Du lịch TP.HCM: Khách đến tăng vọt, thêm nhiều tour mới lạ, độc đáo

Khách nhộn nhịp đi du lịch TP.HCM

Các điểm đến như đường đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, phố Tây Bùi Viện, Bưu điện Thành phố và các bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, khu vui chơi Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên những ngày qua tấp nập khách du lịch.

Chưa đến cuối tuần, xe buýt mui trần tham quan trung tâm TP.HCM đã kín chỗ. Các đoàn với số lượng lớn phải đặt trước mới có chuyến đi. Đây cũng là sản phẩm du lịch rất thành công tại TP.HCM trong ít năm trở lại đây.

Các trung tâm mua sắm tại TP.HCM đông đúc người dân thành phố và khách du lịch mua sắm. Ảnh: Hồng Phúc

Tại các trung tâm thương mại, nhất là trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm quận 1, khách du lịch trong nước và ngoài nước đều tấp nập. Các thương hiệu thời trang, nhà hàng, rạp chiếu phim trong các ngày cuối tuần gần như đã đạt được lượng khách tương đương trước dịch.

Các trung tâm thương mại là một trong những điểm đến được định hướng khách du lịch, tập trung vào phân khúc mua sắm, đưa TP.HCM trở thành trung tâm mua sắm hàng đầu của khu vực.

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc Truyền thông TST Tourist, cho biết 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đạt doanh thu gần 80 tỷ đồng. TST Tourist đón tổng cộng trên 12.000 lượt khách. Trong đó, có trên 10.000 lượt khách du lịch trong nước và 1.900 lượt khách đi du lịch nước ngoài. Ông Mẫn đánh giá chỉ số hồi phục thị trường trong nửa đầu năm 2022 rất khả quan.

Theo thống kê, lượng khách du lịch nội địa đến TP.HCM nửa đầu năm 2022 ước đạt hơn 11 triệu lượt khách, tăng 43% so với cùng kỳ, đạt 61,6% kế hoạch. Khách du lịch quốc tế đến TP.HCM trong nửa đầu năm 2022 đạt gần 478.000 lượt khách, tăng 100% so với cùng kỳ. Chỉ riêng tháng 6/2022, doanh thu lữ hành tại TP.HCM ước đạt 845 tỷ đồng, tăng 30,8% so với tháng trước.

Du lịch TP.HCM: Thêm nhiều sản phẩm mới lạ

Các công ty du lịch lữ hành tại TP.HCM cho biết nhiều sản phẩm du lịch ngay Thành phố đang nhận được sự quan tâm rất lớn. Các tour này thu hút người dân TP.HCM cũng như nhiều tỉnh thành khác khi đến thành phố du lịch.

Nhóm các tour du lịch tại TP.HCM đang được quan tâm hiện nay là tour Lắng nghe hơi thở của rừng để khám phá, trải nghiệm du lịch Cần Giờ; về miền đất Thép Củ Chi; Bình Chánh những điều chưa kể; Từ Sài Gòn xưa đến TP.HCM nay - khám phá khu trung tâm thành phố; TP.Thủ Đức bên dòng sông xanh, Hóc Môn trên bến dưới thuyền… Điểm chung của các tour này là được ra mắt giai đoạn phục hồi ngành du lịch nội địa sau Covid-19.

Đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết, thời gian qua chùm tour Tôi yêu Sài Gòn, gồm các sản phẩm như: Sài Gòn rong ca chiều thứ bảy, Sài Gòn di sản ngàn năm, Biệt động Sài Gòn… thu hút đông đảo du khách.

Khách trải nghiệm tour khám phá TP.Thủ Đức bằng đường sông. Ảnh: Nguyễn Minh

Ngành du lịch TP.HCM đang không ngừng tìm kiếm những sản phẩm du lịch mới để có thể khai thác hết tiềm năng du lịch.

Để chuẩn bị tốt nhất cho việc đón khách du lịch đến TP.HCM và đưa TP.HCM thành một trung tâm du lịch với nhiều tour, tuyến, sản phẩm mới, TP.HCM đang tích cực cho ra mắt những sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng của từng quận, huyện.

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, mới đây đã cùng với Sở Du lịch TP.HCM đi khảo sát tour du lịch quận 5: Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn, với các điểm tham quan Di tích Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi Bác Hồ đã ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Di tích Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán (nay là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới) và xem múa lân sư rồng.

Quận Tân Phú đang có tour du lịch: "Tân Phú đi là nhớ". Di tích địa đạo Phú Thọ Hòa , đình Tân Thới, chùa Pháp Vân với nhiều kỷ lục quốc gia, một số món ăn độc đáo, chợ vải hoạt động nhộn nhịp và Bảo tàng Sâm Ngọc Linh là các điểm đến trong tour này.

Bên cạnh đó, quận 3, quận 12, quận Gò Vấp, quận Tân Bình cũng đang hoàn thiện các sản phẩm du lịch để chuẩn bị đưa vào tour phục vụ du khách.

Điểm khác biệt là các tour này sẽ khai thác các điểm đến mới lạ hơn để khách du lịch tới TP.HCM có nhiều điểm đến mới và người dân tại TP.HCM cũng có thể khám phá những địa điểm "quen mà lạ" tại thành phố.