Du lịch mùa hè: Những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp nào để bạn trốn cái nóng?

Du lịch mùa hè với Mũi Dinh (Ninh Thuận)

Mũi Dinh nằm về hướng Nam, thuộc xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, cách trung tâm thành phố Phan Rang khoảng chừng 35km.

Nếu bạn đi du lịch mùa hè thì nên đi từ tháng 4 đến tháng 6, bởi đây là thời điểm thích hợp nhất. Còn tháng 8, 9, 10 là mùa nho chín đồng thời là thời điểm diễn ra các lễ hội độc đáo của người Chăm bản địa, sẽ là dịp thuận tiện để khám phá Mũi Dinh kết hợp tham dự các lễ hội (lễ Mbăng Katê diễn ra vào ngày 1/7 âm lịch hàng năm).

Đứng từ trên cao, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ cũng như bầu không khí trong lành tại Mũi Dinh. Ảnh: sưu tầm

Cách di chuyển tới Mũi Dinh



Để di chuyển đến đây, thông thường sẽ có hai cung đường. Một, xuất phát từ hướng Tp Hồ Chí Minh - Cung đường ven biển Cà Ná - Mũi Dinh. Hai, xuất phát từ trung tâm thành phố Phan Rang - đường 16 tháng 4 - công viên biển Bình Sơn – qua cầu An Đông – đi thẳng qua cánh đồng điện gió (Xã Xuân Hải), qua Khu du lịch Tanyoli – Mũi Dinh.

Khi đến Phan Rang, bạn có thể thuê xe máy để khám phá Mũi Dinh với giá tầm 80.000 đồng – 140.000đ/xe/ngày. Hoặc bạn cũng có thể thuê xe tại những khách sạn, nhà nghỉ xung quanh khu vực đó với giá 150.000đ/ngày và đổ thêm 50.000đ tiền xăng là có thể thoải mái dạo chơi và có một chuyến đi du lịch mùa hè với nhiều trải nghiệm

Các địa điểm điểm khám phá Mũi Dinh

Điểm nổi bật nhất khi đến Mũi Dinh trong chuyến đi du lịch mùa hè của bạn đó chính là bãi biển Bãi Tràng.

Bãi Tràng – Mũi Dinh là một trong những bãi biển đẹp, hoang sơ nhất trong top những bãi biển hoang sơ của Việt Nam. Đến đây bạn sẽ thích mê bởi bãi biển Bãi Tràng có làn nước trong vắt có thể nhìn đến tận đáy.

Bãi Tràng là một vịnh nhỏ nên bãi biển cong hình bán nguyệt, sóng biển rất êm. Nước biển Bãi Tràng trong veo, ngay sát bờ vẫn thấy cá bơi. Đá núi nhô ra biển xanh được tạo hóa xếp đặt tạo thành những hình thù lạ mắt. Bạn đến đây thì không còn gì khác ngoài nằm ườn ra biển và tận hưởng những điều tuyệt vời nhất mà bãi biển Bãi Tràng đem lại.

Ngoài ra bạn có thể cùng bạn bè trải nghiệm cảm giác cắm trại, dựng lều và thỏa thích tắm biển. Buổi sáng ngắm bình minh và chuẩn bị hành trình chinh phục ngọn hải đăng Mũi Dinh, hành trình du lịch mùa hè của bạn sẽ có nhiều khám phá thú vị.

Bãi Tràng là một địa điểm du lịch mới nổi vẫn mang một vẻ đẹp hoang sơ, dân dã. Ảnh: sưu tầm

Ngọn hải đăng Mũi Dinh: có vị trí nằm trên núi Mũi Dinh, cách mặt nước biển gần 180m, bạn sẽ bị thu hút trước cảnh đẹp nơi đây, càng lên cao bạn sẽ càng mê mẩn với bức tranh thiên nhiên hùng vĩ tại Mũi Dinh Ninh Thuận. Bạn có thể check-in và lưu những khoảnh khắc đẹp nhất trong thời khắc đầu tiên của ngày mới bằng đón ánh mặt trời, sẽ là những hình ảnh đẹp trong chuyến đi du lịch mùa hè của bạn.

