Thông tin từ Tổng cục Du lịch, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 29 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết, tức 21/1/2023 - 26/1/2023), toàn quốc ước phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa (tăng khoảng 47,5% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), trong đó số khách lưu trú ước đạt 2 triệu lượt khách, (giảm khoảng 37,5% so với cùng kỳ) công suất phòng trung bình ước đạt 40 - 45%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 17,5 nghìn tỷ đồng (giảm 30% so với cùng kỳ).

Địa điểm du lịch nổi tiếng tại Nha Trang - Tháp Bà Ponagar. Ảnh: Huy Hoàng

Du lịch ước đón 9 triệu lượt khách, thu 17,5 nghìn tỷ trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Về số lượng khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán tăng mạnh so với dịp Tết Dương lịch 2023, đặc biệt với việc Trung Quốc đã chính thức mở cửa trở lại từ ngày 08/01/2023 đã khiến thị trường du lịch quốc tế sôi động, nhộn nhịp hơn. Các cơ sở lưu trú ghi nhận số lượng đặt phòng của khách quốc tế đạt 30-40% tổng lượng đặt phòng dịp Tết.

Cụ thể, Khánh Hoà đón 15 chuyến bay mỗi ngày của Vietjet Air đưa khách du lịch từ Trung Quốc tới Khánh Hoà, mỗi chuyến sẽ có từ 180-220 khách du lịch; 1.400 khách từ Kazakhstan, Hàn Quốc; ước tổng lượt khách quốc tế lưu trú trong 06 ngày Tết đạt 11.300 lượt.

Ninh Bình ước đón 29.500 lượt khách quốc tế ghé thăm các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn tỉnh; Tuy Hoà (Phú Yên) ước tính các khu nghỉ dưỡng trên thành phố có số khách nước ngoài chiếm khoảng 40% tổng số khách lưu trú; Hà Nội ước đón 32.000 lượt khách quốc tế chỉ trong 06 ngày nghỉ Lễ, lượng khách lưu trú tăng mạnh, chủ yếu là khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Canada, Pháp.

Bà Rịa-Vũng Tàu ước phục vụ khoảng 10.688 lượt khách quốc tế lưu trú.

Du xuân đầu năm, du khách chen chận tại Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, Thanh Hóa. Ảnh: Huy Hoàng

Theo Tổng cục Du lịch, một số địa phương trọng điểm du lịch đã chủ động phối hợp cùng hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành tổ chức các sự kiện thu hút khách quốc tế phối hợp cùng một số tỉnh/thành phố tổ chức sự kiện chào đón những vị khách quốc tế tới "xông đất" đầu năm; tổ chức các hoạt động chào mừng tại sảnh sân bay, ga tàu và lì xì năm mới đã thu hút khách quốc tế tham gia, tạo không khí hứng thú và khẳng định hình ảnh du lịch Việt Nam "an toàn, thân thiện".

Các hãng hàng không tăng cường thêm số chuyến bay, gia tăng phục vụ nhu cầu di chuyển của du khách dịp Tết Nguyên đán, không xảy ra tình trạng chen lấn, mất trật tự an ninh: Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ước tính chỉ trong dịp Tết Nguyên đán sẽ phục vụ 768 chuyến bay với 98.000 hành khách di chuyển tại đây; Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Rạch Giá (Kiên Giang) phục vụ hơn 400 chuyến bay nội địa và quốc tế tới tham quan, du lịch.

Bên cạnh đó, các hãng lữ hành đã xây dựng các tour du lịch phục vụ Tết Nguyên đán với nhiều sự lựa chọn, trong đó tập trung nổi bật ưu thế vùng miền, liên kết các điểm đến, đa dạng hoá dịch vụ, trải nghiệm nhằm tăng doanh thu dịp Tết. Một số doanh nghiệp du lịch, lữ hành ước đạt kế hoạch kinh doanh mùa Tết từ 85 - 100%: Vietravel dự kiến phục vụ hơn 47.000 lượt khách dịp Tết; Saigontourist đã phục vụ 200 đoàn khách đi tour trong nước khởi hành, đạt tổng số khách phục vụ lên tới 21.000 lượt. Đồng thời, trên 70 đoàn khách đi tour nước ngoài cũng khởi hành đến Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, châu Âu… Nhiều công ty du lịch khác như TSTtourist, Fiditour - Vietluxtour, Ben Thanh Tourist, Vinagroup, Kiwi Travel, Saco,… ghi nhận lượng đăng ký tour và khởi hành cận và trong Tết của du khách tăng cao.

