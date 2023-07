Dừng chính sách hỗ trợ, áp dụng mức học phí mới trong năm học 2023-2024 ở Hà Nội

Tại kỳ họp thứ 12 diễn ra chiều 4/7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 3 Nghị quyết về mức thu học phí năm học 2023 -2024.

Cụ thể, Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 bằng mức sàn của khung học phí theo quy định của Chính phủ.

Mức học phí áp dụng năm học 2023-2024.

Trong đó: Vùng thành thị (học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các phường và thị trấn) mức thu 4 cấp là 300.000 đồng/học sinh/tháng; nông thôn (học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã, trừ các xã miền núi) mức thu 3 cấp là 100.000 đồng/học sinh/tháng, cấp trung học phổ thông là 200.000 đồng/học sinh/tháng; vùng dân tộc thiểu số và miền núi (học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã miền núi) mức thu 3 cấp là 50.000 đồng/học sinh/tháng, cấp trung học phổ thông là 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu trên.

Nghị quyết Quy định về mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2023-2024 quy định, mức trần học phí học trực tiếp với trường mầm non là 5,1 triệu đồng/học sinh/tháng; trường tiểu học là 5,9 triệu đồng/học sinh/tháng; trường THCS là 5,3 triệu đồng/học sinh/tháng và trường THPT là 6,1 triệu đồng/học sinh/tháng. Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu trên.

Học sinh Hà Nội trong ngày bế giảng. Ảnh: Tào Nga

Trên cơ sở mức trần học phí, thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của địa bàn, cùng với cam kết thực hiện chất lượng giáo dục cao theo tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và kết quả kiểm định để quyết định mức thu học phí cụ thể (tỷ lệ tăng học phí không quá 7,5%) sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của UBND quận, huyện, thị xã hoặc Sở GDĐT theo phân cấp quản lý.

Trong khi đó, Nghị quyết quy định về giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 quy định: Trẻ em mầm non là 12,4 triệu đồng/học sinh/năm; học sinh tiểu học là 7,5 triệu đồng/học sinh/năm; học sinh THCS là 9,45 triệu đồng/học sinh/năm; học sinh THPT là 9,6 triệu đồng/học sinh/năm; học sinh THPT hệ chuyên là 25,55 triệu đồng/học sinh/năm; học sinh phổ thông dân tộc nội trú là 24,6 triệu đồng/học sinh/năm; học sinh khuyết tật hòa nhập tại các cơ sở giáo dục là 27,25 triệu đồng/học sinh/năm.

HĐND thành phố cũng thông qua Nghị quyết về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND thành phố khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Cụ thể, mức thu khi tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ thực hiện các dịch vụ công theo hình thức trực tuyến bằng 0 (không thu); thời gian thực hiện đến hết ngày 31-12-2025.

HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về phí thư viện đối với các thư viện trực thuộc thành phố, quận, huyện, thị xã.

Lộ trình tăng học phí các cấp học đã được đề ra từ năm 2021, theo Nghị định 81 của Chính phủ. Theo đó, ở bậc mầm non và phổ thông, học phí khu vực thành thị dao động 300.000-650.000 đồng; khu vực nông thôn 100.000-330.000 đồng; vùng miền núi và dân tộc thiểu số từ 50.000 đến 220.000 đồng một tháng. So với mức trước đó (năm 2015), các mức trên tăng 2-5 lần.