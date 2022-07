Du lịch Quảng Nam đón 2,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt 1.710 tỷ đồng

Khách tham quan tấp nập trên những tuyến đường phố cổ Hội An- Quảng Nam

6 tháng đầu năm du lịch Quảng Nam, doanh thu du lịch đạt 1.710 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam năm 2022 đã thành công, kết quả hoạt động ngành du lịch rất tích cực, mặc dù số lượt khách quốc tế vẫn chưa thể phục hồi so với trước thời điểm chưa có dịch Covid-19; tuy nhiên số lượt khách nội địa đến Quảng Nam trong 6 tháng năm 2022 có những tín hiệu đáng mừng.

Cụ thể, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch gần 2,3 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ; trong đó: Khách quốc tế 91 nghìn lượt khách, tăng gấp 6 lần; khách nội địa 2,2 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần. Khách tham quan đạt 1.548.900 lượt khách, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ; Khách lưu trú du lịch đạt 739.600 lượt khách, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu du lịch đạt 1.710 tỷ đồng, tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 4.019 tỷ đồng.

Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2022 được tổ chức tại Quảng Nam góp phần thu hút mạnh mẽ khách du lịch

Dự kiến trong những tháng cuối năm, Quảng Nam tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mở cửa, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến Quảng Nam trong Năm Du lịch quốc gia 2022.



Địa phương sẽ chú trọng công tác xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước; chủ động liên kết với các hãng hàng không, các tập đoàn du lịch hàng đầu quốc tế; Tập trung hoàn thiện và triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch...

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện tuyến đường ven biển Việt Nam qua tỉnh Quảng Nam; khơi thông và phát triển đô thị du lịch - dịch vụ sông Cổ Cò, Trường Giang; xây dựng các tuyến đường ngang kết nối đường cao tốc, Quốc lộ 1A với đường ven biển 129 và hệ thống giao thông kết nối các khu chức năng, các nhóm dự án trọng điểm và giao thông liên vùng và phát triển đô thị...