Hãng tàu biển Silver Spirit đưa hơn 300 khách từ Hồng Kông, Đài Loan ghé thăm hải trình Việt Nam bao gồm: Hạ Long, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh,…



Các cơ sở lưu trú du lịch đã xây dựng hàng loạt chương trình khuyến mãi, cùng chuỗi các hoạt động vui chơi giải trí, mua sắm, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ tối đa nhu cầu của du khách. Nhìn chung, giá phòng có sự tăng nhẹ 15-20%, số ngày lưu trú của khách tương đối thấp (1-2 ngày), không xảy ra tình trạng cháy phòng, chặt chém giá phòng, bán sai giá niêm yết.



Hàng trăm du khách chen chân đứng ngắm cá tại cửa hàng Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, Thanh Hóa. Ảnh: Huy Hoàng

Ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chia sẻ với Dân Việt: "Năm nay thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài (7 ngày), cùng với thời tiết thuận lợi nên không chỉ chờ mùng 1-2 Tết mới khởi hành như trước, năm nay, nhiều gia đình chọn đi du lịch ngay những ngày cuối tháng Chạp và đón giao thừa ở các điểm đến du lịch, tình hình du lịch nhộn nhịp hơn trên các địa phương; một số điểm đến là lựa chọn hàng đầu gồm: khu điểm du lịch văn hóa, lịch sử - tâm linh, sinh thái; đối tượng chủ yếu là khách lẻ, khách đi theo gia đình, thăm thân, đa số lưu trú tại các khách sạn 3 sao. Bên cạnh đó, xu hướng du lịch "ngắt kết nối" cũng được du khách ưa chuộng. Một lượng không nhỏ khách nội địa lựa chọn các tour outbound đi các nước khu vực Châu Á (Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia,…) thay vì lựa chọn du lịch trong nước.

Các địa phương đã chủ động làm mới sản phẩm du lịch, trang hoàng, chỉnh trang các khu, điểm du lịch và tổ chức nhiều sự kiện văn hoá, nghệ thuật đặc sắc thu hút du khách, làm nổi bật đặc trưng văn hoá của từng địa phương.

Những địa điểm thu hút lượng khách nội địa đông vẫn là những tỉnh, thành phố lớn, nổi tiếng như: Thành phố Hồ Chí Minh: ước phục vụ 1.700.000 lượt, trong đó số khách lưu trú đạt 250.000 lượt. Công suất phòng trung bình đạt 85%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.300 tỷ đồng.

Hà Nội: ước phục vụ 332.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.000 tỷ đồng, công suất phòng trung bình đạt 40,3%; Lào Cai: ước phục vụ 195.000 lượt khách, tăng 99% so với cùng kỳ năm ngoái, công suất phòng trung bình của các cơ sở lưu trú đạt 40-45%, riêng khách sạn 3-5 sao tại Thị xã Sapa đạt 90-95%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 687 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2022.

Khánh Hoà: ước phục vụ 431.800 lượt khách, công suất phòng trung bình đạt 77,45%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 650 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ninh Bình: ước phục vụ trên 328.978 lượt khách, gấp 25 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 550 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Trùng Khánh, dù doanh thu trong 6 ngày nghỉ Tết tăng mạnh so với năm 2022, nhưng vẫn xảy ra nhiều vấn đề hạn chế, tồn đọng.

"Do ảnh hưởng của xu hướng suy thoái kinh tế toàn cầu và biến động kinh tế - xã hội trong nước, sức mua của du khách giảm, khách hạn chế chi tiêu hơn khi sử dụng các dịch vụ du lịch trung và cao cấp.

Bên cạnh đó là nhu cầu du khách đi du lịch kết hợp các hoạt động tâm linh chủ yếu đi trong ngày vì vậy số ngày lưu trú giảm, từ đó kéo theo tổng thu du lịch giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tượng mất trật tự, an ninh vẫn còn tái diễn tại một số địa phương trọng điểm du lịch (một số điểm du lịch tâm linh vẫn xảy ra hiện tượng móc túi, trộm cắp tài sản; hoạt động trông xe trái phép chưa được xử lý triệt để). Hiện tượng ùn tắc cục bộ vẫn diễn ra vào giờ cao điểm và kéo dài trong nhiều giờ", ông Nguyễn Trùng Khánh cho hay.