Du lịch nội địa tăng mạnh, thu hàng trăm tỷ đồng chỉ sau 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Đà Nẵng ước đạt hơn 254.000 lượt khách

Du khách thưởng thức xem phim tại bãi biển đêm ở Đà Nẵng. Ảnh: Diệu Bình

Theo Sở du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5/2022) ước đạt hơn 254 nghìn lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, khách nội địa đạt khoảng 246.600 lượt khách, tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt khoảng 7.400 lượt khách, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021 do năm ngoái chưa mở lại các đường bay quốc tế.

Một số khu điểm ước đạt lượng khách cao trong cả kỳ nghỉ lễ Sun World Bà Nà Hills đón khoảng 50.000 khách, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón khoảng 25.000 khách, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 13.000 khách, Mikazuki Water Park 365 đón khoảng 15.000 khách… Khách đường thuỷ nội địa ước đạt 7.000 lượt khách.

Công suất phòng khối 4-5 sao ước đạt trên 70%, trong đó khách sạn ven biển đạt trên 90%, khách sạn ở khu vực trung tâm công suất khoảng 40 – 50%. Trước lễ, một số khách sạn ghi nhận tình trạng hủy phòng khoảng 3-5% trong ngày 01 – 2/5 do dự báo thời tiết không thuận lợi, mưa to nhiều nơi.

Một số đơn vị lữ hành lớn như Chi nhánh Vietravel, Công ty Saigontourist, Công ty Cổ phân Vietnam Travelmart… mỗi đơn vị đã đón và phục vụ 40-50 đoàn khách, tương đương 4.000 - 4.500 khách đặt dịch vụ theo nhu cầu trong dịp lễ 30/4-1/5.

Khánh Hòa đón 275.500 lượt khách doanh thu đạt 529,144 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Các tour đảo luôn thu hút du khách đến thăm quan ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: C.T

Tại Khánh Hòa, theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, trong 4 ngày nghỉ của dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh đã đón 275.500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 119,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khách du lịch tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất trên 80%.

Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 4 ngày nghỉ lễ tính từ ngày 30/4 đến 3/5 đạt 275.500 lượt khách, tăng 119,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 125.500 lượt khách lưu trú (2.405 lượt khách quốc tế và 123.095 lượt khách nội địa) và 150.000 lượt khách tham quan. Công suất buồng phòng đạt 87,5%. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 529,144 tỷ đồng, tăng 117,58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài thăm quan các tour đảo, du khách còn đến Viện Hải Dương Học Nha Trang. Ảnh: C.T

Tại khu vui chơi giải trí, điểm tham quan cũng đón lượng khách đến rất đông. Cụ thể: Khu VinWonders Nha Trang đón khoảng 30.000 lượt khách; khu du lịch Đảo khỉ và Suối Hoa Lan đón khoảng 6.000 lượt khách; khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Nha Trang - I Resort đón khoảng 5.000 lượt khách; Trung tâm Suối khoáng nóng Tháp Bà đón khoảng 4.000 lượt khách.

Khách nội địa đến tỉnh Khánh Hòa chủ yếu theo đường hàng không, đường sắt và đường bộ. Theo thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, ngày 29/4 có 84 chuyến với 14.000 khách, ngày 30/4 có 89 chuyến trên 12.000 khách, ngày 1/5 có 70 chuyến trên 11.000 khách, ngày 2/5 có 80 chuyến trên 13.000 khách, ngày 3/5 có 90 chuyến trên 15.000 khách.

Đối với đường sắt, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, ngành đường sắt tổ chức chạy tăng cường thêm nhiều đôi tàu khách nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, trên tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang.

Gần 150.000 lượt khách đến phố biển Vũng Tàu chơi lễ



Nhiều du khách vẫn nán lại chơi hết ngày 3/5 mới trở về. Ảnh: Nha Mẫn

Theo thống kê từ Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), trong 3 ngày nghỉ lễ, địa phương đã đón gần 150.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi và tắm biển.

Bên cạnh số lượng lượt khách đổ về Vũng Tàu ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 thì theo Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch, cũng có nhiều vấn đề đã xảy ra tại đây. Cụ thể, trung đã phối hợp cùng lực lượng công an, lực lượng chức năng của các phường tiến hành tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn 38 trường hợp mang đồ ăn, bia xuống bãi biển và 47 lượt ăn uống, xả rác nơi công viên, bờ kè.

Lập biên bản xử phạt hành chính 20 trường hợp bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường và vi phạm ATGT với số tiền 48,9 triệu đồng.