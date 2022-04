Thuyền tuần tra của lực lượng Carabinieri từng phạt 3.220 USD/người với 2 nam du khách nước ngoài cởi đồ, nhảy xuống bơi tại dòng kênh gần Piazza San Marco, ở Venice. (Ảnh: CNN)

Kiểm tra tình trạng hộ chiếu sau thời gian dài "xếp xó" vì Covid-19

Sau thời gian dài chờ đợi vì Covid-19, tới tháng 3/2022 cô Lindsey Grey cùng người bạn đời và cậu con trai nhỏ (hiện đã là công dân New Zealand) mới có thể thực hiện kế hoạch chuyển từ Sydney (Australia) sang New Zealand sinh sống.

Nhưng khi tới sân bay Sydney, cô Lindsey Grey không thể lên chuyến bay đã đặt vé trước, do bị phát hiện có vài trang trong cuốn hộ chiếu của cô bị hư hỏng nhẹ.

Do sự cố hộ chiếu, cô Lindsey Grey không thể lên chuyến bay đã đặt vé trước. (Ảnh: The Sun)

"Khi nhân viên hải quan nhìn thấy vết gặm nhấm trên hộ chiếu của tôi… họ nói hộ chiếu có thể bị giả mạo nên tôi không được phép đi du lịch" - báo The Sun ngày 28/4 dẫn lời cô Lindsey Grey kể lại. Cô cũng đoán rằng cậu con trai bé bỏng của mình có lẽ đã tình cờ thấy hộ chiếu của mẹ và gặm nó.

Do đã bán nhà ở Australia và gửi đồ đạc trước sang New Zealand, gia đình cô Lindsey Grey đành thuê khách sạn để ở trong thời gian chờ cấp lại hộ chiếu cấp tốc với chi phí 533 dollars Australia (hơn 380 USD), cộng thêm chi phí cho các xét nghiệm (test) Covid-19. May mắn là ngay hôm sau gia đình cô Lindsey Grey đã có thể tiếp tục lên đường sau khi được cấp hộ chiếu mới.

Nữ du khách Bronte Gossling (giữa ảnh) cũng không thể bay từ Sydney sang Bali đi nghỉ vì sự cố hộ chiếu. (Ảnh: Instagram)

Cô Lindsey Grey không phải là người đầu tiên bị dừng bay vì hộ chiếu bị hư hỏng sau 2 năm "xếp" xó vì Covid-19. Trước đó vừa xảy ra trường hợp cô Bronte Gossling dự định rời Sydney (Australia), du lịch đến Bali (Indonesia) trong kỳ nghỉ lễ. Sau khi chi 4.000 dollars Australia (Gần 2.900 USD) mua vé máy bay, đặt khách sạn trọn gói và trả chi phí các test Covid-19, cô Bronte Gossling được thông báo không thể lên chuyến bay vì hộ chiếu bị mốc.

Theo quy định chung, những hao mòn nhỏ trên hộ chiếu sẽ vẫn được chấp nhận. Chỉ những hư hỏng nghiêm trọng hơn như vết hằn, rách, bị tẩy xóa…mới không được lên máy bay và đi du lịch nước ngoài.

Nữ danh thủ bóng đá Australia Sam Kerr cũng bị sự cố hộ chiếu, nên không thể lên một chuyến bay của hãng Jetstar vào năm 2019. Sau đó cô đăng ảnh đã tới được Bali, chia sẻ với 58.000 người theo dõi cô trên mạng. (Ảnh: Twitter & Instagram)

Các quy định mới được đề ra với khách du lịch đến Bali từ năm 2019 đã chặt chẽ hơn nhiều, với mức phạt có thể lên tới 5.000 USD với các hãng hàng không nếu đưa khách du lịch có hộ chiếu bị hư hại tới điểm đến nổi tiếng này của Indonesia.

Năm 2019 nữ danh thủ bóng đá Australia Sam Kerr cũng không thể lên chuyến bay của hãng Jetstar tới Bali, dù hộ chiếu của cô chỉ hư hỏng nhẹ...

Cẩn trọng tìm hiểu các quy tắc được áp dụng nơi điểm đến du lịch để tránh án phạt

Tờ CNN dẫn lời ông Matteo Alborghetti - một đội trưởng trong lực lượng Carabinieri (lực lượng hiến binh quốc gia Italia) cho biết, vào khoảng 7 giờ tối 23/4, Drone (phương tiện bay không người lái, được điều khiển từ xa) của một khách du lịch Argentina đã đâm vào mái của một trong những tòa nhà lịch sử nhất ở Rome là Palazzo Venezia.

Chiếc Drone đâm vào mái Palazzo Venezia đã bị cảnh sát Italia thu giữ. Có tin nói khách du lịch Argentina sở hữu Drone đó có nguy cơ bị truy tố hình sự. (Ảnh: CNN)

Có niên đại từ thế kỷ 15, Palazzo Venezia nằm gần quảng trường Piazza Navona nổi tiếng, từng là nơi ở của Giáo hoàng, Hồng Y và các đại sứ trong nhiều thế kỷ… Giờ đây tòa nhà có chức năng như một bảo tàng, thu hút rất đông khách du lịch tới trải nghiệm "xuyên không về quá khứ" lịch sử.

Cũng theo ông Matteo Alborghetti, có lẽ không biết có lệnh cấm bay Drone tại Rome và Vatican, nên vị khách du lịch Argentina đó đã vi phạm. May là không gây ra hậu quả nghiêm trọng, không làm ai bị thương và mái của tòa nhà cũng không hư hỏng.

Hai nam du khách Hà Lan vừa bị phạt 844 Bảng Anh (hơn 1.000 USD), do vi phạm quy định nghiêm ngặt tại Trevi Fountain. (Ảnh: Getty)

Sử dụng Drone có thể thu được những hình ảnh và video rất ấn tượng, nhưng Drone không được phép sử dụng ở một số nơi. Ví dụ như ở Mỹ, Cục Hàng không Liên bang quy định rõ khi nào và ở đâu mọi người có thể sử dụng Drone. Italia quy định không sử dụng Drone phía trên khu đông dân cư, vào ban đêm hoặc trong vòng 5km tính từ sân bay.

Đồng thời những khách du lịch thích sử dụng Drone, cũng được các chuyên gia khuyến cáo cần "bỏ túi" một số quy tắc như tháo pin, xem xét các quy định về bay Drone của địa phương nơi điểm đến…

Theo truyền thông địa phương, việc vi phạm quy định cũng đồng nghĩa với bị cấm trở lại di tích Trevi Fountain. (Ảnh: Getty)

Cũng tại Italia theo tin báo chí ngày 27/4, vừa xảy ra vụ 2 nam du khách Hà Lan bị phạt 844 Bảng Anh (hơn 1.000 USD), do vi phạm quy định nghiêm ngặt tại Trevi Fountain - đài phun nước Baroque lớn nhất ở thủ đô Rome của Italia, cũng là một trong những đài phun nước nổi tiếng nhất thế giới.

Ngồi lên thành đài phun nước, ăn uống, chèo thuyền hoặc tắm trong vùng nước của Trevi Fountain cũng là bất hợp pháp. Theo truyền thông địa phương, việc vi phạm quy định cũng đồng nghĩa với bị cấm trở lại di tích.

Các nước khác cũng có nhiều quy định phạt nặng với những khách du lịch hút thuốc hoặc mở tiệc nướng trên bãi biển, pha cà phê uống tại di tích lịch sử, lấy trộm đá và cát tại các bãi biển làm quà lưu niệm…