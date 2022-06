Travelers’ Choice Awards là giải thưởng cao quý nhất của TripAdvisor. Dựa trên hàng triệu bình luận và ý kiến của lữ khách toàn thế giới về khách sạn, điểm đến, danh thắng và cả các thương hiệu và sản phẩm. Giải thưởng thường niên này vinh danh những cái "tốt nhất của tốt nhất" ("the best of the best") trên các tiêu chí dịch vụ, chất lượng và sự hài lòng của du khách.

Du thuyền Việt Nam nhận giải thưởng danh giá từ trang du lịch Trip Advisor

Du thuyền sang trọng nhất Việt Nam Heritage Bình Chuẩn mang nét văn, câu chuyện di sản

Thông báo của trang mạng nổi tiếng này, mỗi năm sẽ tổng hợp tất cả đánh giá, xếp hạng và nội dung lưu trữ mà khách du lịch trên toàn cầu chia sẻ rồi sử dụng thông tin đó để tìm ra những địa điểm tốt nhất. Tất cả sẽ được giải thưởng Best of the Best của Travellers’ Choice tôn vinh. Tripadvisor trao giải thưởng Travellers’ Choice cho các nhà nghỉ, điểm du lịch và nhà hàng liên tục nhận được đánh giá tuyệt vời từ khách du lịch và được xếp hạng trong top 10% cơ sở kinh doanh trên Tripadvisor.

Trang du lịch Trip Advisor cho rằng việc khách hàng khám phá, trải nghiệm để cảm nhận thực tế và sẽ đánh giá, quyết định sản phẩm du lịch đó có đạt hay không đạt giải thưởng Best of the Best của Traveller’s Choice.

Theo trang du lịch Trip Advisor, du thuyền sang trọng nhất Việt Nam Heritage Bình Chuẩn mang nhiều nét văn hóa, mang trong mình những câu chuyện di sản văn hóa lịch sử, mỹ thuật, kiến trúc, thời trang và tinh hoa ẩm thực Việt Nam.

Chia sẻ về điều này, ông Phạm Hà, Chủ tịch Lux Group, đơn vị sở hữu du thuyền Heritage Bình Chuẩn cho biết: "Chúng tôi hoạt động liên tục suốt 2 năm Covid, một trong những du thuyền được yêu thích nhất vịnh Bắc Bộ và thành trào lưu "người Việt đi du thuyền".

Toàn thể đội ngũ và cá nhân tôi rất tự hào về thương hiệu di sản 100 năm Heritage Bình Chuẩn, chúng tôi rất vinh hạnh được nhận được giải thưởng TripAdvisor 2022 Travellers’ Choice sau 3 năm hoạt động trên vịnh Lan Hạ, thành phố cảng Hải Phòng. Chính những du khách đã du ngoạn nghệ thuật cùng chúng tôi và góp phần vào lựa chọn của lữ khách về du thuyền tốt nhất 2022".