Hải Đăng Mũi Dinh - điểm đến không thể bỏ qua tại Ninh Thuận. Ảnh: sưu tầm

Đồi cát Mũi Dinh: điểm lý tưởng để trải nghiệm khí hậu, địa hình đồi cát bán hoang mạc Ninh Thuận được nhiều người yêu thích. Đến Mũi Dinh nhất định phải ngồi lên xe Jeep, xe máy cày hoặc xe bọ … một lần để biết Mũi Dinh Ninh Thuận đẹp đến thế nào, sẽ lại là một trải nghiệm khác cho chuyến du lịch mùa hè của bạn.

Trải nghiệm thú vị trên chiếc xe địa hình chinh phục cồn cát. Ảnh: sưu tầm

Du lịch mùa hè ở bãi Mũi Dinh nên ăn gì?

Tại khu du lịch Mũi Dinh mới được biết đến gần đây nên nhà hàng, quán ăn tại đây không nhiều và chưa phát triển. Nếu muốn thưởng thức các đặc sản địa phương bạn có thể đăng ký với người dân tại khu vực này với mức giá cả phù hợp và không quá đắt đỏ. Bạn có thể thỏa thuận trước với người dân về các món ăn để họ chuẩn bị. Một số món ăn đặc trưng bạn có thể thưởng thức trong chuyến du lịch mùa hè của bạn như: mực một nắng, bún sứa, bánh canh chả cá, các món thịt dê và cừu.

Bánh canh chả cá hấp dẫn du khách vì hương vị ấn tượng giá cả bình dân. Ảnh: vietnamcuisines

Du lịch mùa hè với dịch vụ lưu trú tại Mũi Dinh

Đến với Mũi Dinh bạn có thể trải nghiệm cảm giác cắm trại trên bờ biển hoặc lựa chọn các khách sạn để nghỉ ngơi. Một số khách sạn, resort nổi tiếng như: Mui Dinh Hotel, Cana Bay Resort, khu du lịch Tanyoli.

Cắm trại bên bờ biển một trải nghiệm vô cùng thú vị và đáng nhớ. Ảnh: sưu tầm

Du lịch mùa hè - Mũi Kê Gà (Bình Thuận)

Mũi Kê Gà (xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) sức quyến rũ của Kê Gà đến từ vẻ yên bình, tĩnh lặng và có phần hoang sơ, bình dị. Được xem là hòn đảo có cảnh quan đẹp nhất vùng biển Phan Thiết, Mũi Kê Gà trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ của nhiều du khách trong chuyến du lịch mùa hè của mình.

Vùng biển ở Mũi Kê Gà có cảnh quan hoang sơ, nước xanh trong, những phiến đá có hình thù kỳ dị độc đáo. Ảnh: sưu tầm

Cách di chuyển đến mũi Kê Gà

Nếu như đi xe khách: bạn nên mua vé xe chạy tuyến TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết. Ra đến Phan Thiết thì đón xe buýt (nên xin xuống tại khu du lịch Suối Cát để dễ đón xe buýt).

Nếu như bạn tự đi từ TP. Hồ Chí Minh thì lộ trình sẽ là từ Quốc Lộ 1 đến cây số 43, ngay chợ Hàm Minh rẽ phải đi khoảng 20km thì tới biển. Rẽ phải ngược lại hướng Sài Gòn khoảng 10km thì đến Mũi Kê Gà hay cũng có thể đi đường qua Thị xã La Gi.

