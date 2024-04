Đừng trồng cây cảnh trong sân một cách mù quáng, hoa đẹp mấy cũng coi chừng hối không kịp

Những cây cảnh này trồng trong sân có thể bạn sẽ hối hận vì chúng quá tươi tốt và mọc một cách điên cuồng khi bám rễ dưới đất.

Do đó, đừng trồng hoa, cây cảnh trong sân của bạn một cách mù quáng. Một số loài hoa được trồng trong sân của bạn sẽ mọc khắp nơi, chiếm không gian và chất dinh dưỡng một cách điên cuồng.

Nếu chúng có mặt thì sẽ không còn chỗ cho những loài hoa và cây khác tồn tại, thậm chí chúng tấn công cả nền móng, bức tường nhà bạn.

Lúc này, nếu bạn muốn loại bỏ chúng thì cũng rất khó khăn, chỉ 1 mảnh rễ nhỏ còn rơi rớt lại trong đất là chúng có thể ngóc dậy bất cứ lúc nào.

Ảnh minh họa Toutiao

1. Cây cảnh: Bìm bìm

Bìm bìm (Impomoea cairica) là loại dây leo ưa ẩm và ánh sáng thường mọc hoang ở nơi bụi và bờ rào, được tìm thấy ở nhiều vùng quê, vùng núi thấp, trung du và đồng bằng.

Hoa bìm bìm là loài hoa có hình hoa loa kèn với màu sắc rực rỡ và dây leo xanh trên cành. Hoa có nhiều màu sắc, đặc biệt là màu xanh tím biếc rất đẹp và bắt mắt.

Ảnh minh họa Toutiao

Nhưng như bạn đã thấy chúng mọc như vũ bão ở các bãi đất hoang, nếu bạn đem chúng trồng ở sân vườn cần cân nhắc cẩn thận.

Chúng sẽ nhanh chóng mọc trùm lên tất cả khoảng không mà chúng chạm phải, bao gồm nhưng bức tường và những cây xanh khác khiến cây khác không thể phát triển được.

Vào mùa đông, chúng gần như biến mất nhưng vào năm sau lại tiếp tục mọc lại, ồ ạt, rộng lớn thành từng mảnh, khiến người ta phải đau đầu.

Ảnh minh họa Toutiao

2. Cây cảnh: Hồng mân côi trắng

Hồng mân côi trắng là cây cảnh có hoa rất đẹp, nở vào mùa xuân, có mùi thơm ngát. Cây cảnh này phát triển mạnh mẽ, leo rất cao và nở hoa ồ ạt hàng triệu bông.

Sự "khổng lồ" của loài hoa này khiến nhiều người yêu thích. Dù "bé tí hon" nhưng khi hàng triệu bông xếp lại với nhau, sẽ tạo nên cảnh ngoạn mục chưa từng có.



Ảnh minh họa Toutiao

Từ xa, bạn có thể nhìn thấy loài hoa bé xíu này nở vô cùng dày đặc hoa trắng treo trên cảnh, rủ xuống, thướt tha trong gió. Nhìn ra, chúng giống một thác hoa trắng bay từ "trên trời xuống", lại giống như tuyết rơi phủ kín máy nhà.

Hồng mân côi hay còn gọi là hường mân côi, kim ngân nữ, mộc hương, tên tiếng Anh là Rosa Banksiae, Rosa Banksiae Lady, là một loài thực vật có hoa thuộc họ hoa hồng Rosaceae.

Ảnh minh họa Toutiao

Tuy nhiên, sau mấy năm mọc trong sân, bạn sẽ thấy cành mọc um tùm, che khuất bầu trời. rối rắm, trùm kín tất cả những gì mà "cánh tay" chúng vươn ra.

Hơn nữa, trên cành cây có nhiều gai nhỏ, phải tốn rất nhiều công sức mới dọn dẹp được, nếu không dọn dẹp thì có thể sẽ bị hàng xóm kiện vì chúng tấn công trái phép sang đất người khác, thậm chí trèo lên cả mái nhà để phá hoại.

