Theo đó, Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết nhằm thu hút du khách đến với Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, đồng thời phục hồi du lịch sau hơn hai năm "ngủ đông", thành phố Đà Nẵng đã tổ chức rất nhiều hoạt động du lịch, chương trình nghệ thuật, thể thao.

Cụ thể đó là chương trình trình mùa du lịch biển 2022 được tổ chức ngày 28/4-3/5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà, các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành.

Chương trình với rất nhiều các hoạt động sôi động và hấp dẫn: Đêm khai trương hoành tráng diễn ra lúc 18h30 ngày 30/4/2022 tại Biển Mỹ An với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Uyên Linh, Hoàng Thùy Linh, Ngọt band, DJ King Lady…; Biểu diễn flashmob bikini tại bãi tắm đêm hưởng ứng hoạt động tắm biển với thông điệp "Rực rỡ sắc màu biển Đà Nẵng"; Trưng bày mô hình nghệ thuật bãi biển; Chuỗi các hoạt động tại bãi biển đêm Mỹ An; Thả diều nghệ thuật; Trình diễn thuyền buồm; Không gian Vườn bia; Cuộc thi đắp tượng cát nghệ thuật; Chương trình Summer Dance Camp; Khu Games vui chơi giải trí; Các hoạt động thể thao như trình diễn thuyền buồm, tổ chức cuộc thi "Giải đua thuyền buồm các CLB Đà Nẵng mở rộng", Lễ hội thể thao biển Đà Nẵng - Da Nang Color Race 2022, Giải Dù lượn không động cơ "Bay trên Biển bạc"; Không gian nhảy freestyle "dork dancing"



Bên cạnh đó là chuỗi các hoạt động về bảo vệ môi trường biển, trưng bày, triển lãm cộng đồng: Chương trình ngày môi trường với chủ đề "Biển Đà Nẵng – Nói không với rác thải nhựa và khói thuốc"; Chương trình "Clean up Sơn Trà – Vì một Sơn Trà xanh"; Triển lãm ảnh "Khoảnh khắc Sơn Trà" và "Tác hại của việc cho khỉ ăn…

Lễ Khai trương Phố du lịch An Thượng và Chương trình Vũ hội đường phố tại quận Ngũ Hành Sơn

• Thời gian: 18 giờ 30 ngày 28/4/2022

• Địa điểm: Vỉa hè đường Hoàng Kế Viêm (trước khách sạn Holiday Beach Danang) và trên các tuyến Phố du lịch An Thượng

Sau 01 năm bị gián đoạn thì Lễ khai trương tuyến Phố du lịch An Thượng sẽ chính thức khởi động lại với Lễ Khai trương diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 28/4/2022 tại vỉa hè đường Hoàng Kế Viêm (trước khách sạn Holiday Beach Danang) cùng Chương trình Vũ hội đường phố với sự tham dự của các xe hoa trang trí rực rỡ sắc màu cùng 50 vũ công trong trang phục caraval diễu hành qua các tuyến phố và chụp ảnh giao lưu với du khách.

Khai trương Bãi Biển đêm Mỹ An kết nối với Phố du lịch An Thượng

• Thời gian: Từ ngày 30/4/2022.

• Địa điểm: Bãi biển Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày 30/4/2022, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình khai trương và đưa vào thí điểm các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại Bãi biển đêm Mỹ An kết nối Phố du lịch An Thượng với nhiều hoạt động hấp dẫn gồm: Dịch vụ xe lưu động thức ăn nhanh, nước giải khát; Dịch vụ mát xa trị liệu; Dịch vụ chiếu phim bãi biển; Các chương trình sự kiện, âm nhạc diễn ra hàng đêm tại Sân khấu sự kiện ngoài trời; Các hoạt động âm nhạc đường phố, tò he, vẽ chân dung nghệ thuật...

Bên canh các hoạt động du lịch còn có các chương trình âm nhạc, nghệ thuật hấp dẫn du khách như: "Light up Đà Nẵng" - Chương Trình Tương Tác Nghệ Thuật Đường phố về đêm; "THE RAP SHOW" siêu sự kiện âm nhạc Rap và Hip-Hop độc nhất vô nhị từ trước đến nay tại Đà Nẵng; Danang Beach show - Trung Quân Idol…

"Light up Đà Nẵng" - Chương Trình Tương Tác Nghệ Thuật Đường phố về đêm

• Thời gian: Ngày 22/4/2022 và 29/4/2022, hoạt động từ 21:00 đến 01:00 giờ sáng ngày hôm sau

• Địa điểm: Quảng trường Bạch Đằng, Bình Minh 6, quận Hải Châu, Đà Nẵng

"Light up Đà Nẵng" chiếu sáng những nhịp sống náo nhiệt trong đêm, những bộ môn nghệ thuật đậm chất đường phố, cùng những con người giàu lòng nhiệt huyết và lửa đam mê để thắp sáng Đà Nẵng.

Bên cạnh không gian giải trí về đêm, "Light up Đà Nẵng" còn mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực ấn tượng cùng chương trình âm nhạc đặc sắc. Đặc biệt, không thể không kể đến giải đấu Hip-Hop mang tên "HIPHOP BATTLE" diễn ra từ 16:00 ngày 22/4/2022 với các bài thi nhảy Bboying và Freestyle 1 đấu 1 và "Cuộc thi Kpop Cover" diễn ra ngày 29/4/2022 với phần thi trình diễn các bài hát Kpop.

