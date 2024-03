Không phải Hội An, bãi biển An Bàng, đây mới là điểm kỳ thú tại Quảng Nam mà du khách nên ghé qua

Du lịch Quảng Nam: Đỉnh Bằng Am

Đỉnh Bằng Am. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đỉnh Bằng Am sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú giữa đại ngàn hùng vĩ, có thác, núi đá, rừng thông và tiếng chim rừng lẩn khuất. Nơi đây là địa điểm du lịch lý tưởng dành cho những ai ưa khám phá.

Địa chỉ: Rìa phía Bắc núi Hữu Niên, thuộc địa phận xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Đỉnh Bằng Am là địa điểm du lịch Quảng Nam được nhiều người biết đến. Bằng Am là dãy núi đá vôi cao khoảng 830m so với mực nước biển, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 46km và cách Hội An 54km. Trên đỉnh Bằng Am là vùng đất bằng phẳng với thảm thực vật tươi tốt, phong cảnh hữu tình, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị.

Ánh bình minh giữa đại ngàn rực rỡ, những giọt sương mai còn đọng lại trên tán cây ngọn cỏ cùng những đám mây trắng xóa bồng bềnh trôi nhẹ sẽ là khung cảnh đáng giá dành cho bạn khi đến đỉnh Bằng Am. Buổi trưa là những vạt nắng vàng ấm áp và hoàng hôn hiện lên như hòn than đỏ lung linh khắp cả vùng trời. Bạn hãy đến Bằng Am để tìm thấy những mảng màu rực rỡ của thiên nhiên tươi đẹp. Đặc biệt thời điểm này những triền sim đã bắt đầu nở rộ những đoá hoa tím tuyệt đẹp. Du khách sẽ có được những khung ảnh check in đầy thơ mộng tại đây.

Du lịch Quảng Nam: Suối Tiên

Suối Tiên. (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Suối tiên Quảng Nam cũng giống như một "món đặc sản" nơi đây. Bởi thế mà khách du lịch, ai ai cũng muốn được đến "thưởng thức thử" một lần mới thấy chuyến đi đến Quảng Nam của mình trọn vẹn.

Địa chỉ: Thôn 1, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.



Suối Tiên là một trong số ít những con suối đẹp nhất vẫn giữ nguyên được nét hoang sơ vốn có của nó. Bao quanh suối là đồi núi trập trùng, ngẩng mặt lên là bầu trời trong xanh cao vời vợi không khác gì chốn tiên cảnh. Không khí ở Suối Tiên mát mẻ, trong lành, vô cùng lý tưởng cho những chuyến du lịch chữa lành. Suối Tiên Quảng Nam là điểm du lịch thích hợp cho những người đam mê phượt, du lịch sinh thái.

Suối Tiên Quảng Nam như một minh chứng cho sự sắp xếp tài tình của tạo hóa, khiến cho du khách phải trầm trồ, mê đắm. Để du ngoạn Suối Tiên, khám phá hết mọi ngóc ngách của nơi này, bạn có thể đi men theo dòng suối hoặc men theo lối mòn hai bên bờ suối.

Hệ thống suối gồm có 14 con thác, mỗi con thác mang một vẻ đẹp, một nét quyến rũ riêng. Độ cao từ thác thứ nhất đến thác thứ 14 cách nhau khoảng 400m, ao Tiên nằm ở con thác thứ 3. Nước ở trên đỉnh thác đổ xuống ào ạt, mãnh liệt, trắng xóa như những dải lụa trắng đang giăng thả giữa đại ngàn.

Du lịch Quảng Nam: Suối Nước Mát Đèo Le

Suối Nước Mát Đèo Le. (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Địa chỉ: xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Đối với nhiều phượt thủ, đèo Le là một trong những cung đường mà ai cũng muốn chinh phục. Đèo nằm tại khu vực địa lý đắc địa, vô cùng quyến rũ với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng. Đặc biệt ngay chính giữa cung đèo này có dòng suối mát trong, kì vĩ mang tên Suối Nước Mát. Một khi đã đến đèo Le, bạn sẽ thấy những vất vả, mệt nhọc vừa trải qua là hoàn toàn xứng đáng. Khung cảnh nơi đây ngập tràn màu xanh của núi non hùng vĩ, thiên nhiên hoang sơ và không khí vô cùng thoáng đãng. Thấp thoáng phía dưới có lác đác vài ngôi nhà của người dân, nằm khuất giữa rừng núi ngút ngàn, bình yên và tĩnh lặng.

Đến đây, bạn tha hồ ngâm mình trong dòng nước trong mát. Và cùng nhau thưởng thức món đặc sản gà tre nức tiếng thơm ngon, chụp đủ kiểu ảnh. Tất cả sẽ là kỉ niệm tuyệt vời trong chuyến hành trình thú vị này.

Du lịch Quảng Nam: Thác Grăng

Thác Grăng. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Nam Giang)

Địa chỉ: xã Tà Bhing – huyện Nam Giang – tỉnh Quảng Nam.

Từ lâu thác Grăng được biết như một "tiên nữ" đang ẩn mình giữa rừng xanh với những con thác chảy dài như những mái tóc mềm vắt ngang lưng chừng núi. Đây là một điểm đến khá thu hút du khách không chỉ vì có thác nước đẹp mà nơi đây còn có không gian hoang sơ, hùng vĩ.

Thác Grăng gồm có 3 tầng, nơi giao nhau giữa các tầng với nhau thường là các con đường dốc. Để có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của thác Grăng, các bạn phải trải qua những đoạn đường dốc, hẹp và gập ghềnh, hiểm trở thì mới có thể chinh phục "Tam giác Grăng". Đường độc bộ đến thác Grăng được làm bằng măng uốn lượn ven những sườn đồi với lan can men theo suốt đoạn đường. Càng xuống sâu, con đường càng hẹp và dốc lại càng khúc khuỷu và đoạn cuối đường được thay thế bằng những bậc thang.



Khi đặt chân đến đây, các bạn sẽ được thỏa thích ngắm nhìn thác G’răng đẹp như tranh thủy mạc. Bên dòng thác trắng xóa các bạn có thể dựng trại dã ngoại để nấu nướng, hoặc thả mình từ lưng chừng thác xuống lòng hồ hay ngả mình trên những phiến đá lớn để giữa trời đất bao la, bên dòng thác đang ngày đêm tuôn ào ào, đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, thả hồn theo với thiên nhiên.