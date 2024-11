Con vật bé tí xưa nuôi vạ vật trong chum vại, ai ngờ một người Long An nay mang đi "thi đấu" quốc tế

Nếu ngày trước, cá bảy màu (tên tiếng Anh là Guppy) thường được nhiều gia đình nuôi trong các bể chứa, chum, vại để diệt lăng quăng, bọ gậy thì những năm gần đây đã trở thành loài cá cảnh được nhiều người yêu thích.

Vì vẻ đẹp và khả năng sinh tồn cao của loài cá này, anh Hồ Văn Lợi (khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đam mê mãnh liệt với các cuộc thi cá bảy màu trong và ngoài nước.

Xuất phát từ niềm đam mê nuôi cá bảy màu trong các hồ thủy sinh, anh Lợi bắt đầu tham gia nhiều hội, nhóm cá cảnh để có thêm kinh nghiệm chăm sóc cá.

Càng ngày càng hiểu thêm về loài cá này, anh Lợi nhận thấy, họ cá bảy màu có rất nhiều dòng khác nhau và người nuôi hoàn toàn có thể lai tạo dòng mới nếu biết cách chăm sóc và đủ kiên nhẫn cho đến khi dòng cá mới hình thành.

Với mong muốn có thể làm giàu từ đam mê, anh Lợi xây dựng trại cá bảy màu chất lượng cao để thỏa sức chinh phục nhiều dòng cá mới.

Từ những trải nghiệm, kiến thức sẵn có và kinh nghiệm học tập được từ nhiều người đi trước, anh bắt đầu bảo tồn, nhân giống và lai tạo cá bảy màu.

“Việc lai tạo dòng cá mới mất rất nhiều thời gian nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn. Quá trình lai tạo cá phải được quan sát tỉ mỉ và người lai tạo phải biết được đặc tính của từng dòng để lựa chọn con giống, nguồn thức ăn, nguồn nước phù hợp" - anh Lợi tâm sự.

Anh Hồ Văn Lợi (khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) tại một cuộc thi cá bảy màu (cá Guppy).

Theo anh Lợi, để tham gia các giải đấu tại nhiều nước, anh thường chọn cá bảy màu đặc biệt, phù hợp với chuẩn quốc tế để gửi đi thi đấu. Trước mỗi giải đấu khu vực, anh đều đắn đo có thi hay không vì mỗi cặp cá dự thi đều là tâm huyết của anh nhưng theo quy định, ban tổ chức sẽ giữ lại để bảo tồn dòng cá hiếm.

Để tiết kiệm thời gian và tạo môi trường tốt nhất cho cá phát triển, anh Lợi đã nghiên cứu, đầu tư, thực hiện thành công hệ thống cấp thoát nước cho toàn bộ hồ cá chỉ với 1 van xả. “Đây có thể coi là hệ thống cấp xả nước tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại dành cho trại cá” - anh Lợi chia sẻ.

Niềm đam mê với cá bảy màu, sự cố gắng tìm tòi, nghiên cứu đã giúp anh gặt hái nhiều giải thưởng như giải Best Of Breeder (người có thành tích cá nhân tốt nhất) do Hiệp hội Cá bảy màu Việt Nam tổ chức năm 2022, giải Best Of Breeder (người có thành tích cá nhân tốt nhất) do Chi hội Cá cảnh TP HCM tổ chức năm 2023, giải Best Of Breeder & Best Of Show (giải con cá đẹp nhất giải đấu) tại Giải Vô địch Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023, Vô địch 1 bảng thi đấu tại Giải quốc tế Nusatic Indonesia và nhiều giải thi online tại Phillipines và các nước Đông Nam Á.

Nói về giá trị của các dòng cá mới được lai tạo, theo anh Lợi, không thể định giá được các dòng cá hiếm vì giá trị còn tùy thuộc vào sự kết hợp những đặc điểm trên cá, độ khó khi lai tạo, tâm huyết của người lai tạo và sự yêu thích của người muốn sở hữu.

Thời gian tới, anh Lợi mong muốn trại cá Gold Guppy Farm sẽ trở thành nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của những người có cùng đam mê, từ đó giúp phong trào nuôi cá bảy màu được lan tỏa rộng rãi đến nhiều người.