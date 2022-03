Mỹ: Sự cố bất thường - hoãn chuyến bay vì phi công “quá chén”

Điều bất thường của sự cố vừa xảy ra tại sân bay Buffalo Niagara, ở Cheektowaga, bang New York là do hành vi của phi công. Trong khi hàng nghìn chuyến bay bị hoãn/hủy trong vài tháng qua phần lớn là do các “hành khách gây rối”, do thời tiết khắc nghiệt hoặc dịch Covid-19 tái bùng phát.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấm phi công lái máy bay nếu họ có nồng độ cồn trong máu từ 0,04% trở lên, hoặc nếu họ đã uống bia rượu trong vòng 8 giờ trước đó. (Ảnh minh họa: bundusafaris) Phi công "quá chén" khiến chuyến bay bị hoãn hơn 4 giờ Theo thông tin báo chí ngày 3/3, vụ sự cố chuyến bay bất thường vừa xảy ra hôm thứ Tư với một phi công của hãng hàng không Mỹ JetBlue là ông James Clifton, 52 tuổi, ở thành phố Orlando, bang Florida. Phi công James Clifton tới sân bay quốc tế Buffalo Niagara ở thị trấn Cheektowaga, bang New York để chuẩn bị ca làm việc mới. Theo lịch trình, phi công James Clifton sẽ lái chuyến bay JetBlue 2456, khởi hành lúc 6 giờ 15 phút sáng 2/3 tới thành phố Fort Lauderdale, bang Florida. Máy bay này là Airbus A320, thường có sức chứa từ 140-170 hành khách. Kiểm tra nồng độ cồn trong máu cho phi công trước chuyến bay. (Ảnh: Getty) Ngay khi làm thủ tục kiểm tra an ninh trước chuyến bay, nhân viên TSA (Tổ chức An ninh vận chuyển Mỹ) nhận thấy phi công James Clifton có vẻ thiểu tỉnh táo, nên đã báo cáo với cảnh sát sân bay. Phi công James Clifton sau đó vẫn lên máy bay, nhưng khi được kiểm tra nồng độ cồn trong máu thì kết quả cho thấy ông ta có nồng độ cồn là 0,17% - cao hơn gấp 4 lần giới hạn cho phép phi công lái máy bay, gấp đôi giới hạn bình thường. Vậy là chỉ ít phút trước khi máy bay cất cánh, phi công James Clifton được đưa ra khỏi buồng lái, khiến chuyến bay bị hoãn lại hơn 4 giờ. Phi công James Clifton đã bị đình chỉ công tác, chờ FAA tiếp tục điều tra và quyết định xử lý của JetBlue, với khả năng ông ta có thể bị buộc tội. (Ảnh minh họa: AFP/Getty) Theo kênh truyền hình ABC 7, lúc đầu phi công James Clifton khai với cảnh sát là ông có uống khoảng 5 hoặc 6 (sau đó tăng 8) ly bia đêm hôm trước, nhưng không uống vào buổi sáng trước khi bay. Tuy nhiên một nhân viên cho biết là đã nghe thấy phi công James Clifton nói qua điện thoại, rằng "đã uống 10 lon bia 22-ounce (hơn 650ml) và rời nhà hàng lúc khoảng nửa đêm". "Hành khách gây rối" - "gã khổng lồ" say xỉn làm náo loạn sân bay Trước đó 1 tuần vừa xảy ra vụ náo loạn tại sân bay Orlando hôm 24/2. Thủ phạm vụ này là "hành khách gây rối" Ryan Austin Martin, 34 tuổi, người New York. (Hình ảnh trong clip được một hành khách khác ghi lại cho thấy, Martin với vẻ say xỉn hết gây gổ với vợ con lại quay sang làm phiền các hành khách khách cũng chờ chuyến bay tới New Jersey. (Ảnh: YouTube) "Gã khổng lồ" cao 1m83, nặng 127kg say xỉn này gây náo loạn sân bay Orlando. Khi nhân viên sân bay can thiệp, Martin liên tục la hét, chửi bới và dọa "giết" nếu ai dám đến gần. Phải đến khi cảnh sát vào cuộc cùng với sự hỗ trợ của một hành khách (tình cờ là Cảnh sát trưởng New Jersey ngoài giờ làm việc), đồng thời cảnh sát phải bắn súng điện tới 7 lần mới trấn áp được "gã khổng lồ" ngỗ ngược. (Ảnh: YouTube) Theo hồ sơ cảnh sát, "gã khổng lồ" Ryan Austin Martin từng phạm tội bạo lực gia đình, chống người thi hành công vụ, say xỉn gây rối… Hắn vừa được thả khỏi trại giam vài hôm trước với khoản tiền bảo lãnh 2.950 USD.