Đi từ Vũng Tàu: bạn có thể đi từ thị xã Bà Rịa về Long Hải, xuyên qua Phước Hải, qua cảng cá Lộc An sẽ đến Hồ Tràm. rồi đến Hồ Cốc. Từ Hồ Cốc tiếp tục con đường ven biển đi về Bình Châu nhưng khi đến Bình Châu thì rẽ phải đi về Lagi, Hàm Tân. Từ Lagi Hàm Tân đi tiếp qua Dinh Thầy Thím, qua Dinh Thầy Thím khoảng 20km nữa sẽ đến Mũi Kê Gà.

Cung đường từ Vũng Tàu sang Kê Gà rất đẹp. Bạn nên kết hợp du lịch Vũng Tàu, Long Hải, Phan Thiết và Kê Gà

Du lịch mùa hè với địa điểm tham quan nổi tiếng

Ở Mũi Kê Gà, điểm tham quan nổi tiếng không thể bỏ qua là ngọn Hải Đăng Mũi Kê Gà. Điểm thú vị là khi muốn ra ngọn hải đăng, người ta dùng thuyền thúng lắc ra và thông qua những người canh giữ đèn biển để lên tham quan. Ngọn Hải Đăng Mũi Kê Gà nằm ở vị trí cao nên bạn có thể ngắm toàn cảnh Mũi Kê Gà và bạn sẽ có những bức ảnh toàn cảnh tuyệt đẹp cho chuyến đi du lịch mùa hè của mình.

Hải đăng Kê Gà đã được trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất và cổ xưa nhất Việt Nam

Ngọn hải đăng kê gà bắt đầu hoạt động năm 1900 và đến nay vẫn chiếu sáng. Tầm đèn hải đăng rọi xa hơn 20 hải lý. Ngọn hải đăng Kê Gà có hai thành tích: nó là ngọn hải đăng cao thứ nhì ở Việt Nam và là ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam.

Ngoài thiên nhiên tươi đẹp, Mũi Kê Gà còn mang đến cho du khách ưa khám phá những trải nghiệm thú vị khi tham gia các chương trình: đi chợ hải sản buổi sáng, câu cá trên biển, bắt cua đêm, ngắm hoàng hôn từ đỉnh núi...

Đêm đến là lúc bạn hòa mình vào lửa trại dưới bầu trời đầy sao và mặt biển lấp lánh ánh đèn từ những tàu cá nhỏ đi câu mực đêm.

Du lịch mũi Kê Gà nên ăn gì?

Ở đây, bạn có thể nhìn thấy những đoàn tàu tấp nập mang theo những hải sản tươi ngon từ biển về vào mỗi sáng bình minh. Và món đặc sản hấp dẫn rất nhiều du khách khi đến đây chính là món sò Điệp nướng mỡ hành phô mai béo ngậy và món sò Dương nướng muối ớt.

Hải sản tươi ngon níu chân du khách. Ảnh: sưu tầm

Dịch vụ lưu trú tại mũi Kê Gà



Mũi Kê Gà có rất nhiều khu resort cho bạn lựa chọn như: Rock Water Bay Resort, Peaceful Resort hay khách sạn Eco Spa Village… với đầy đủ tiện nghi sang trọng.

Du lịch mùa hè - Hòn Cau (Côn Đảo)

Hòn Cau là một trong 16 hòn đảo của Côn Đảo. Vị trí Hòn Cau không quá xa, chỉ cách đảo chính Côn Sơn (Phú Hải) tầm 8km về hướng Đông Bắc. Hòn Cau mang một vẻ đẹp hoang sơ, phía trước đảo có bãi cát trắng trải dài theo dãy núi trên đảo, tạo nên khung cảnh có đầy đủ núi – rừng – biển tràn ngập màu sắc của thiên nhiên hùng vĩ.

