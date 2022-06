Du lịch Vũng Tàu: Tín hiệu khởi sắc đón gần 6 triệu lượt du khách

Ngày 9/6, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết tính đến nay toàn tỉnh đã đón hơn 5,6 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 11,8 % so với cùng kỳ.

Nhiều resort tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã "cháy" phòng dịp hè. Ảnh: Nha Mẫn

Riêng tổng lượt khách lưu trú tại các khách sạn, resort là hơn 1,4 triệu lượt, tăng 15,98% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong tháng 5/2022 ước đạt 1.075 tỷ đồng, tăng 2,16% so với tháng trước và tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Giai đoạn này, dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát. Các đường bay nội địa, quốc tế ngày càng tăng chuyến nên khách quốc tế cũng đang dần trở lại với tỷ lệ tăng 14,4% so với cùng kỳ, tương đương 86.764 lượt khách lưu trú.

Bà Rịa - Vũng Tàu có bãi biển đẹp, nhiều điểm đặc biệt thu hút du khách. Ảnh: Nha Mẫn

Về doanh thu du lịch cũng ở mức tăng trưởng tốt, đạt hơn 5.301 tỷ đồng, tăng 15,87 % so với cùng kỳ. Như vậy, chỉ gần nửa năm phục hồi lại du lịch thì ngành du lịch đã gặt hái được nhiều thành quả lớn, tăng trưởng vượt trội một cách khá bất ngờ.

Theo lãnh đạo nguyên nhân tăng trưởng du lịch Vũng Tàu là đã thực hiện chủ trương “thích ứng linh hoạt” mở cửa du lịch và kiểm soát tốt dịch bệnh. Các doanh nghiệp cũng đã chủ động chăm chút dịch vụ, làm mới sản phẩm và kích cầu thu hút khách.

Du lịch Vũng Tàu: Chờ đợi kỳ tích ở du lịch hè

Các địa phương phát triển du lịch như TP.Vũng Tàu, Long Điền, Xuyên Mộc, Côn Đảo… đã tích cực tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao lớn như giải marathon Tiền Phong tại Côn Đảo; âm nhạc cuối tuần “Sóng 72” tại Vũng Tàu, giải thể thao 3 môn phối hợp TRI-Factor Vũng Tàu – Việt Nam tại TP.Vũng Tàu, đưa vào sử dụng phố đi bộ Hồ Tràm,…

Nhiều hoạt động diễn ra tại bãi biển Vũng Tàu. Ảnh: Nha Mẫn

“Xu hướng du lịch hiện nay là những chuyến đi gần, ngắn ngày, theo nhóm nhỏ và khép kín về nơi khí hậu trong lành. Tại nhiều cơ sở lưu trú, phân khúc khách công ty, xí nghiệp, gia đình tìm hiểu dịch vụ khá nhiều và cũng nhiều nơi đang triển khai các dịch vụ du lịch hè.

Đây là tiền đề để ngành du lịch tiếp tục phục hồi trong thời gian tới và hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị cho du khách khi đến với địa phương”, ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch nói.

Được biết, đến thời điểm này, nhiều khách sạn, resort trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có lượng khách đặt phòng cho mùa hè đã đạt từ 70-95% công suất cuối tuần.

Nhiều khách sạn, resort đã cháy phòng cuối tuần, không còn chỗ trống. Đa số khách lưu trú hiện chủ yếu vẫn là khách nội địa, thời gian lưu trú từ 1 đến 2 đêm.

Cũng theo ông Trịnh Hàng, để chuẩn bị chu đáo cho du lịch mùa hè, thời gian qua ngành du lịch cùng chính quyền các địa phương tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, quan tâm đến khách du lịch,…

Các đoàn kiểm tra liên ngành của các địa phương thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các nhà hàng, cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; đăng ký giá, niêm yết giá dịch vụ rõ ràng.

Ông Trịnh Hàng nhấn mạnh: “Hiện nay, dù cạnh tranh với các địa phương có chung lợi thế về biển, nhưng Bà Rịa - Vũng Tàu với vị trí thuận lợi, nhiều điểm đến đặc biệt vẫn có sức hút riêng với khách nội địa nhất là khách từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương,… Từ những tín hiệu khả quan trong 5 tháng đầu năm vừa qua, ngành du lịch hi vọng du lịch địa phương sẽ có bước nhảy vọt lớn như giai đoạn trước dịch Covid-19”.