Dùng chiêu “ra lộc” 500 nghìn đồng từ buôn bán thịt bò để lừa đảo tiền tỷ

Ngày 2/12, TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm, phạt Nguyễn Thị Dung (SN 1984, ở Đông Anh, Hà Nội) án 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng thể hiện, Dung từng làm nghề bán thịt bò ở chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) nhưng sau đó đã chuyển sang mở cửa hàng bán nước. Do cần tiền trả nợ và chi tiêu, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người quen là chị Mến (SN 1990).

Bị cáo Nguyễn Thị Dung lừa đảo người quen 3,4 tỷ đồng.

Sáng 11/3/2023, Dung nhắn tin Zalo, hỏi vay chị Mến 5 triệu đồng để "nhập thịt bò về bán" và đến 18h cùng ngày, gửi lại 5,5 triệu đồng với lý do bán hàng lãi 1,8 triệu nên "ra lộc" 500 nghìn.

Sau đó, Dung đưa thông tin gian dối về việc đang buôn bán thịt bò số lượng lớn, có nhiều mối hàng bán thịt bò vào các cơ sở trường học, bệnh viện, bếp ăn quân đội... nhưng không đủ tiền và rủ Mến tham gia góp vốn.

Bị cáo bịa ra tên các mối hàng, số lượng thịt bò nhập hằng ngày, hứa chia cho chị Mến 50% lợi nhuận. Nạn nhân tin tưởng nên nhiều lần chuyển tiền cho Dung.

Do không kinh doanh thịt bò thật nên mỗi lần chị Mến chuyển tiền, Dung lại trích một phần tiền trong số này, chuyển lại với lý do "lợi nhuận" từ lần buôn trước. Khi cần thêm tiền, bị cáo lại nói với chị Mến phải thêm vốn nhập tăng thịt bò do nhận thêm mối hàng.

Với phương thức trên, trong thời gian từ ngày 11/3/2023 đến 17/5/2023, chị Mến nhiều lần chuyển tổng cộng 6,2 tỷ đồng cho Dung. Cô ta chuyển lại hơn 2,8 tỷ và nói đây là lợi nhuận, còn chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng.

Đến ngày 20/5/2023, chị Mến yêu cầu Dung thu xếp, chuyển trả lại 600 triệu đồng nhưng bị cáo khất lần, lấy lý do mở rộng kinh doanh, xây kho… để không trả. Một tháng sau, do bị đòi nhiều lần, Dung mới thú thật là không kinh doanh thịt bò.

Bị cáo nói, số tiền đã nhận của chị Mến lại bị người khác lừa mất trong kinh doanh bất động sản nên không có tiền trả. Nạn nhân do vậy gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Dung đến công an. Sau khi chị Mến có đơn tố giác, Dung trả cho chị được 200 triệu đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng.

*Tên bị hại đã được thay đổi.