"THE RAP SHOW" siêu sự kiện âm nhạc Rap và Hip-Hop độc nhất vô nhị từ trước đến nay tại Đà Nẵng.

• Thời gian: 20:00 ngày 30/4/2022

• Địa điểm: Cung Thể Thao Tuyên Sơn, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Sau một năm bị gián đoạn, một sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao Rap đình đám nhất showbiz Việt như Binz, Wowy, Dế Choắt, Ricky Star, 16Typh, Youno BigBoi, HIEUTHUHAI, Blacka, Lona Kiều Loan, Bạch Công Khanh, và Mia…sẽ diễn ra ngày 30/4/2022 tại Cung thể thao Tuyên Sơn, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Có thể coi đây là một siêu sự kiện âm nhạc Rap – Hip Hop độc nhất vô nhị từ trước đến nay tại Đà Thành hứa hẹn sẽ chiêu đãi khán giả yêu Rap một bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao.



Danang Beach show - Trung Quân Idol

• Thời gian: 20:00 ngày 29/4/2022

• Địa điểm: Dana Beach Color, 51 Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Một sự kiện âm nhạc hấp dẫn sẽ được diễn ra tại không gian thơ mộng bên bờ biển Đà Năng cùng các bản tình ca do ca sĩ khách mời là chàng hoàng tử của các bản tình ca Trung Quân Idol thể hiện được diễn ra tại Dana Beach Color chắc chắn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ tại bãi biển Đà Nẵng quyến rũ này.

Ngoài ra là các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố

Đường phố Đà Nẵng sẽ vô cùng náo nhiệt và sôi động với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường, âm nhạc, Ảo thuật, Vũ hội đường phố có hoá trang kết hợp biểu diễn nhạc hơi các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và quốc tế, Hô hát Bài Chòi lời cổ và lời mới; hình thức hô hát Bài Chòi hội. Biểu diễn hòa tấu, độc tấu các nhạc cụ dân tộc diễn ra tại các tuyến đường Trần Hưng Đạo (từ đoạn Lý Nam Đế đến Triệu Việt Vương), Như Nguyệt, Bạch Đằng (đối diện Bảo tàng điêu khắc Chăm) vào lúc 17h00 – 21h30 ngày 30/4/2022.

Ngoài ra, vào lúc 16:00 – 22:00 các ngày 30/4 và 1,6,7/5/2022 sẽ diễn ra Chương trình "Âm nhạc mùa Hè cùng Strongbow" tổ chức tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Lễ hội thể thao biển Đà Nẵng - DA NANG COLOR RACE 2022

• Thời gian: Từ ngày 29-30 tháng 4 năm 2022

• Địa điểm: Tại bãi biển Mân Thái, đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

• Đối tượng tham gia: Mọi công dân độ tuổi trên 18

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi chương trình "Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022 do Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và Các Bãi biển Du lịch Đà Nẵng tổ chức.

Lễ hội gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như: Giải đua Sup cự li 1000m và 2000m dành cho nam và nữ, Hội thi bơi dành cho người yêu biển cự li 1000m và 2000m dành cho nam và nữ. Đây là giải đua mang tính chất phong trào để khuyến khích phát triển các môn thể thao biển, vì vậy đăng kí tham gia hoàn toàn miễn phí. Đối tượng tham gia là tất cả cá nhân trên 18 tuổi, có sức khoẻ tốt, có khả năng chèo Sup và bơi lội.

Ngoài ra, tối ngày 29/4/2022 sẽ diễn ra Lễ hội Life's Beach với sự góp mặt của DJ và màn trình diễn múa lửa hoành tráng.

Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, SPRINT và IRONKID

Sau hai năm gián đoạn vì dịch COVID-19, giải đấu ba môn phối hợp lớn nhất Việt Nam - VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam sẽ trở lại với mùa thứ sáu vào ngày 5-8/5/2022 tại Đà Nẵng. Giải đấu năm nay mang thông điệp "Đón nhận Thách thức" với cảm hứng từ sức mạnh kiên cường của Việt Nam vượt qua đại dịch, cũng như tinh thần nghị lực, niềm đam mê và sự quyết đoán của các VĐV khi đến với đường đua 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21,0975km chạy. VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam 2022 dự kiến sẽ đón hơn 2500 người tham dự ở các hạng mục khác nhau. Giải cũng ghi nhận con số kỷ lục gần 1100 vận động viên (VĐV) quốc tịch Việt Nam đăng ký tranh tài ở cự ly IRONMAN 70.3.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn rất nhiều sự kiện hấp dẫn khác như mở cửa trở lại Chợ Đêm Sơn Trà, cầu Rồng phun lửa và phun nước đêm 30/4-1/5, Chương trình vũ hội đường phố… Ngoài ra, các điểm tham quan như Khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật và Bảo tàng Đà Nẵng tiếp tục thực hiện miễn phí vé tham quan dành cho người dân và du khách đến hết năm 2022.

Đặc biệt trong dịp lễ này còn diễn ra triển lãm mỹ thuật "Hội tụ sắc màu" (27/4 – 20/5/2022) tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và miễn phí trải nghiệm tour bộ hành "Theo dấu chân đoàn quân giải phóng" (29-30/4/2022,) do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức hứa hẹn sẽ đem lại cho du khách những ấn tượng khó quên trong dịp lễ 30/4-1/5 này.