Dùng dao đâm 3 người hàng xóm sau cự cãi

Sáng 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Phùng (SN 1967, ngụ phường Mỹ Long) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bình luận 0