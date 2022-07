Nhà giàu đi du lịch, khách sạn 4-5 sao tại Sài Gòn kín phòng

Nối tiếp sự bùng nổ trong tháng 6, từ đầu tháng 7 đến nay, lượng khách du lịch tới TP.HCM ngày một tăng.



Khách sạn 5 sao Sài Gòn kín phòng

Các khu vực trung tâm TP.HCM như đường đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, phố Tây Bùi Viện, Bưu điện Thành phố và các bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM… đều tấp nập du khách. Lượng khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế đến TP.HCM được đánh giá rất khả quan.

Nhờ vậy, các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực lưu trú, khách sạn cho biết tỷ lệ kín phòng đang dần tiến tới 100%. Đây là con số mơ ước của các doanh nghiệp, kỳ vọng khi ngành du lịch phục hồi.

Nhiều khách sạn 4-5 sao tại TP.HCM đang dần kín phòng khi bước vào cao điểm du lịch hè. Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện khách sạn Park Hyatt Saigon cho hay, khi Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn trở lại đón khách quốc tế, tình hình kinh doanh bắt đầu khởi sắc sau hơn. Hiện là mùa cao điểm hè, công suất phòng tại khách sạn đã tăng mạnh và đang đạt hơn 80%.

Còn theo đại diện chuỗi khách sạn Silverland, chỉ tính riêng một khách sạn 4 sao trong hệ thống tại TP.HCM, công suất phòng đã đạt 90%. Trong tháng 6, con số này lên tới 92%, trong đó có khoảng 30% là khách Việt Nam, còn lại khách quốc tế. Giá phòng trung bình tại khách sạn này khoảng 1,6 triệu đồng/đêm.

Nhiều khách sạn 4-5 sao tại TP.HCM nhận định với tình hình này, những tháng cuối năm khách sạn có thể đón thêm nhiều lượng khách đến lưu trú.

Các khách sạn 4-5 sao tại TP.HCM hầu hết tập trung ở khu vực trung tâm TP.HCM và nằm trên các trục đường lớn, thuận tiện cho du khách đi bộ đến các điểm tham quan.

Chẳng hạn, khách sạn Rex nằm tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, có thể đi bộ đến chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố. Khách sạn Majestic nằm tại góc đường Đồng Khởi và đường Tôn Đức Thắng, góc nhìn ra bến Bạch Đằng, có thể đi bộ tham quan công viên bến Bạch Đằng, đường đi bộ Nguyễn Huệ. Khách sạn New World Saigon nằm trên đường Lê Lai, có thể đi bộ đến chợ Bến Thành, phố Tây Bùi Viện…

6 tháng đầu năm 2022, TP.HCM đón 11 triệu lượt khách nội địa và gần 478.000 lượt khách quốc tế. Ảnh: Hồng Phúc



Theo đại diện một doanh nghiệp lữ hành, gần đây, lượng tour cao cấp và các khách sạn sang tại các điểm đến được ưa chuộng bởi nhóm khách có thu nhập cao. Nguyên nhân một phần là tâm lý đi du lịch nước ngoài vẫn chưa được thoải mái, khách ưu tiên du lịch trong nước và quan tâm chất lượng tour, khách sạn cao hơn. Cùng với lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng dần tăng nên các khách sạn cao cấp trở nên hút khách.

Theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM, lượng khách du lịch nội địa đến TP.HCM 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 11 triệu lượt khách, tăng 43% so với cùng kỳ, đạt 61,6% kế hoạch.

Khách du lịch quốc tế đến TP.HCM trong nửa đầu năm 2022 đạt gần 478.000 lượt khách, tăng 100% so với cùng kỳ. Chỉ riêng tháng 6/2022, doanh thu lữ hành tại TP.HCM ước đạt 845 tỷ đồng, tăng 30,8% so với tháng trước (tháng cùng kỳ ngưng hoàn toàn). Ước tính 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 3.534 tỷ đồng, tăng 41,5% so với cùng kỳ.