếc bàn cao như kiểu quầy bar với những ly bia mát lạnh.

Cả con phố nơi đây từng nhóm Tây – Ta lẫn lộn không phân biệt màu da, quốc tịch mà cùng trò chuyện sôi nổi trên bàn nhậu. Tất nhiên không thể thiếu được âm thanh quen thuộc "2- 3 dô", tiếng cười và tiếng hò hét kéo dài không dứt cả con phố. Có thể nói phố Tạ Hiện chính là nơi giao thoa văn hóa và cũng là địa điểm lý tưởng nếu bạn muốn rèn khả năng ngoại ngữ của mình đấy.

Ẩm thực Việt Nam: Phố cổ Hội An, Quảng Nam

Đến Hội An, du khách nhớ thưởng thức các món ngon miền Trung. (Ảnh: @mokhoet_hanoi)

Nhắc đến những phố ẩm thực ở Việt Nam nổi tiếng thì không thể bỏ qua phố cổ Hội An. Ngoài cảnh đẹp lãng mạn bậc nhất thì đây cũng là thiên đường ẩm thực khiến du khách mê mệt khó quên. Đi dọc phố cổ, du khách sẽ bắt gặp những hàng quán bán những món ngon đặc sản miền Trung, từ món ăn đường phố đến các nhà hàng sang trọng, món nào cũng hấp dẫn.

Đến với phố cổ Hội An mộng mơ, nhất định du khách phải một lần nếm thử cao lầu, bún mắm nêm, bánh hoa hồng, cơm hến, cơm gà Hội An. Các món ăn đường phố khác như bánh bèo, bánh vạc, nước Mót,… luôn hấp dẫn du khách. Dạo một vòng hết con phố là bạn đã có thể thưởng thức trọn vẹn ẩm thực của Hội An xinh đẹp.

Hội An trở nên đông đúc và sầm uất hơn từ 4 – 5 giờ chiều. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để dạo phố, hóng gió và thưởng thức các món ngon của vùng đất này. Sau khi đã mỏi chân rong ruổi khắp nơi, bạn có thể chọn một quán ăn view đẹp để vừa ngắm phố phường, vừa nhâm nhi các món ngon đặc sản.

Ẩm thực Việt Nam: Phố Tô Hiến Thành

Bánh căn ở phố Tô Hiến Thành (Ảnh: linh.ckip.7)

Nếu đến Nha Trang mà chưa biết ăn ở đâu thì hãy đến tuyến phố Tô Hiến Thành. Đây là một con đường ẩm thực ở Nha Trang rất sầm uất và nổi tiếng với những dãy hàng quán đủ loại món ăn, tha hồ cho du khách chọn lựa. Từ lẩu, bánh xèo, bánh căn đến cà phê, sinh tố,... chẳng thiếu thứ gì.

Phố Tô Hiến Thành nổi tiếng với nhiều món ăn đặc sản từ hải sản tới các món ăn mang đậm hương vị miền Trung như bánh canh, nem lụi nướng, chả cá, bánh xèo mực nháy tôm nhảy…

Ẩm thực Việt Nam: Phố Phan Tứ, Đà Nẵng

Phố ẩm thực Phan Tứ, Đà Nẵng. (Ảnh: @lilimay)

Có rất nhiều phố ẩm thực nổi tiếng ở Việt Nam đang chờ bạn khám phá, một trong số đó là phố ẩm thực Phan Tứ nằm ở khu vực Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Từ lâu nơi này đã là thiên đường ăn uống của sinh viên Đà Thành và khách du lịch. Với chiều dài chỉ khoảng 1km nhưng đoạn đường này phục vụ gần như tất cả mọi món ngon Đà Nẵng.

Dạo phố ẩm thực Phan Tứ buổi chiều tối, du khách sẽ chìm đắm vào hương thơm của vô số các món ngon nức tiếng miền Trung. Từ món ăn no đến món ăn vặt, món nào cũng thơm ngon chuẩn vị và giá cả hợp lý. Cầm vài trăm nghìn đồng trong tay là bạn có thể thỏa thích ăn biết bao món ăn hấp dẫn.

Trên cung đường Phan Tứ, du khách có thể chọn các quán ăn bình thường hoặc các quán nhậu tùy thích với rất món ăn mà du khách có thể lựa trong thực đơn như mì Quảng, cao lầu, cơm gà, bánh đập, nem nướng, bánh mì,…

Ẩm thực Việt Nam: Phố chợ đêm Phú Quốc

Phố chợ đêm Phú Quốc được mệnh danh là thiên đường của các đồ ăn vặt. (Ảnh: Mia)

Một trong những điểm thu hút du khách khi đến Phú Quốc không phải là bãi biển, không phải là khám phá các trò chơi mạo hiểm, tham quan vườn thú bán hoang dã mà thu hút bởi ẩm thực, phố chợ đêm.

Chợ đêm Phú Quốc tọa lạc tại trung tâm thị trấn Dương Đông, nằm dọc đường Bạch Đằng và một phần của 3 tuyến đường: Lý Tự Trọng, Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Vì thế mà người ta thường gọi chợ đêm Phú Quốc là chợ đêm Bạch Đằng.



Chợ đêm Phú Quốc nổi tiếng với những món hải sản tươi sống như mực, ghẹ, các loại cá, ốc, tôm, hàu, tu hài… được nướng và hấp thơm phức dọc con phố đi bộ.

Ngoài ra những đồ ăn vặt mang đậm nét văn hóa, sinh hoạt và nông sản tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang như nước uống thốt nốt, mũ trôm hạt é, bắp nướng, bánh tráng nướng, takoyaki…

Bên cạnh đó là những món ăn vặt khác như kem cuộn với nhiều vị, nhiều màu sắc khác nhau, các quán chè với đủ vị thơm ngon, ngọt hay cả những hàng bán chuối nướng, khoai nướng thơm lừng mùi cả một góc chợ đêm thậm chí là cả bánh canh và đặc sản bún mắm Phú Quốc cũng sẽ làm du khách thích thú và ấn tượng.

Ẩm thực Việt Nam: Phố chợ đêm Đà Lạt

Khu phố ẩm thực chợ đêm tại Đà Lạt. (Ảnh: Huy Hoàng)

Thêm một phố ẩm thực ở Việt Nam mà không thể bỏ qua, đó là chợ đêm Đà Lạt. Chắc hẳn nơi này rất quen thuộc với các tín đồ du lịch Đà Lạt vì nơi đây quy tụ rất nhiều món ăn đặc sản của thành phố ngàn hoa. Khu tổ hợp chợ đêm, đương Tăng Bạt Hổ, khu Hòa Bình là nơi du khách sẽ được ăn thỏa thích các món ngon Đà Lạt.

Từ 3 – 4 giờ chiều, chợ đêm đã nhộn nhịp hẳn lên với một bên đường bán quần áo, bên còn lại bán đủ các món ngon nóng hổi. Hấp dẫn nhất vẫn là các món xiên nướng, bánh tráng nướng, sữa đậu nành, cơm gà, bánh ướt lòng gà,… Thêm các món tráng miệng như dâu lắc, sữa chua, khoai lang nướng, bắp nướng,… sẽ là những món ăn vặt tuyệt hảo dành cho tín đồ mê ăn vặt.

Ngoài khu chợ đêm, du khách cũng có thể di chuyển lên đường Tăng Bạt Hổ ăn bánh ướt lòng gà, uống sữa đậu nành. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chọn đi dạo trên cung đường quanh Khu Hòa Bình để thưởng thức các món đồ uống hấp dẫn.