Hòn Cau được ví như hòn ngọc trời ban cho Côn Đảo. Ảnh: sưu tầm

Cách di chuyển để đến Hòn Cau

Muốn đến thăm Hòn Cau, từ Côn Đảo, nếu ngồi thuyền thì đi mất khoảng 1 tiếng, còn đi cano thì chỉ mất khoảng 30 phút. Chúng ta có thể dễ dàng bắt tàu, thuyền ở các bến cảng. Nếu đến Hòn Cau từ Sài Gòn, bạn sẽ cần bắt tàu cao tốc đi Côn Đảo từ Sài Gòn, sau đó mới tiếp tục di chuyển từ Côn Đảo đến Hòn Cau theo cách trên.

Khám phá Hòn Cau

Đến một hòn đảo đầy hoang sơ như Hòn Cau thì điều quan trọng nhất là phải "chill" tận hưởng không khí, ngắm cảnh đẹp. Nơi này chỉ có biển xanh, cát trắng, núi rừng, hàng dừa, nắng vàng và tiếng sóng rì rào.

Hòn Cau là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách bởi nhiều hoạt động thú vị. Ảnh: sưu tầm

Hòn Cau Côn Đảo không chỉ đẹp ở trên mặt biển mà còn có cả một thế giới màu sắc dưới đáy biển. Rặng san hô dưới biển Hòn Cau vô cùng đặc biệt, phong phú về loài lẫn màu sắc hơn hẳn các nơi khác. Để được chiêm ngưỡng xứ sở san hô này bạn có thể thuê dịch vụ lặn biển. Còn nếu không thì ngay cả khi đứng trên bãi cát, chúng ta cũng có thể thấy được một phần rặng san hô. Chỉ cần canh giờ vào đúng thủy triều rút xuống là san hô sẽ hiện ra rực rỡ, trong veo.

San hô đẹp nhất khi thủy triều xuống. Ảnh: sưu tầm

Du lịch mùa hè - bãi Hòn Cau nên ăn gì?

Cũng như nhiều hòn đảo khác của Côn Đảo, Hòn Cau cũng có đầy các loại hải sản và có dân chài lưới. Bạn có thể trực tiếp mua và thưởng thức hải sản tươi vừa đánh bắt của ngư dân nơi đây. Các món đặc sắc nhất phải kể đến ốc vú nàng và tôm hùm, dù thế nào cũng đừng bỏ qua nhé!

Ốc vú nàng là một trong những món ăn đặc sản của Hòn Cau. Ảnh: sưu tầm

Dịch vụ lưu trú tại Hòn Cau

Du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Hòn Cau có thể lựa chọn các địa điểm lưu trú như: Hotel De Condor, Villa Maison Con Dao Boutique Hotel,…

Du lịch mùa hè - Kỳ Co (Quy Nhơn – Bình Định)

Nằm cách thành phố Quy Nhơn gần 25km, Kỳ Co thuộc xã đảo Nhơn Lý có vẻ đẹp hoang sơ và là địa điểm chưa được đưa vào khai thác du lịch. Màu nước, màu cát, màu trời giúp Kỳ Co đẹp như bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam.

Quy Nhơn có khí hậu ôn hòa thế nên bạn có thể đến đây vào bất cứ thời gian nào trong năm nhưng để thuận tiện nhất thì bạn nên đi vào thời gian khoảng từ tháng 2 đến tháng 8. Lúc này thời tiết mát mẻ, ít mưa hơn dễ dàng cho việc đi lại và thăm quan.

Kỳ Co được thiên nhiên ban tặng cho vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ. Ảnh: sưu tầm

Du lịch mùa hè và cách di chuyển để đến Kỳ Co

Máy bay: từ Hà Nội, Hồ Chí Minh có đường bay thẳng đến sân bay Phù Cát (cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 35km), do đó du khách dễ dàng di chuyển mà không hề tốn kém nhiều thời gian. Tuy nhiên giá vé máy bay giao động theo mùa nên bạn cần tham khảo kỹ trước khi mua vé du lịch.

