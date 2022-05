Đức đạt bước tiến lớn trong việc giảm phụ thuộc vào năng lượng từ Nga

Một trạm bơm khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Dortmund (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/5, Bộ Kinh tế Đức tuyên bố Berlin đã đạt tiến triển trong nỗ lực cắt giảm đáng kể sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Đây được xem là sự chuyển dịch mang tính chiến lược của nền kinh tế lớn nhất châu Âu kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo thông báo của Bộ Kinh tế Đức, nguồn cung từ Nga hiện chỉ chiếm 12% tổng lượng nhập khẩu dầu mỏ của Đức, giảm 23% so với trước đây. Than đá từ Nga cũng giảm 8% so với mức 45% mà Đức nhập khẩu trước đây.

Trong khi đó, tình trạng phụ thuộc vào khí đốt vẫn lớn, song nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng đã giảm lượng nhập khẩu mặt hàng này của Nga, từ mức 55% trước khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine xuống còn 35%.

Bộ trưởng Kinh tế Habeck cho hay: "Tất cả các biện pháp mà chúng tôi thực hiện sẽ gây tác động to lớn, khiến nền kinh tế và người tiêu dùng đều cảm nhận được ảnh hưởng của nó, song chúng tôi cần phải làm như vậy."

Gần đây, ông Habeck cho rằng Đức nên bắt đầu tiết kiệm năng lượng ngay từ bây giờ để trở nên độc lập hơn với các nguồn năng lượng hóa thạch của Nga.

Theo ông Habeck, Đức có thể trở nên ít phụ thuộc hơn nếu các công dân giảm tiêu thụ năng lượng, đồng thời gợi ý sử dụng tàu hỏa và xe đạp thay ôtô riêng bất cứ khi nào có thể.

Ông nhấn mạnh việc cắt giảm 10% lượng năng lượng tiêu thụ là có thể thực hiện được, đồng thời cho rằng các chủ doanh nghiệp có thể đóng góp vào điều này bằng cách đưa ra sự lựa chọn làm việc ở nhà cho nhân viên.