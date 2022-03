Du lịch Nha Trang: Bỏ túi quà hải sản phơi khô chua chua, ngọt ngọt hấp dẫn ngon khó cưỡng

Đặc sản Nha Trang: Mực rim me – món ngon đậm vị hấp dẫn du khách

Du lịch Nha Trang không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh biển nên thơ. Đến đây du lịch du khách còn được thưởng thức nhiều món ngon hấp dẫn mà đặc biệt là các món từ hải sản.

Đó có thể là hải sản tươi, hải sản phơi khô và không thể bỏ qua các món rim. Mực rim me hay ghẹ sữa rim me được du khách rất yêu thích. Trong đó mực rim me là món đặc sản được du khách rất ưa chuộng.

Những hộp mực rim vừa phải chứa những miếng mực vàng ươm hấp dẫn vô cùng. Mực rim như một món ăn chơi. Với cánh đàn ông thì đây thật sự là một món nhắm rượu lý tưởng.

Mực rim me - món đặc sản Nha Trang nổi tiếng. Ảnh: dấcnnhatrang.



Để làm mực rim me người ta sẽ lựa chọn những con mực có kích thước vừa phải, mực loại 1 tươi ngon. Mực được phơi khô nhưng không quá khô mà vẫn còn giữ được độ mềm dẻo vừa phải. Sau đó mực sẽ được ướp cùng với đường, me, ớt, nước mắm... theo một tỉ lệ nhất định. Sau đó mực được rim trên lửa nhỏ cho thật thấm gia vị.

Những địa chỉ bán món đặc sản Nha Trang du khách nườm nượp tìm mua

Không chỉ hấp dẫn về hương vị mà giá mực rim cũng hợp túi tiền. Mực rim thường được bán thành hộp 200 gram, 500 gram. Thông thường hộp 200gr có giá khoảng 55.000d đến 60.000d. Hộp 500gr có giá khoảng 100.000d.

Đặc sản Nha Trang: Mực rim đóng hộp vừa ăn. Ảnh: anvatnhatrang.

Chợ Đầm Nha Trang

Chợ Đầm Nha Trang là một địa điểm thưởng thức đặc sản Nha Trang được du khách yêu thích. Khu chợ cổ kính cực kỳ nhộn nhịp. Ở đây bán rất nhiều mặt hàng khác nhau từ quần áo, thực phẩm cho đến các món ngon Nha Trang. Đặc biệt ở chợ Đầm có rất nhiều gian hàng bán hải sản khô, mực rim. Vì là những gian hàng của người dân địa phương nên du khách có thể yên tâm về hương vị mực rim. Những hộp mực rim tầm 500 gram được bày bán cho du khách tha hồ lựa chọn.

Mực rim me bán ở chợ Đầm Nha Trang. Ảnh: dulichhatrang.

Chợ Xóm Mới Nha Trang

Bên cạnh chợ Đầm thì chợ Xóm Mới cũng nổi tiếng không kém. Có mặt ở thành phố Nha Trang từ khoảng những năm 1960, chợ Xóm Mới dường như đã gắn liền với đời sống người dân thành phố biển. Chợ nhiều lần bị chiến tranh, thời gian tàn phá và được tu sửa lại. Đến nay chợ vẫn là nơi giao lưu buôn bán vô cùng tấp nập. Nhiều nhất ở chợ Xóm mới là các mặt hàng hải sản tươi và khô. Dạo chợ Xóm Mới du khách sẽ dễ dàng bắt gặp các gian hàng bán các loại đặc sản Nha Trang nổi tiếng...

Chợ đêm Nha Trang

Buổi đêm ở Nha Trang thường du khách sẽ đi dạo chợ đêm. Chợ đêm Nha Trang nằm trên đường cạnh đường Trần Phú ven biển nhộn nhịp. Bắt đầu từ khoảng 5 giờ chiều, các gian hàng bắt đầu dọn ra bày bán hầu như mọi mặt hàng vô cùng bắt mắt. Ở đây cũng có bán nhiều đặc sản Nha Trang làm quà, trong đó có mực rim. Tuy nhiên giá bán ở chợ đêm Nha Trang thường sẽ mắc hơn các địa điểm khác. Chất lượng thì du khách có thể yên tâm.

Thưởng thức món đặc sản Nha Trang tại chợ đêm. Ảnh: dulichnhatrang.

Siêu thị đặc sản Nha Trang

Ở Nha Trang có nhiều siêu thị chuyên bán đặc sản Nha Trang để phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách. Các siêu thị này bán nhiều mặt hàng khác nhau từ các loại khô, chả đến các món rim. Một vài siêu thị đặc sản nổi tiếng ở Nha Trang mà bạn có thể ghé qua như:

· Siêu thị đặc sản Hiền Nhi

· Siêu thị Ngọc Phước

· Đặc sản Nha Trang Sáu Oanh

Mực rim Nha Trang với nguồn hải sản tự nhiên tươi ngon kèm theo đó là cách làm truyền thống đảm bảo hương vị cay ngọt đậm đà. Đặc sản này mua về làm quà cho gia đình, bạn bè sẽ rất phù hợp. này sẽ

Trên đây là những địa điểm cung cấp món đặc sản Nha Trang hấp dẫn dành cho du khách. Trong chuyến du lịch Nha Trang sắp tới của mình, bạn có thể tìm mua món mực rim Nha Trang làm quà cho bạn bè người thân. Chắc chắn món đặc sản Nha Trang này sẽ là món quà ý nghĩa sau chuyển du lịch của bạn.