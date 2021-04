Du lịch bán lẻ “cập bến” Việt Nam với quy mô lớn và các công trình kỷ lục tại Phú Quốc

Mô hình tương tự đã xuất hiện tại Phú Quốc, Việt Nam – điểm đến đa dạng trải nghiệm cùng các công trình biểu tượng kỷ lục, mở ra "kho vàng" cho các nhà đầu tư bán lẻ nhằm đón đầu thị trường đang phục hồi.

Bài học quy hoạch và vận hành từ Las Vegas, Jeju

Bên cạnh những sòng bài sáng đèn thâu đêm, những khách sạn, resort xa hoa thu hút hơn 40 triệu khách du lịch mỗi năm, hầu hết du khách tìm đến "thiên đường" vui chơi Las Vegas (Mỹ) khó có thể bỏ qua Forum Shops tại Caesars Palace – nơi được mệnh danh là "Kỳ quan mua sắm của thế giới". Đi vào hoạt động từ năm 1966, Caesars Palace là tổ hợp khách sạn – mua sắm - ẩm thực hút khách bậc nhất Las Vegas. "Thiên đường" này đã gây ấn tượng mạnh với thiết kế và quy hoạch độc đáo, mô phỏng đường phố La Mã cổ với cột trụ, mái vòm, tạo nên "concept" chưa bao giờ nhàm chán với khách du lịch trong hơn 60 năm qua.

The Forum Shops là điểm nhấn của Las Vegas – thành phố du lịch mua sắm hút khách hàng đầu thế giới (Ảnh: Simon Property Group)

Tại Caesars Palace, du khách sẽ được đưa vào hành trình kỳ thú bất tận. Bắt đầu tại khu mua sắm The Forum Shops được mệnh danh là "kỳ quan mua sắm của thế giới", quy tụ loạt thương hiệu đẳng cấp như Louis Vuitton, Versace, Giorgio Armani, Valentino and Gucci… Với hơn 160 gian hàng, The Forum Shops được quy hoạch bài bản thành khu mua sắm – ẩm thực – vui chơi giải trí độc đáo. Bên cạnh đó, Las Vegas không thiếu những cảnh quan tuyệt đẹp và sự kiện thu hút khách du lịch như show diễn Atlantics tại Forum Shops. Hoàn thiện hành trình mua sắm, giải trí của khách hàng là những con đường ẩm thực, cà phê, các cửa tiệm đặc sản mang đến hương vị từ nhiều quốc gia, phục vụ mọi du khách, mọi sở thích.

Ở khu vực Châu Á, đảo Jeju (Hàn Quốc) đã tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch thế giới với phong cách nghỉ dưỡng hướng về thiên nhiên, kết hợp với các trải nghiệm văn hóa, lễ hội, ẩm thực. Jeju là nổi danh với các hoạt động vui chơi, tham quan đặc sắc như bảo tàng chủ đề như bảo tàng Gấu Teddy, bảo tàng Sô cô la, làng cổ Seongeup hay các công viên chủ đề độc đáo về Tình yêu, vườn mê cung Jeju, thủy cung... Đặc biệt, khu mua sắm sầm uất Tapdong của Jeju cũng là điểm cộng lớn khi du khách có thể trải nghiệm "Hàn Quốc thu nhỏ" qua các cửa hàng thời trang, ẩm thực… mà chẳng cần phải đi nơi nào nữa.

Đảo Sentosa tại Singapore với hàng loạt dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm hấp dẫn cũng là điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới (Ảnh: Tạp chí Travel Marbles)

Không chỉ Caesars Palace tại Las Vegas hay đảo Jeju, Hà Quốc, nhiều "thủ phủ" du lịch mua sắm, nghỉ dưỡng như Cao nguyên Genting (Malaysia), đảo Sentosa (Singapore) hay Bangkok, Thượng Hải, Hongkong… cũng đang thu về hàng tỉ USD lợi nhuận mỗi năm với mô hình du lịch mua sắm. Mô hình này đã mở ra định nghĩa mới cho bán lẻ khi mua sắm không còn là nhu cầu mua bán đơn thuần, mà kết hợp với du lịch, nâng tầm trải nghiệm để khách hàng "chịu chi" hơn.

Las Vegas, Jeju "phiên bản Việt" lộ diện tại Phú Quốc

Du lịch mua sắm đã và đang được nhiều quốc gia triển khai thành công. Tại Việt Nam, mô hình này dù nhen nhóm từ lâu nhưng còn nhỏ lẻ, không bài bản nên chưa tạo điểm nhấn hút du khách trong nước và quốc tế. Các chuyên gia nhận định, đây là "mỏ vàng" cần sớm được khai phá tại Việt Nam để vừa kích cầu du lịch, vừa mở ra kỷ nguyên mới cho các doanh nghiệp bán lẻ.