Tàu hỏa: Tàu hỏa là một lựa chọn khá an toàn và thoải mái cho du khách đặc biệt với những ai có thời gian và muốn tiết kiệm chi phí hơn. Du khách có thể lựa chọn tới ga Diêu Trì (cách thành phố Quy Nhơn khoảng 15km), sau đó mua vé đi tiếp ga Quy Nhơn. Nếu du khách ở TP. Hồ Chí Minh thì có chuyến tàu đi thẳng tới ga Quy Nhơn tuy nhiên chỉ có một chuyến mỗi ngày.

Du lịch mùa hè - chơi gì ở Kỳ Co?

Khám phá bãi biển Kỳ Co: nếu đã đến đây thì bạn nhất định phải hòa mình vào làn nước trong xanh để cảm nhận rõ sự thú vị và tuyệt vời của bãi biển Kỳ Co. Được mệnh danh là Maldives của Việt Nam, Kỳ Co mang vẻ đẹp hoang sơ làm say mê lòng người.

Vẻ đẹp hùng vĩ của Kỳ Co để lại ấn tượng sâu sắc cho du khách khi có dịp ghé vùng biển này. Ảnh: sưu tầm

Du lịch mùa hè với Eo Gió: Eo Gió cách bãi biển Kỳ Co không xa, vì vậy du khách đã đến Kỳ Co thì cũng không nên bỏ lỡ hành trình tới Eo Gió. Không thua kém bất kỳ bãi biển miền Trung nào, Eo Gió sở hữu làn nước trong xanh bên bờ cát vàng óng ánh. Ngày ngày, những con sóng vỗ rì rào vào những bờ đá gập ghềnh, tung bọt trắng xóa đã tạo nên một bức tranh biển tuyệt đẹp

Eo Gió có một cung đường đi bộ dọc ven biển tuyệt đẹp

Du lịch mùa hè ở Kỳ Co nên ăn gì?

Khi đến du lịch tại Kỳ Co bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức món đặc sản vô cùng thơm ngon, đặc biệt là những món ăn hải sản rất tươi, được chế biến ngay sau khi đánh bắt. Một số món ăn đặc sắc như:

Nhum nướng: Nhum biển rất thơm ngon, thịt ít nhưng rất chắc, những múi thịt kết dính vào nhau như múi cam. Nhum được bắt về, bổ đôi, làm sạch thịt, trút bỏ dạ dày ướp gai vị để nướng. Thit nhum rất thanh mát và ngon. Làm say đắm lòng khách du lịch.

Các loại ốc nướng: Mùi ốc nướng tỏa hương nghi ngút, làm nao lòng du khách, mới ngửi thôi đã thấy thèm. Ốc biển có thể chế biến thành nhiều món nướng ngon tuyệt.

Bào Ngư: Cháo bào ngư là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Làn cháo ngọt thơm nóng hổi, giàu chất dinh dưỡng. Là thức quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng nơi đây.

Những món ăn dân dã nhưng mang hương vị rất riêng của Kỳ Co. Ảnh: sưu tầm

Dịch vụ lưu trú tại Kỳ Co

Với nhu cầu về chỗ ở ngày càng nhiều Kỳ Co Eo Gió cũng đã "mọc" lên hàng loạt các homestay đẹp và giá cả phải chăng như: homestay Nhơn Lý, La Beach House Nhơn Lý Quy Nhơn, Mộc Homestay Nhơn Lý…

Du lịch mùa hè - Bãi Nhỏ - Gành Hang đảo Phú Quý

Bãi Nhỏ là một trong những bãi tắm đẹp của đảo có hình lưỡi liềm, được giới hạn bởi những mũi đá nhô ra biển. Ở đây rất yên tĩnh, nước cực kỳ trong xanh, ít ghe thuyền neo đậu và không khí trong lành, mát mẻ rất lý tưởng để tắm biển, hòa mình vào thiên nhiên. Còn Gành Hang là vách đá dựng đứng sát biển với những con sóng ngày đêm dập dịu tạo nên khung cảnh hết sức kỳ vĩ.

