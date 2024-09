Du lịch TP.HCM làm ăn ra sao vào dịp lễ 2/9?

Ngày 3/9, Sở Du lịch TP.HCM thông tin về tình hình du lịch dịp Lễ Quốc Khánh năm 2024. Theo đó, dịp Lễ Quốc khánh, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 980.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 960.000 lượt).

Khách du lịch nội địa đến TP.HCM ước khoảng 425.000 lượt, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 420.000 lượt). Khách quốc tế đến thành phố ước khoảng 38.800 lượt tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2022 là 37.600 lượt).

Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 214.630 lượt, tăng 32,5 % so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 162.000 lượt). Công suất phòng ước đạt khoảng 85% tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 80%). Doanh thu du lịch ước đạt 2.940 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 2.890 tỷ đồng).

Du lịch TP.HCM thu gần 3.000 tỷ đồng dịp lễ 2/9. Ảnh: D.B

Dịp lễ, TP.HCM tổ chức chương trình tham quan trụ sở HĐND & UBND Thành phố. Qua 2 ngày tổ chức (31/8 và 1/9), trụ sở HĐND & UBND Thành phố đã đón tiếp 1.848 khách tham quan trong nước và quốc tế. Hoạt động tại các điểm du lịch, điểm tham quan của thành phố, như Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Công viên Du lịch Văn hóa Suối Tiên... khá sôi động, thu hút đông đảo lượt khách đến tham quan.

Các công ty lữ hành cũng triển khai các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng của TP.Thủ Đức và 21 quận/huyện, các tour liên kết các địa phương lân cận; các sản phẩm tour truyền thống; các sản phẩm du lịch về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch xanh, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các chương trình rèn luyện sức khoẻ, vận động thể thao, thiền, detox, spa…

Theo Sở Du lịch, việc nghỉ lễ dài ngày là cơ sở cho việc gia tăng khách du lịch mạnh mẽ vào dịp Quốc khánh 2/9. Đối tượng khách du lịch chính trong dịp lễ này đa số là các nhóm gia đình, nhóm bạn trẻ hoặc trung niên chưa sắp xếp được thời gian du lịch hè, đa phần khách tự đi du lịch trong nước.

Hầu hết khách có khuynh hướng đi du lịch 3 - 5 ngày. Điểm đến trong nước được khách du lịch ưu tiên lựa chọn vào dịp lễ năm nay là Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, miền Bắc và Tây Nguyên… Những điểm đến gần Việt Nam, như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc cũng được nhiều khách du lịch quan tâm do giá vé máy bay rẻ hơn.