Mới đây, sự xuất hiện của Grand World Phú Quốc thuộc siêu quần thể Phú Quốc United Center đã định nghĩa lại khái niệm "du lịch bán lẻ" tại Việt Nam, tạo nên điểm đến mới dành cho cả du khách và doanh nghiệp bán lẻ. Grand World Phú Quốc đã "hiện thực hóa" các bài học thành công nhất từ các tâm điểm du lịch trên thế giới với 03 điểm nhấn: khai thác nền kinh tế đêm đầu tiên tại Việt Nam; quản lý, quy hoạch ngành hàng và trải nghiệm khoa học cùng loạt công trình và show diễn kỷ lục độc đáo.

Grand World được quy hoạch thành 3 tuyến phố chính với các concept đặc trưng: Phố Thượng Hải, phố Đông Dương và phố Địa Trung Hải

Trong tháng 4, gần 400 thương hiệu trong nước và quốc tế sẽ ra mắt tại Grand World thuộc các ngành hàng ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm, cửa hàng tiện lợi. Các căn shop thương mại được quy hoạch theo các tuyến phố được thiết kế mang phong cách kiến trúc của các nền văn hóa lớn, như khu phố Thượng Hải, Venice, khu phố Đông Dương hay khu phố Địa Trung Hải…, tạo ra những cộng đồng kinh doanh theo ngành hàng nổi bật. Tại đây, tuyến phố bar, pub hiện hữu tạo nên hiệu ứng vui chơi về đêm sôi động, hay các phân khu ẩm thực đem lại lựa chọn đa dạng, tiện lợi hơn cho khách hàng.

Đây sẽ là "thành phố không ngủ" đầu tiên tại Việt Nam với hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí 24/7. Trong đó, nổi bật là Chợ đêm Phú Quốc – phiên bản hiện đại của chợ đêm Dương Đông tại Grand World – sẽ mở cửa tới 02:00 sáng, tuyến phố giải trí Night Zone 68 hoạt động tới 06:00 sáng, nhiều bar, pub mở cửa xuyên suốt 24/7. Tại Grand World, các ngành hàng ẩm thực, vui chơi giải trí được khuyến khích vận hành từ 20-24 tiếng mỗi ngày, riêng các siêu thị mini, cửa hàng tiện ích được khuyến khích hoạt động 24/7 để phục vụ nhu cầu du khách. Đây cũng chính là cơ hội tối ưu doanh thu 24h, hứa hẹn sinh lời nhanh cho các thương hiệu kinh doanh.

Khu phố mua sắm Địa Trung Hải sẽ mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách

Đặc biệt, với tính chất là một siêu quần thể nghỉ dưỡng – giải trí "không ngủ", Phú Quốc United Center đã làm các nhà đầu tư không khỏi choáng ngợp với hàng trăm chương trình giải trí suốt 365 ngày mỗi năm như các thành phố giải trí lớn. Nổi bật trong đó là 3 siêu show diễn thực cảnh quy mô lớn được đầu tư lên tới 26 triệu đô. Nơi đây còn thu hút du khách bởi hàng loạt công trình cảnh quan kỷ lục như Công trình Huyền Thoại Tre, Nhà gấu Teddy đầu tiên tại Việt Nam, Công viên nghệ thuật đương đại Urban Park, kênh đào Venice, Tháp Hẹn Hò…

Các cảnh quan check-in và khám phá điểm nhấn này được bố trí xuyên suốt Grand World, đảm bảo thu hút khách hàng tới tất cả các phân khu trong dự án, giúp tất cả các vị trí căn shop đều có nhận diện tốt với du khách. Đây sẽ là những yêu tố góp phần tạo ra hấp lực kéo hàng triệu du khách tới trải nghiệm, mua sắm, giải trí, nghỉ dưỡng cả ngày lẫn đêm – nguồn khách tiềm năng của các nhà đầu tư.

Có thể thấy, việc tiên phong khai phá mô hình du lịch mua sắm trị giá tỉ USD, Phú Quốc United Center được dự đoán sẽ trở thành điểm đến hàng đầu khu vực, sánh ngang với đảo Jeju hay Las Vegas sầm uất. Đây cũng sẽ là "mỏ vàng" đáng đầu tư hàng đầu của các doanh nghiệp bán lẻ với tiềm năng sinh lời từ nguồn khách du lịch khổng lồ ngay lập tức và bền vững.