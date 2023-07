Ngày ra mắt bộ phim viễn tưởng được mong đợi "DUNE 2" của đạo diễn Denis Villeneuve có thể sẽ phải lùi lại đến năm 2024. Bởi vì cuộc đình công của diễn viên, biên kịch tại Hollywood đã tác động lớn đến lịch trình sản xuất và phát hành của nhiều bộ phim. Điều này khiến Warner Bros. đang cân nhắc mạnh mẽ việc hoãn ngày ra mắt một trong những bộ phim quan trọng nhất của họ.

"The Color Purple", một bộ phim ca nhạc được kỳ vọng với sự tham gia của Oprah Winfrey với vai trò nhà sản xuất, cũng đang gặp khó khăn trong việc xác định ngày ra mắt. Tương tự, phần tiếp theo của "Aquaman and The Lost Kingdom" do DC Studios sản xuất cũng đối diện với thách thức vì cuộc chiến tranh giữa các nghiệp đoàn diễn viên SAG-AFTRA và Hiệp hội Biên kịch Mỹ với các nhà sản xuất trong ngành giải trí để có được một hợp đồng lao động với nhiều điều khoản tốt hơn.

"DUNE 2" phải hoãn ra mắt vì đình công tại Hollywood

Cuộc đình công của diễn viên và biên kịch tại Hollywood khiến việc ra mắt bộ phim "DUNE 2" và một số phim khác bị hoãn. Ảnh: IT.

Cuộc đình công này đã tạo nên một bối cảnh hỗn loạn, khó lường về việc các bộ phim được mong đợi này có thể ra mắt chính xác vào thời điểm dự kiến ban đầu hay không. Người phát ngôn của Warner Bros. và Legendary Entertainment đã từ chối bình luận về vấn đề này, tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ cho biết, cả hai bên đều đã cân nhắc việc thay đổi ngày phát hành.

Bộ phim "DUNE 2" hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả với sự tham gia của dàn diễn viên hàng đầu như Austin Butler, Florence Pugh, Javier Bardem và Josh Brolin. Tuy nhiên, nghiệp đoàn diễn viên Hollywood đình công vào thời điểm hiện tại, khiến các diễn viên không thể tham gia vào các hoạt động quảng bá phim đã lên kế hoạch trước đó.

Sự tự tin của Warner Bros. trong việc giải quyết cuộc đình công của các công đoàn vào giữa mùa thu là không cao. Minh chứng là cả hai bộ phim "The Color Purple" và "Aquaman and The Lost Kingdom" đang được định ngày ra mắt vào cuối năm đều có thể sẽ dời lịch. Cuộc đình công kéo dài có thể ảnh hưởng lớn đến chiến dịch quảng bá của các bộ phim này, bao gồm cả các chiến dịch cho giải Oscar và giải Quả cầu vàng.

Warner Bros. không phải là hãng phim duy nhất đang phải đối mặt với cuộc đình công này. Các bộ phim lớn khác như "The Marvels" của Disney và "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" của Lionsgate cũng đang đối diện với nguy cơ phải thay đổi lịch ra mắt. Hãng Columbia Pictures của Sony cũng phải đưa ra quyết định về việc phát hành bộ phim "Napoleon" của Apple Studios vào cuối tháng 11 này.

Trong bối cảnh không rõ ràng về việc cuộc đình công kết thúc, công chúng và ngành công nghiệp điện ảnh đang phải chờ đợi thông báo chính thức từ các hãng phim về lịch trình phát hành mới của các tác phẩm được mong đợi trong năm nay.