Bắc Kạn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Phía bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía đông giáp tỉnh Lạng Sơn, phía nam giáp tỉnh Thái Nguyên và phía tây giáp tỉnh Tuyên Quang.



Bắc Kạn là tỉnh giàu tiềm năng du lịch bởi sự phong phú của tài nguyên, khoáng sản và nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc gồm 7 dân tộc (Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, Hoa và Sán Chay).

Các địa điểm du lịch Bắc Kạn: Vườn quốc gia Ba Bể

Hồ Ba Bể, nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Ba Bể. Ảnh: Huy Hoàng

Cách Hà Nội khoảng 250km, vườn quốc gia Ba Bể có hiện tích hơn 10.000 ha, có cấu tạo địa chất đặc biệt, nhiều núi cao, hang động, sông hồ, suối ngầm tạo nên cảnh quan đặc biệt hấp dẫn. Đây cũng là nơi bảo tồn các nguồn gen động thực vật quý hiếm. Với hơn 20 điểm tham quan hấp dẫn cùng các tuyến du lịch đi bộ trong rừng nguyên sinh, các bản làng du lịch văn hóa . Vườn Quốc gia Ba Bể là một địa điểm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Hồ Ba Bể

Một góc của hồ Ba Bể. Ảnh: Huy Hoàng

Hồ Ba Bể nằm ở trung tâm Vườn quốc gia Ba Bể, ở độ cao 150m so với mực nước biển, cách Thành phố Bắc Kạn 70 km về phía tây bắc. Hồ Ba Bể là một trong những di tích danh thắng tự nhiên đẹp, độc đáo nhất Việt Nam.

Hồ được hình thành do sự biến động cấu tạo địa chất cách đây hàng triệu năm làm sụt lún các dãy núi đá vôi, hang động. Hồ được hợp thành từ ba hồ (Pé Lèng, Pé Lù, Pé Lầm) nên có tên gọi là hồ Ba Bể. Hồ có chiều dài hơn 8km, chỗ rộng nhất 2km, diện tích mặt nước 500ha, độ sâu trung bình 20m, chỗ sâu nhất 35m, trên hồ có những hòn đảo nhỏ xinh đẹp, trong hồ có hàng trăm loài cá nước ngọt sinh sống, trú ngụ.

Do cấu tạo địa chất đặc biệt nên hồ Ba Bể có những nét riêng rất khác biệt so với các hồ cacxtơ trên thế giới. Vì vậy Hội nghị quốc tế về hồ nước ngọt tổ chức tại Mỹ tháng 3/1995 đã xếp hồ Ba Bể là 1 trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên đẹp của thế giới cần được bảo vệ. Năm 2012, hồ Ba Bể được công nhận là Di tích danh thắng Quốc gia đặc biệt.

Đi thuyền ngắm hồ Ba Bể

Du khách đi thuyền máy, một vòng hồ để ngắm cảnh sắc thiên thiên kỳ diệu. Ảnh: Huy Hoàng

Du khách khi đến với vườn quốc gia Ba Bể có thể thực hiện tour đi thuyền máy ngắm hồ Ba Bể. Đây là tour được UBND huyện Ba Bể mới đưa vào khai thác vài năm trở lại đây.

Khi ngồi trên những chiếc xuồng máy, du khách sẽ được tận hưởng không gian rộng lớn của hồ cũng như ngắm cảnh đẹp, núi rừng phủ bóng in trên mặt hồ. Với tour thuyền máy này, du khách có thể đến những địa điểm như Động Puông, Ao Tiên, đền An Mạ, đảo Bà Góa... để trải nghiệm và khám phá.

Du lịch Bắc Kạn: Động Puông

Động Puông thông hai đầu, khá rộng, thuyền máy có thể đưa du khách đi qua động. Ảnh: Huy Hoàng

Động Puông thuộc xã Cao Thượng, Ba Bể. Là một hang thông hai đầu, động Puông có chiều dài 300 mét, cao hơn 30 mét với các vách đá đứng và nhiều nhũ đá có nhiều hình dạng, màu sắc khác nhau, được hình thành khi con sông Năng chảy xuyên qua bên dưới núi đá vôi Lũng Nham tạo nên một cảnh quan đá vôi rất ngoạn mục với lối vào ra thông thoáng cho dòng sông Năng tự do lưu chuyển.

Cửa động nơi đây vút đứng và khá phẳng, tưởng như ai đó đã buông một nhát chém ngọt ngào vào khối đá mềm từ hàng triệu năm trước. Do có nhiều ánh sáng mà từ phía bên ngoài động đã lộ hiện những mảng đá hoa cương từng bị che lấp bởi những thảm rêu xanh theo thời gian. Bên trong động, những dải thạch nhủ hình thù kỳ lạ rủ xuống soi bóng lung linh trên dòng nước.