Bãi Nhỏ - Gành Hang được đánh giá là bãi biển đẹp nhất đảo Phú Quý. Ảnh: sưu tầm

Đây là một địa điểm thuộc quần đảo Phú Quý, vậy nên để đi ra đây cần phải đi bằng tàu thủy mới có thể trải nghiệm được. Thời điểm tuyệt nhất để bạn đến du lịch Bãi Nhỏ - Gành Hang chính là khoảng từ tháng 5 đến tháng 8, lúc này thời tiết nơi đây vô cùng tuyệt đẹp kết hợp với điều kiện nắng đẹp, biển êm sẽ dễ dàng trải nghiệm hơn.

Di chuyển đến Bãi Nhỏ - Gành Hang

Đảo Phú Quý nói chung và Bãi Nhỏ nói riêng có diện tích khá rộng, nhưng không có phương tiện công cộng để di chuyển trên đảo. Vậy nên, phương tiện lý tưởng nhất chính là xe máy, mọi người có thể tìm thuê xe máy của các hộ gia đình có dịch vụ cho thuê xe tầm 100.000đ/ngày để có thể dễ dàng di chuyển và trải nghiệm hơn.

Các địa điểm hấp dẫn gần Bãi Nhỏ - Gành Hang

Mộ Thầy: ngôi Mộ Thầy trên đảo Phú Quý rất linh thiêng, đã có từ 300 năm trước, nhiều người đến đây cầu bái. Đặc biệt là sau lưng mộ Thầy có view rất đẹp nhất là lúc hoàng hôn nhé.

Khung cảnh hùng vĩ của một hồ cá bỏ hoang phía sau lưng mộ Thầy. Ảnh: sưu tầm

Cánh đồng Phong điện: du lịch đảo Phú Quý có gì? Không thua kém những cánh đồng quạt gió ở những nơi khác, cánh đồng quạt gió ở đảo Phú Quý cũng lãng mạn không kém. Có 3 cây quạt gió khổng lồ tất cả, bạn có thể nhìn thấy chúng nổi bật lên khi đứng ở một ngọn núi/đồi nào đó.



Cánh đồng phong điện là nơi lý tưởng của các tín đồ check in ưa thích. Ảnh: sưu tầm

Cột cờ đảo Phú Quý: là địa điểm check in đảo Phú Quý vô cùng quen thuộc, có chiều cao 22,6 m được xây dựng hoàn toàn từ bê tông cốt thép, hướng thẳng mặt ra phía biển, có lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, và bạn sẽ cảm nhận được rõ rệt chủ quyền lãnh thổ của nước ta.

Cờ Tổ quốc tung bay trong gió biển đảo Phú Quý. Ảnh: sưu tầm

Du lịch mùa hè ở Bãi Nhỏ - Gành Hang nên ăn gì?

Khi đến với Bãi Nhỏ - Gành Hang thì mọi người không nên bỏ qua một số đặc sản nổi bật của vùng đất này như: gỏi cá trích, mực om nước mắm, gỏi ốc giác, nấm tràm, canh chua cá bớp, nhum nướng mỡ hành,…chắc chắn sẽ gây ấn tượng và "đọng" lại mãi trong kỷ niệm đến với vùng đất này của bạn.

Dịch vụ lưu trú tại Bãi Nhỏ – Gành Hang



Tại Bãi Nhỏ Gành Hang chưa phát triển nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng, nhưng do vị trí không quá cách xa với trung tâm nên có rất nhiều hộ gia đình kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn hoặc homestay. Vì vậy, mọi người có thể di chuyển và tìm địa điểm nghỉ ngơi thích hợp theo nhu cầu của mình. Nhưng trước khi đi thì mọi người nên chủ động gọi điện đặt phòng trước, để phòng trường hợp khách du lịch đông, hết phòng gây ảnh hưởng đến việc đi chơi, trải nghiệm trên đảo.