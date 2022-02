Du lịch Kiên Giang đón gần 100.000 lượt khách dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Du lịch Kiên Giang chuẩn bị kỹ lưỡng trước mùa du lịch Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, công chức, người lao động được nghỉ nhiều ngày là dịp để cùng người thân, gia đình đi tham quan du lịch. Dự báo trước tình hình du khách đến địa bàn tỉnh sẽ tăng cao so với ngày thường nên ngành Du lịch đã yêu cầu các địa phương; các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách.

Trong đó đặc biệt là phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động du lịch; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch.

Rà soát, củng cố lại cơ sở vật chất, làm mới lại sản phẩm dịch vụ hiện có; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; xây dựng các chương trình khuyến mãi, giảm giá, các chương trình du lịch, gói dịch vụ hấp dẫn, sáng tạo để thu hút và phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Phú Quốc chuẩn bị kỹ lưỡng trước mùa du lịch Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Các địa phương nhất là các địa bàn du lịch trọng điểm đã tổ chức các hoạt động như Hội chợ - triển lãm, Hội hoa xuân, Khu ẩm thực ngày Tết…tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách trải nghiệm trong dịp du xuân đón tết.

Các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đều chú trọng đến việc trang trí, dành không gian để du khách ghi lại kỷ niệm cùng gia đình, bạn bè…

Ngoài ra, các doanh nghiệp du lịch Kiên Giang đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi cũng như nâng cấp trang thiết bị, mở rộng các khu dịch vụ vui chơi, đưa các dịch vụ mới vào phục vụ trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, tạo điểm nhấn cho sản phẩm du lịch tại địa phương, thu hút đông đảo lượng khách du lịch.

Nhiều hoạt động của Công viên nước, Cáp treo Hòn Thơm, Công viên giải trí theo chủ đề VinWonders, Công viên san hô, Khu bảo tồn biển, “thành phố không ngủ Grandworld”...tại thành phố Phú Quốc đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giúp du khách có thêm lựa chọn khi du xuân đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 tại đảo ngọc Phú Quốc.

Ngoài ra, các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí như Khu Đô thị Phú Cường (thành phố Rạch Giá); khu du lịch Mũi Nai tại thành phố Hà Tiên; các Khu du lịch Quần đảo Nam Du, Lại Sơn (huyện Kiên Hải), Khu du lịch Quần đảo Hải Tặc (thành phố Hà Tiên)... đã chuẩn bị tốt các dịch vụ vui chơi giải trí, trang trí cảnh quan để phục vụ khách du lịch trong các ngày vui xuân đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú du lịch còn tổ chức các sự kiện, chương trình “Đêm Gala chào đón Giao thừa, chúc Tết du khách” bao gồm các hoạt động như: Tiệc buffet đón năm mới, múa lân chào xuân mới, lì xì đầu năm, giảm giá dịch vụ spa, ẩm thực, chương trình ca nhạc, các trò chơi dân gian, chương trình rút thăm trúng thưởng để giới thiệu đến du khách về những nét đặc sắc mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam.

Du lịch Kiên Giang bội thu sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Du lịch Kiên Giang đón gần 100.000 lượt khách trong 9 ngày đầu năm. Ảnh: CTT Kiên Giang.

Kết quả trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên Đán Nhâm Dần ngày 29/01/2022 (27 Tết) đến ngày 06/02/2022 (mùng 6 Tết), tổng lượt khách đến tham quan du lịch Kiên Giang ước đạt 98.000 lượt khách; trong đó quốc tế 5.582 lượt khách; khách du lịch nội địa 92.418 lượt khách; công suất sử dụng phòng khoảng 56,3%. Riêng Phú Quốc đón 79.000 lượt khách, quốc tế 5.477 khách; khách du lịch nội địa 73.523 lượt khách; công suất sử dụng phòng đạt 71,3%.

Nhìn chung hoạt động du lịch trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 đã dần khởi sắc trở lại; các hoạt động du lịch phục vụ du khách du xuân, đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đã diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn; tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho du khách đều được đảm bảo. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 luôn được các đơn vị kinh doanh và du khách quan tâm thực hiện nhất là thông điệp “5K”.

Tuy nhiên, dịch bệnh đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch Kiên Giang. Các hoạt động vui chơi giải trí giảm về quy mô; địa phương không tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, bắn pháo hoa và tổ chức lễ hội giao thừa đón năm mới.

Một số cơ sở lưu trú du lịch chưa hoạt động trở lại, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa thể hoạt động hết công suất do thiếu lao động phục vụ; khả năng tài chính, thu nhập của người dân và du khách đã bị ảnh hưởng do dịch bệnh; tâm lý e ngại dịch bệnh nhất là biến chủng mới Omicron của du khách…dẫn đến lượng khách đi du lịch Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 chưa bằng với cùng kỳ xuân Tân Sửu 2021.