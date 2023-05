Đưa vụ án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai vào diện theo dõi, chỉ đạo

Đưa vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai vào diện theo dõi, chỉ đạo

Ngày 25/5, tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai cho biết, Ban vừa thống nhất bổ sung vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước đó vào ngày 5/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ông Dương Việt Hồng là Giám đốc của 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-01S tại TP.Biên Hòa, 60-02S tại TP.Long Khánh và 60-03S tại huyện Định Quán do Sở GTVT Đồng Nai quản lý.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình điều hành, quản lý, ông Hồng có hành vi nhận hối lộ nên đã khởi tố bắt tạm giam đối với ông Hồng để tiếp tục mở rộng điều tra các sai phạm liên quan xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra cũng liên quan đến sai phạm ở trung tâm đăng kiểm tại Đồng Nai, trước đó vào tháng 1/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai còn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 23 bị can là lãnh đạo, nhân viên tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D và Trung tâm đăng kiểm 60-04D tại TP.Biên Hòa cùng một số tài xế… để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai còn yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo còn nhấn mạnh rằng đối với các vụ án, vụ việc đều phải xử lý nghiêm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, đặc biệt không có vùng cấm.