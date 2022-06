Thừa Thiên Huế : Rà soát lại công tác cứu hộ cứu nạn

Du khách mặc áo phao đảm bảo an toàn khi tham gia tour chèo thuyền ở khu vực đầm ngập mặn ven phá Tam Giang (đoạn qua xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền)

Trong những ngày vừa qua, các điểm du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như biển Thuận An, Phú Thuận, Hải Dương, Vinh Thanh, Lăng Cô, Cảnh Dương… thu hút lượng lớn người dân và du khách. Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, mùa hè năm nay dự báo “bùng nổ” du lịch biển.



Du lịch Huế: Kịp thời phát hiện sự cố, ứng cứu du khách

Cùng với lượng lớn du khách tắm biển, công tác đảm bảo an toàn càng phải được đề cao. Tại khu vực bãi tắm biển Thuận An (TP Huế), ngoài việc thả phao nổi khoanh vùng an toàn trên biển, đơn vị quản lý bãi tắm cũng cắt cử người thường xuyên trực quan sát ở các chòi canh để kịp thời phát hiện sự cố, ứng cứu du khách.

Các đơn vị, hộ dân kinh doanh dịch vụ ở biển cũng trang bị áo phao để du khách có nhu cầu sử dụng, đảm bảo an toàn khi tắm biển. UBND phường Thuận An cũng đã bố trí nhân lực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng như thường xuyên kiểm tra các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ẩm thực trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho du khách. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các nhà hàng cam kết không cho bán hàng rong vào khu vực kinh doanh, không để ăn xin làm phiền du khách…

Dịch vụ thuyền rồng du lịch trên sông Hương là sản phẩm được đông đảo du khách tham gia. Ngoài thưởng thức Ca Huế trên sông Hương vào các buổi tối, nhiều đoàn khách chọn thuyền rồng để trải nghiệm du lịch đường sông đến tham quan các di tích như chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén, lăng Minh Mạng, lăng Gia Long…

Mới đây, một số công ty lữ hành đã liên kết khai thác tour “Trà chiều sông Hương”, tạo điểm nhấn thu hút du khách với việc du thuyền ngắm cảnh dòng sông thơ mộng buổi chiều hoàng hôn và thường thức trà, các loại bánh trái xứ Huế…

Để đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa, an toàn cho du khách khi tham gia các dịch vụ trên sông Hương, các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở dịch, tuyên truyền các thông tin cần thiết cũng như xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Theo thống kê, hiện tại có gần 130 thuyền rồng du lịch (thuyền đôi và thuyền đơn) tham gia hoạt động chở khách trên sông Hương và một số tuyến, nhánh sông liền kề.

Sở Du lịch Huế thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT- Trật tự, Công an TP Huế thông tin từ đầu mùa hè, khi chuẩn bị bước vào cao điểm đón khách du lịch, lực lượng của Đội CSGT - Trật tự TP Huế cùng với Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên và liên tục kiểm tra các phương tiện đường thủy chở khách du lịch, chủ yếu là trên sông Hương. Đối với những thuyền đã hết niên hạn sử dụng, hoặc chưa đăng kiểm lại, cơ quan chức năng yêu cầu phải dừng hoạt động phương tiện và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Theo ông Đặng Ngọc Anh, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, ngoài việc kiểm tra các thuyền rồng du lịch trên sông Hương Ban An toàn giao thông cũng phối với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt kiểm tra các phương tiện đường thủy nội địa đang hoạt động tại các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng trên phá Tam Giang như đầm Chuồn (xã Phú An, huyện Phú Vang), điểm du lịch sinh thái ở làng Ngư Mỹ Thạnh (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền), khu vực hồ Truồi (xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc)…

Ngoài kiểm tra, lực lượng chức năng cũng liên tục tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa phải đảm bảo an toàn kỹ thuật của phương tiện và trang bị đầy đủ thiết bị đảm bảo an toàn cho hành khách, phương tiện phải hoạt động đúng vùng được cấp phép và chở đúng trọng tải để đảm bảo an toàn cho hành trình.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phúc thông tin, đầu tháng 6, Sở Du lịch phối hợp với Sở VHTT, lực lượng công an và Ban An toàn giao thông tỉnh cùng các địa phương thành lập tổ kiểm tra liên ngành. Tổ sẽ kiểm tra định kỳ, rà soát lại công tác cứu hộ cứu nạn tại các cơ sở dịch vụ du lịch đang khai thác ở các điểm du lịch sinh thái sông suối, ao hồ, thác, đầm phá… qua đó hướng dẫn cho các cơ sở dịch vụ này đón khách một cách an toàn, hiệu quả.

Theo Sở Du lịch Huế, hiện nay tỉnh đang tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng đến các khu vực du lịch biển, trong đó có nhiều dự án du lịch lớn, đẳng cấp ven biển đang được đẩy nhanh và sẽ là điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp. Qua đó, kết nối với các khu, điểm du lịch biển làm phong phú thêm cho chuỗi sản phẩm du lịch dựa trên tiềm năng và thế mạnh của vùng biển Thừa Thiên Huế.