Càng vào sâu bên trong, tuy lòng động khá tối nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn du khách bởi trên vòm động có cả hàng vạn con dơi đang sinh sống hay trú chân. Thuyền bè có thể đi trên sông Năng xuyên qua động Puông.

Thác Đầu Đẳng

Thác Đầu Đẳng nằm giữa hai dãy núi đá vôi trên dòng sông Năng, nơi tiếp giáp giữa Bắc Kạn và Tuyên Quang. Ảnh: thanhbui2

Thác Đầu Đẳng nằm giữa hai dãy núi đá vôi trên dòng sông Năng, nơi tiếp giáp giữa Bắc Kạn và Tuyên Quang. Sông Năng sau khi luồn dưới núi Lũng Nham tạo thành động Puông, khi chảy đến bản Húa Tạng thì bị chặn lại bởi hàng trăm tảng đá lớn, nhỏ xếp chồng lên nhau với độ dốc chừng 500m, tạo thành một thác nước kỳ vĩ ba bậc, mỗi bậc thác cách nhau từ 3-4m theo chiều dài. Khu vực này cũng là nơi xuất hiện loại cá chiên, một trong những loài cá hiếm thấy hiện nay với nhưng con có cân nặng hàng chục kg.

Du lịch Bắc Kạn: Ao Tiên

Ao Tiên là nơi ở của một số loài cá địa phương và các động vật dưới nước khác. Ảnh: @cynfei

Nằm ở góc "hồ ba" của Hồ Ba Bể, Ao Tiên là một hồ nước nhỏ xinh xắn nằm lọt giữa lòng chảo đá vôi biệt lập với hồ chính. Từ bờ hồ chỉ đi bộ một chút là bạn có thể tới được ao. Ao được nuôi dưỡng bởi nước ngầm thấm qua đá ở xung quanh, làm cho Ao Tiên có cùng mực nước với Hồ Ba Bể. Ao Tiên là nơi ở của một số loài cá địa phương và các động vật dưới nước khác.

Theo truyền thuyết người dân nơi đây kể lại, tên "Ao Tiên" muốn nói đến một câu chuyện về một người thợ săn trong lúc qua Ao Tiên đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của các nàng tiên đang tắm trong ao.

Bản du lịch Pác Ngòi



Bản Pác Ngòi hiện còn một số ngôi nhà sàn cổ, lợp ngói máng âm dương, kiểu dáng kiến trúc độc đáo. Ảnh: Vu Anh Tu

Bản du lịch văn hoá Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể là bản nhà sàn của đồng bào dân tộc Tày bên bờ sông Lèng sát với hồ Ba Bể.

Bản Pác Ngòi hiện còn một số ngôi nhà sàn cổ, lợp ngói máng âm dương, kiểu dáng kiến trúc độc đáo. Người dân trong bản bao đời nay sinh sống bằng nghề trồng lúa, ngô ở các bãi bồi ven sông và đánh bắt cá tôm trên hồ Ba Bể. Hiện nay đa số các hộ dân trong bản làm homestay, khai thác du lịch.

Đến với bản Pác Ngòi bạn sẽ được trải nghiệm và thưởng thức những món ăn ngon đặc sản của vùng hồ (Cơm lam, cá nướng, tép chua, thịt chua, dạ yến, xôi ngũ sắc….); ngủ nhà sàn; tham quan hồ bằng thuyền độc mộc; đánh bắt cá trên sông, hồ; xem các thiếu nữ Tày biểu diễn hát then đàn tính và cùng người dân nơi đây đi tham quan các bản làng dân tộc vùng hồ Ba Bể và mua các sản phẩm đặc sản của địa phương.

Động Hua Mạ



Động Hua Mạ là một thắng cảnh thuộc khu vực vườn quốc gia Ba Bể. Ảnh: MrForbzPhotography

Động Hua Mạ là một thắng cảnh thuộc khu vực vườn quốc gia Ba Bể. Hang nằm bên dòng sông Lèng và thuộc bản Pắc Ngòi, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Động Hua Mạ nằm ở lưng chừng ngọn núi Cô Đơn nằm giữa khu Lèo Pèn (Rừng Ma) cây cối xanh rì, rậm rạp. Động Hua Mạ ăn sâu vào lòng núi theo hướng Đông – Nam quanh năm u tịch và được người dân bản địa gọi là hang Lèo Pèn.

Đền An Mã



Ảnh: vietnam2go

Đền An Mã (An Mạ) toạ lạc trên đảo An Mã giữa hồ Ba Bể. Đây là ngôi đền cổ được trung tu xây dựng lại năm 2007. Đền thờ Phật, Mẫu Thượng Ngàn, Chúa Sơn Trang, Đức Thánh Trần….

