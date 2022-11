Dung "thà" tổ chức tiệc ma túy cho con trai nuôi, có thể bị xử lý thế nào?

Trách nhiệm hình sự vụ Dung "thà" tổ chức tiệc ma túy

Liên quan đến sự việc Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung "thà") cùng "đàn em" tổ chức tiệc ma túy, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là đường dây tàng trữ và sử dụng ma túy có tổ chức nên cơ quan điều tra tiến hành theo dõi, bắt quả tang các đối tượng, thực hiện tạm giữ hình sự đối với Dung và đồng phạm là có căn cứ pháp luật.

Dùng "thà" và đàn em lúc bị phát hiện. Ảnh: CACC

Hành vi của Dung và đồng phạm có thể bị xử lý về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" được quy định tại Điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015, và đối mặt với khung hình phạt rất nghiêm khắc.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ số lượng ma túy thu giữ trên hiện trường, làm căn cứ để chứng minh cho việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trường hợp hành vi không thỏa mãn dấu hiệu của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng có căn cứ cho thấy, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý đối với người vi phạm.

Đối với người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xử phạt hành chính. Trường hợp là người nghiện, thuộc trường hợp bị cai nghiện bắt buộc, sẽ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Khuyên, đối tượng tác động của tội phạm này chính là người sử dụng ma tuý, nếu không có người sử dụng chất ma tuý sẽ không thể có người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tuy nhiên, người sử dụng chất ma tuý lại không phải là người bị hại mà ngược lại, trong một số trường hợp nếu thoả mãn các dấu hiệu của tội sử dụng trái phép chất ma tuý, họ còn là người phạm tội.

Khách thể xâm phạm của tội danh này là tính mạng, sức khoẻ, trật tự an toàn xã hội. Hậu quả của hành vi là những thiệt hại cho xã hội, trong đó trực tiếp gây ra những thiệt hại về trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khoẻ của chính người sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tuy nhiên, hậu quả của tội phạm này không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Tội phạm hoàn thành khi có một trong những hành vi nêu trên xảy ra do tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là tội phạm có cấy thành hành thức.

Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội của mình do lỗi cố ý trực tiếp, tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện.

Dung "thà" là đối tượng trọng điểm trong diện quản lý

Theo tài liệu của cơ quan công an, Dung "thà" là đối tượng trọng điểm nằm trong diện quản lý của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, có mối quan hệ xã hội phức tạp, nổi tiếng là dân "anh chị", đi đến đâu cũng có một dàn "đàn em" theo phục vụ. Dung không chỉ mở các quán bar, mà còn có sở thích đi bar.

Sau thời gian theo dõi, xác định đêm 23/11, Dung "thà" sẽ tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật con trai nuôi là Nguyễn Giao Linh tại quán bar 80 Mã Mây.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm đã báo cáo ban chỉ huy công an quận, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội và Công an phường Hàng Buồm, tổ chức đột kích quán bar trên.

Khoảng 0h45 ngày 24/11, các lực lượng bất ngờ kiểm tra quán, phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ túi nylon chứa 5 viên nén dạng "thuốc lắc", 2 túi nylon chứa ma túy dạng Ketamine và nhiều tang vật có liên quan.

Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ, đưa 25 người gồm 16 khách và 9 nhân viên có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Dung và nhiều người khác.\