Ảnh minh họa Toutiao

3. Cây cảnh: Bạc hà

Bạc hà là cây cảnh cũng là cây gia vị quen thuộc. Nhiều người thích trồng chúng trong đất để ngửi mùi hương thoang thoảng, xua đuổi muỗi và côn trùng, tiện thể có thể hái rau để ăn.

Cây cảnh này có khả năng sinh sản siêu tốt và có thể phát triển nhanh chóng miễn là còn 1 cọng rễ, rất nhanh che phủ cả vùng rộng lớn. Nếu muốn dọn dẹp chúng bạn sẽ phải "đãi cát tìm rễ" vì chỉ cần 1 cọng nhỏ, sau cơn mưa chúng sẽ mọc trở lại.

Ảnh minh họa Toutiao

Sự phát triển của bạc hà là cơn ác mộng của người trồng hoa. Khi bạc hà đã bao phủ mặt đất thì kể cả cỏ dại cũng khó mà mọc được.

Do đó, nếu bạn cũng muốn trồng bạc hà thì nên trồng trong chậu, không nên trồng dưới đất. Trồng một hoặc hai chậu để đảm bảo đủ ánh sáng và phân bón, cây sẽ phát triển nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu của gia đình.

Ảnh minh họa Toutiao

4. Cây cảnh: Cỏ tiền đồng

Tên gọi của cây cảnh này đã mang ý nghĩa vô cùng rõ ràng về phú quý, thịnh vượng, hút may mắn, tài lộc cho gia chủ. Có thể nói, đây là cây cảnh có ý nghĩa phong thủy được nhiều người ưa thích.

Cây cỏ đồng tiền chính là một loại cây thảo mộc, thân mềm và lá màu xanh mướt. Lá cây có màu xanh mướt mắt, phiến lá nhẵn bóng, nhìn rất giàu sức sống, là hiện tượng tốt trong phong thủy.

Ảnh minh họa Min.news

Cây cảnh này cực kỳ dễ trồng, cắm tùy ý trong chậu hay dưới nước đều sống được. Cỏ đồng tiền trông rất dễ thương nhưng xin đừng trồng cạnh ao trong sân.

Nó có thể tồn tại nhờ nước và ánh sáng, nếu thả chúng ở sân vườn, chúng sẽ như con ngựa hoang, chạy khắp nơi, phát triển thành một tảng lớn, không thể nhổ bỏ hoàn toàn được.

Ảnh minh họa Min.news

Do mọc rất nhanh và có thể quấn thành mớ rối tung rối mù nên đòi hỏi bạn phải chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên, nếu như muốn chúng trở thành cảnh đẹp.



Còn nếu trồng ở sân, vào mùa hè nhiều mưa, cây cảnh có thể phủ kín sân trong một vài ngày, hoàn toàn không thể loại bỏ được.

Có người bỏ ra cả ngày để dọn cỏ đồng tiền ra khỏi sân nhà mình nhưng chỉ sau 1 cơm mưa, đồng tiền lại mọc lên như nấm sau mưa.

Ảnh minh họa Toutiao

5. Cây cảnh: Chua me đất

Cây cảnh này là cây bao phủ mặt đất, có khả năng thích ứng và sức sống mạnh mẽ. Có rất nhiều loại chua me đất với những chiếc lá xanh tươi và hoa màu vàng, hồng, tím, trắng... xinh đẹp.

Chua me đất sinh sản bằng củ giống, thời kỳ ra hoa chủ yếu vào mùa đông xuân, chịu lạnh tốt, hoa tươi và thanh nhã, rất đẹp.

Dù là cây trồng trong chậu hay cây trồng trên mặt đất, cây cảnh này đều có giá trị trang trí cao. Cây cảnh này được nhiều người yêu thích dùng làm cây phủ xanh vườn nhưng chẳng mấy chốc họ lại hối hận.