Tương truyền đền là nơi thờ các vị trung thần nhà Mạc trong cuộc chiến tranh phong kiến thời Lê Mạc, sau khi bị thua trận đã chạy đến động Puông rồi tuẫn tiết tại đó. Để tưởng nhớ các vị trung thần, người dân nơi đây đã dựng đền thờ họ Mạc, song sợ bị quan quân nhà Lê trả thù nên đã đổi tên thành đền thờ họ Ma. An Mạ theo tiếng dân tộc Tày có nghĩa là "mồ yên mả đẹp" nơi yên nghỉ của các trung thần họ Mạc.

Đền An Mã là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương, khách thập phương và cũng là nơi dâng lễ hội xuân Ba Bể tổ chức vào ngày 10 tháng giêng. Hội đền An Mã được tổ chức vào ngày 6 tháng hai âm lịch hàng năm.

Động nàng Tiên, Nà Rỳ



Ảnh: Thảo Nguyễn

Động Nàng Tiên thuộc xã Lương Hạ, huyện Na Rì, cách thị trấn Yến Lạc 5 km về phía đông, động sâu hơn 200m, trần động chỗ cao nhất khoảng 30m, lòng động rộng trung bình 20m, trong động có nhiều nhũ đá đẹp.

Cùng với thời gian hàng triệu triệu năm do sự bào mòn và lắng đọng của nước trong núi đá vôi đã tạo thành những khu ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Đặc biệt trong động còn có một vòm đá rộng, bên trong có một phiến đá lớn phẳng, kích thước như một chiếc gường, xung quanh nhũ đá rủ xuống như tấm rèm mềm mại, lấp lánh tựa như căn phòng ngủ lộng lẫy. Tương truyền các tiên nữ nhà trời khi ghé thăm trần gian đã nghỉ lại tại căn phòng này, nên động có tên gọi là động Nàng Tiên như hiện nay.

Bên cạnh đó còn rất nhiều điểm để du khách có thể tham quan, khám phá trải nghiệm như: Thác Nà Khoang, đèo gió Ngân Sơn, hồ sinh thái Bản Chang, khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, di tích đèo Giàng, khu ATK chợ Đồn…



Hiện nay, Bắc Kạn có 11 di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến được Nhà nước công nhận. Đó là Nà Tu, nơi Tổng đội Thanh niên xung phong đóng quân. Chợ Đồn là nơi có nhiều di tích lịch sử như: Bản Ca, xã Bình Trung là nơi Bác Hồ đã từng ở và làm việc cuối năm 1947; Khuổi Linh xã Lương Bằng là nơi cơ quan Trung ương Đảng đứng chân cuối năm 1949 đầu năm 1951 và Tổng Bí thư Trường Chinh đã sống, làm việc. Đồi Nà Pậu có lán làm việc của Bác Hồ cuối năm 1950 đầu năm 1951; Bản Bằng xã Nghĩa Tá trước năm 1945 đại tướng Võ Nguyên Giáp từng sống và làm việc…

Du lịch Bắc Kạn: Kinh nghiệm đi thời điểm nào đẹp nhất

Một trong những khách sạn tại hồ Ba Bể, du khách có thể đạp xe vào vườn quốc gia Ba Bể tham quan. Ảnh: Huy Hoàng

Khí hậu Bắc Kạn có sự phân hóa theo mùa rất rõ rệt với mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô khéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Do nằm giữa 2 hệ thống núi cánh cung của Đông Bắc nên Bắc Kạn khá lạnh về mùa đông.

Du khách có thể đi đến Bắc Kạn nghỉ ngơi tại Vườn quốc gia Ba Bể vào khoảng thời gian từ tháng 5-9, thời điểm này miền Bắc bắt đầu nắng nóng nhưng khu vực này lúc nào cũng mát mẻ do được bao bọc bởi các dãy núi.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều du khách cũng thích được đi trải nghiệm, nghỉ dưỡng vào mùa đông, vì vậy Bắc Kạn, hồ Ba Bể cũng đã đón khách quanh năm.

Khoảng tháng 1 (âm lịch) hàng năm thường là dịp lễ hội của các dân tộc vùng cao, nếu đi du lịch Bắc Kạn vào thời điểm này du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu các nét độc đáo trong văn hóa cũng như khám phá nét ẩm thực của người dân vùng cao.

Để di chuyển đến Bắc Kạn, du khách có thể di chuyển bằng ô tô tự lái hoặc xe khách, xe máy.

Đến Bắc Kạn, du khách muốn ngủ qua đêm ở hồ Ba Bể thì có thể đi ô tô đến vườn quốc gia Ba Bể, nghỉ tại khách sạn trong vườn quốc gia Ba Bể hoặc ra bến và đi thuyền đến nghỉ tại các homestay của bà con người Tày.