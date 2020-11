Đừng biến Pù Luông thành những ngôi nhà cao tầng bê tông giống Sa Pa

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của VITM Hà Nội 2020, Sở VHTTDL Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị giới thiệu "Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn và hấp dẫn" với sự tham gia của Tổng cục Du lịch, Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành.



Một trong những hình ảnh đẹp của điểm du lịch Pù Luông, tỉnh Thanh Hoá

Tại hội nghị, bà Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Du lịch Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực, hiệu quả cho nền kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh, nâng cao khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế, góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến, thương hiệu du lịch Thanh Hóa. Phấn đấu đến năm 2025, du lịch Thanh Hoá là ngành kinh tế mũi nhọn, thuộc nhóm các địa phương có ngành du lịch phát triển của cả nước.

Thanh Hoá được ví như Việt Nam thu nhỏ, cũng có núi, biển trải dài. Thanh Hoá có điểm đến được du khách trong và ngoài nước yêu thích là Pù Luông hay bến En, rừng quốc gia Tiên Yên đã hình thành khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Thanh Hóa có trên 1.500 di tích, trong đó có Di sản Thế giới thành Nhà Hồ, và những di tích quốc gia đặc biệt như đền thờ…

5 năm trở lại đây, Thanh Hoá đã nỗ lực, cải cách thủ tục hành chính, tạo nên môi trường đầu tư rất hấp dẫn. Trong thời điểm hiện tại, những tập đoàn kinh tế lớn như FLC và Sun Group, Vin Group đã đầu tư và đang thành công. 5 năm vừa qua, nguồn thu từ du lịch của Thanh Hóa được đánh giá nằm trong top 10 tỉnh, thành cả nước. Số lượng khách đến thăm quan, lưu trú tại Thanh Hoá năm 2019 là trên 5 triệu lượt/khách, đạt nguồn thu 14.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, do năng lực hạn chế nên khả năng khai thác và phát triển còn kém, nên Thanh Hóa mong có sự đóng góp, giúp đỡ của các doanh nghiệp để du lịch ngày càng phát triển".

Lễ ký kết giữa các doanh nghiệp Thanh Hoá và doanh nghiệp Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lê Phúc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho hay: "Thanh Hóa tổ chức hội nghị với chủ đề "Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn và hấp dẫn" là sáng kiến kịp thời, vừa giới thiệu điểm đến an toàn, hấp dẫn, vừa đáp ứng chủ đề mà VITM Hà Nội đề ra năm nay. Thanh Hóa tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra trong những năm tiếp theo, là điểm đến an toàn, hấp dẫn của khách du lịch. Đồng thời đề nghị du lịch Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an toàn cho khách; làm mới sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của du khách trong tình hình mới; gia tăng tiện ích và trải nghiệm tại các điểm đến".

Theo ông Nguyễn Lê Phúc, Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc đẩy mạnh kết nối với các địa phương trong cả nước. Đặc biệt, hậu dịch Covid-19, các hoạt động kết nối cần được thực hiện một cách mạnh mẽ. Đối với các địa phương có đường bay kết nối tới Thanh Hóa, các doanh nghiệp dự kiến sẽ đẩy mạnh chương trình khảo sát, đẩy mạnh hợp tác để phát triển nhiều chương trình du lịch hấp dẫn trong thời gian tới, hướng đến xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các bên tham gia, ngày càng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Các doanh nghiệp Ninh Bình và Thanh Hoá bắt tay cùng nhau quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch

Cũng tại hội nghị đóng góp cho sự phát triển, quảng bá khai thác du lịch Thanh Hoá, nhiều ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành đã được chia sẻ. Trong đó ông Nguyễn Tuấn Linh - Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Bắc Cạn đã đưa ra ý kiến, Thanh Hoá có rất nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn, biển Sầm Sơn, các di tích, di sản văn hoá, đặc biệt là địa điểm du lịch Pù Luông. Pù Luông được biết đến là nơi có những cảnh quan hoang sơ, yên bình và nếp văn hoá sinh hoạt mang đậm nét địa phương rất được du khách nước ngoài thích thú và mong muốn trải nghiệm, khám phá. Đây sẽ là thế mạnh cho Thanh Hoá nếu biết cách khai thác và quảng bá tốt về Pù Luông.

"Tuy nhiên, điều tôi muốn cảnh báo Thanh Hoá, nếu không có chiến lược lâu dài, định hướng đúng để các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế tham gia xây dựng làm quá, phá vỡ cảnh quan, môi trường, giống như Sa Pa, giờ đây quá nhiều nhà cao tầng bê tông, làm mất đi nét đẹp tự nhiên, nét văn hoá mang đậm nét địa phương", ông Nguyễn Tuấn Linh cho hay.

Đồng quan điểm với ông Nguyễn Tuấn Linh, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng chia sẻ Thanh Hoá nên khai thác, phát triển du lịch ở Pù Luông là du lịch cộng động để vẫn giữ được nếp sinh hoạt của người dân bản địa, đó sẽ là cách lưu giữ khách du lịch quốc tế, nội địa đến với Pù Luông.

Kết thúc hội nghị "Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn và hấp dẫn", các doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hoá đã ký kết hợp tác với các doanh nghiệp Ninh Bình và Hà Nội.