Ảnh minh họa Plants.ces.ncsu

Bởi vì khi muốn loại bỏ chua me đất để trồng các cây cảnh khác là quá khó. Cho dù bạn dọn dẹp bao lần, xới tung đất thì chỉ cần để sót 1 mảnh củ chua me đất là chúng nhanh chóng lại phát triển trở lại theo cấp số nhân.

Đặc biệt là cây chua me đất hoa hồng tím rất ngoan cường và sinh sản với tốc độ đáng báo động. Do đó, bạn đừng vì mê đắm vẻ xanh mướt của cây chua me đất mà vội trồng chúng ở sân vườn. Nếu thích hãy trồng chúng trong chậu.

Ảnh minh họa Toutiao

6. Cây cảnh: Tre

Nói đến sự phát triển vũ bão của tre thì không ai là không biết. Bạn trồng vài gốc là sau 4-5 năm chúng sẽ biến thành "tường thành" trong sân nhà bạn. Những gốc măng sẽ theo rễ tre mọc khắp nơi.

Nhiều người trồng nó trước và sau nhà, nhưng bộ rễ của nó rất khỏe và sẽ phát triển thành diện tích lớn theo thời gian. Bộ rễ rất sâu và khó diệt trừ nếu bạn muốn.

Do đó, nếu bạn muốn trồng nhiều cây cảnh, rau cỏ khác trong vườn thì không nên trồng tre, trúc. Nhìn thì tao nhã nhưng sự phát triển điên cuồng của tre trúc bạn sẽ không đỡ được đâu.

Nếu thích bạn có thể đặt chậu hoặc xây bồn để trồng tre trong đó, có thể ức chế sự phát triển của bộ rễ tre.

Ảnh minh họa Toutiao

7. Cây cảnh: Đăng tiêu

Đăng tiêu cũng là cây cảnh có hoa đẹp, thời gian ra hoa dài, dễ chăm sóc và tạo thành giàn leo rất đẹp mắt. Chúng có thể bao phủ những bức tường, tạo vòm cổng, làm thành các tường hoa, cửa sổ hoa vô cùng thơ mộng.



Vào mỗi mùa xuân và mùa hè, cây cảnh này nở những chuỗi hoa màu cam rất đẹp. Lá xanh mướt, hoa rực rỡ nên đăng tiêu có giá trị làm cảnh rất cao.



Ảnh minh họa Toutiao

Thời kỳ ra hoa của cây cảnh này chủ yếu vào mùa hè, lượng hoa nhiều, chu kỳ sinh trưởng kéo dài. Một cây con nhỏ có thể phát triển đến chiều cao hai mét sau một mùa xuân phát triển, và một cây đăng tiêu 3-5 năm tuổi có thể phát triển thành một cây khổng lồ nếu nó không được cắt tỉa.

Trong nhiều bài chúng tôi cũng đã giới thiệu về cây cảnh này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trồng một cây cảnh này thì nên nghiên cứu về nó và có sự quyết định cẩn trọng.

Cây cảnh đăng tiêu có khả năng chịu hạn hán, lạnh giá và cằn cỗi, mạnh đến mức rất hung dữ và đặc biệt là một trong những cây cảnh "trời đánh không chết".

Ảnh minh họa Toutiao

Chỉ cần trồng 2-3 năm, cây cảnh có thể phát triển để che khuất bầu trời và mặt trời, đồng thời xâm chiếm không gian sinh trưởng của các loại cây khác.

Cành lá của chúng có thể che phủ ánh sáng vào nhà bạn, thậm chí rễ của chúng có thể đâm thủng tường nhà bạn.

Nếu sân vườn nhà bạn hạn chế và bạn muốn trồng một cây đăng tiêu thì có thể đặt chậu cây xuống đất, hoặc đào hố trực tiếp và dùng xi măng làm hố lớn để trồng cây cảnh này.